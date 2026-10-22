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"Зависит от того, где и для кого работаешь": Никитин раскрыл, сколько стоит пригласить "икону" Евровидения Верку Сердючку на корпоратив

Анастасия КакунАнастасия Какун
Time to read2 мин
48
"Зависит от того, где и для кого работаешь": Никитин раскрыл, сколько стоит пригласить "икону" Евровидения Верку Сердючку на корпоратив
Юрий Никитин раскрыл, сколько стоит выступление Верки Сердючки на корпоративе

Украинский продюсер Юрий Никитин раскрыл, во сколько обойдется выступление эпатажной певицы Верки Сердючки, в образе которой выступает шоумен Андрей Данилко, на частном мероприятии. По его словам, стоимость участия звезды Евровидения в корпоративе может меняться в зависимости от многих факторов, однако начинается от 30 тысяч долларов (около 1 351 419 грн).

О заработках Сердючки продюсер заговорил в интервью Василию Тимошенко. Никитин подчеркнул, что на формирование цены за выступление напрямую влияют аудитория и масштаб мероприятия, ведь за время развития карьеры артистка участвовала в корпоративах с мировыми звездами, например с Кайли Миноуг.

"Нет фиксированной цифры ни у одного артиста. Это зависит от того, где и на кого ты работаешь. До войны 2014 года мы много работали в России. У нас были уникальные концерты, каких мало у кого было. Это Верка Сердючка и Rammstein, Робби Уильямс, Кайли Миноуг или Кристина Агилера. Это корпоративы, но для таких артистов строили настоящие сцены. Это полноценное выступление. Только полный состав на сцене. Мы никогда не выступаем так, чтобы Сердючка была только с "мамой", – рассказал продюсер.

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''Зависит от того, где и для кого работаешь'': Никитин раскрыл, сколько стоит пригласить ''икону'' Евровидения Верку Сердючку на корпоратив

Юрий Никитин заговорил о доходе Верки Сердючки. Источник: Скриншот

По словам Юрия Никитина, прежде чем окончательно сформировать цену, они тщательно изучают, кто именно хочет пригласить знаменитость на частное мероприятие. После анализа стоимость выступления Верки Сердючки может варьироваться от 30 до 100 тысяч долларов.

Что интересно, как раскрыл Юрий Никитин, сейчас далеко не самый прибыльный период в карьере артистки. Пик пришелся на начало становления Верки Сердючки в шоу-бизнесе, а также на время после выхода альбома "Ха-ра-шо!".

''Зависит от того, где и для кого работаешь'': Никитин раскрыл, сколько стоит пригласить ''икону'' Евровидения Верку Сердючку на корпоратив

Стоимость выступления артистки зависит от многих факторов. Источник: instagram.com/v_serduchka

На карьеру эпатажной певицы напрямую повлияло и участие в Евровидении 2007. По словам Никитина, именно тогда Верка Сердючка привлекла внимание западной аудитории и, кстати, обновила стиль, добавив ныне фирменную звезду на голове.

"Сердючка – это икона Евровидения. Ее приглашают чуть ли не каждый год. Она пять или больше раз выступала на главной сцене Евровидения, не считая сопутствующих мероприятий. Таких артистов, как Сердючка, на Евровидении буквально пятерка", – отметил Никитин.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что продюсер Верки Сердючки раскрыл причину, по которой Данилко не переводит хиты с русского и до сих пор их поет.

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