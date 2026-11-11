Вместо дочери из Киева – венок от Путина: на похороны актрисы-путинистки Федосеевой-Шукшиной отказались ехать родственники из Украины

11 ноября в Москве похоронили российскую актрису Лидию Федосееву-Шукшину, которая поддерживала полномасштабную войну, однако на церемонии появились далеко не все ее родственники. Ехать в страну-агрессор отказалась старшая дочь путинистки с украинским гражданством Анастасия Воронина-Франсишку, а также ее внучка Лаура с сыном, которые живут в Киеве.

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Об этом заявляют пропагандистские медиа. На похоронах присутствовали две другие дочери актрисы – Мария и Ольга, правда, на протяжении всей церемонии они заметно держались на расстоянии друг от друга.

Интересно, что, пока родные из Украины не проводили Лидию Федосееву-Шукшину в последний путь, российский диктатор Владимир Путин решил "отдать дань уважения" актрисе, поддерживавшей его террористический режим. Он прислал на траурную церемонию венок, а до этого выразил соболезнования семье артистки телеграммой.

Напомним, что Лидия Федосеева-Шукшина умерла вечером 6 ноября в одной из московских больниц. За несколько недель до этого 88-летнюю актрису экстренно госпитализировали из-за проблем с сердцем. Она оказалась в реанимации, а позже врачи подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако все эти манипуляции не дали положительного результата. Актриса-путинистка умерла от сердечной недостаточности.

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Позиция артистки по поводу войны

Украина сыграла важную роль в становлении карьеры Лидии Федосеевой-Шукшиной. Она получала роли в популярных украинских проектах, среди которых: "Катя-Катюша", "Люди моей долины", "Вечера на хуторе близ Диканьки", "Женская интуиция 2" и других. Несколько лет актриса даже жила в Киеве, но позже будто совсем забыла об этой странице своей биографии.

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Как рассказала российская адвокат, Лидия Федосеева-Шукшина одобряла так называемую "СВО", помогала детям, потерявшим дома, и в целом считала поддержку РФ в войне важным делом своей жизни.

"Трудности военного времени и времени блокады научили ее тому, что необходимо помогать. Она помогает нашей стране, поскольку считает это очень важным для себя", – сказала адвокат.

Одиозную пророссийскую позицию занимают и другие члены семьи Федосеевой-Шукшиной. Ее дочь Мария публично выступает в поддержку Владимира Путина, более того, даже призвала соотечественников писать доносы на тех, кто слушает песни украинских певиц Верки Сердючки и Софии Ротару. А вот внук актрисы Макар Касаткин вообще отправился на фронт. Правда, повоевал он недолго и вернулся к съемкам в кино.

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