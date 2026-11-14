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Причисляли к российским актерам, хотя там не снимался. Федор Гуринец раскрыл странную путаницу в своей карьере

Оксана ГейдорОксана Гейдор
Time to read2 мин
600
Причисляли к российским актерам, хотя там не снимался. Федор Гуринец раскрыл странную путаницу в своей карьере
Федор Гуринец

Украинский актер Федор Гуринец, известный по сериалам "Сваты", "Вскрытие покажет", "Возвращение", вспомнил, как несколько лет назад зрители нередко принимали его за российского артиста. По словам актера, причиной стала странная ситуация с освещением его творчества в СМИ. Гуринец объяснил, как российское медиапространство фактически присваивало внимание к украинским актерам. Об этом актер рассказал в интервью OBOZ.UA.

Причисляли к российским актерам, хотя там не снимался. Федор Гуринец раскрыл странную путаницу в своей карьере

Федор Гуринец. Источник: instagram.com/fedirhurynets

Федор Гуринец признался, что было время, когда украинские журналисты почти не интересовались им, зато информация о его работе регулярно появлялась в российских изданиях. При этом сам артист даже не общался с российскими СМИ и не снимался в России. В то же время его фильмография была связана с проектами, которые выходили как на украинском, так и на российском рынках.

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Такая ситуация была характерна до полномасштабного вторжения: рынки двух стран долгое время оставались связанными. Многие сериалы снимали в Киеве на русском языке, ориентируясь на зрителей обеих стран, а украинских актеров приглашали на роли в российские проекты.

"Меня самого удивляло, что до блокировки их ресурсов почти вся информация обо мне в интернете появлялась именно оттуда. Получалось, что в России меня будто знали лучше, чем в Украине", – рассказал актер.

Причисляли к российским актерам, хотя там не снимался. Федор Гуринец раскрыл странную путаницу в своей карьере

С коллегами. Источник: instagram.com/fedirhurynets

В то же время в профессиональной среде его воспринимали именно как украинского актера. Гуринец считает, что такая путаница стала следствием того, как тогда работал медиарынок: российский контент об украинских актерах оказывался заметнее отечественного. "Но это не моя проблема, а скорее следствие того, как тогда работал медиарынок и почему российский контент об украинских актерах был заметнее украинского. Сейчас ситуация очень изменилась", – подытожил артист.

Причисляли к российским актерам, хотя там не снимался. Федор Гуринец раскрыл странную путаницу в своей карьере

Федор Гуринец. Источник: instagram.com/fedirhurynets

Ранее OBOZ.UA писал, что актриса Екатерина Кузнецова, которую из-за многолетней работы в России также связывали с российским кинематографом, откровенно рассказала нам в интервью, почему прожила в Москве 14 лет, как уезжала из России после начала полномасштабного вторжения и что случилось с ее недвижимостью и имуществом в Москве. Кузнецова также объяснила, почему за годы работы в России почти не снималась в Украине.

Полное интервью с актером Федором Гуринцом читайте на OBOZ.UA здесь. Артист рассказал о брате-военном, пережившем тяжелое ранение, финансовых трудностях в актерской профессии, дружбе с Анной Кошмал, учебе у Богдана Ступки и отношении к коллегам, в частности к Тарасу Цимбалюку.

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