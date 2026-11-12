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Заплаканная Стася Ровинская показала унизительное сообщение бывшего мужа, которого считали "замечательным отцом"

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read2 мин
519
Заплаканная Стася Ровинская показала унизительное сообщение бывшего мужа, которого считали "замечательным отцом"
Заплаканная Стася Ровинская показала унизительное сообщение бывшего мужа

Телеведущая Стася Ровинская, которая в мае 2026 года объявила о разводе после 13 лет брака, показала эмоциональное видео со слезами на глазах и обнародовала фрагмент личной переписки с бывшим мужем Ярославом Ровинским. На скриншоте видно, что мужчина ответил унизительной фразой на сообщение бывшей жены, которая призналась, что очень устала и отчаялась.

В InstaStories проукраинская дочь пророссийской телеведущей Снежаны Егоровой появилась с заплаканным лицом. Она также опубликовала скриншот переписки, сопроводив его подписями: "Родила этому человеку троих детей", "Сил нет" и "1% моей жизни".

В переписке Ровинская написала бывшему избраннику, что не знает, зачем вообще ему пишет, ведь очень устала и отчаялась. В то же время добавила, что справится.

Заплаканная Стася Ровинская показала унизительное сообщение бывшего мужа, которого считали ''замечательным отцом''

Стася Ровинская показала переписку с экс-мужем. Источник: скриншот

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В ответ получила короткое: "Говно не тонет". После этого телеведущая, вероятно, с возмущением написала: "Спасибо".

Интересно, что еще в мае ее отец, режиссер Семен Горов, положительно отзывался о бывшем зяте. Однако, когда стало известно о разводе пары, он отказался обсуждать подробности личной жизни дочери.

"Я не знаю, что сказать... Хочу лишь сказать, что это грустно и больно. Но я всегда поддерживал Стасю и буду поддерживать в любых решениях. И так же могу сказать, что Ярослав – замечательный отец", – говорил режиссер в интервью OBOZ.UA.

Заплаканная Стася Ровинская показала унизительное сообщение бывшего мужа, которого считали ''замечательным отцом''

Стася и Ярослав Ровинские поженились в 2014 году. Источник: Instagram Стаси Ровинской

Напомним, Стася и Ярослав Ровинские поженились в 2014 году. У бывших супругов трое детей: сыновья Эван и Эней, а также дочь Эмма. В начале полномасштабного вторжения семья переехала в США, где телеведущая сейчас живет и работает. В мае 2026-го она сообщила, что их брак завершился после 13 лет вместе.

Ранее OBOZ.UA писал, что бывший муж путинистки Снежаны Егоровой – Семен Горов – назвал их брак "ошибкой" и рассказал о семейных скандалах. По его словам, они поженились слишком рано – в возрасте 21 года – и не были готовы к совместной жизни, что в итоге привело к разрыву примерно после десяти лет вместе.

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