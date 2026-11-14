Зал взорвался овациями: Дантес прямо на сцене неожиданно поцеловал известного украинского певца

Украинский певец Владимир Дантес поразил публику неожиданным поступком в эфире талант-шоу "Фабрика звезд". После окончания выступления одного из участников проекта он прямо на сцене поцеловал младшего коллегу по цеху BRYKULETS (настоящее имя – Иван Ищенко).

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Экстравагантный перформанс Дантес устроил в девятом прайм-шоу "Фабрики звезд". Артист изрядно взбудоражил аудиторию во время напряженного полуфинала, ведь в зале мгновенно раздались громкие аплодисменты и возгласы.

Сначала взаимодействие исполнителей совсем не выглядело необычным. Владимир Дантес, который выступает в роли ведущего "Фабрики звезд", поднял с пола несколько вещей BRYKULETS, за что тот решил "поблагодарить" его нестандартным способом. Певец начал быстро сокращать расстояние между их лицами. Дантес выдержал небольшую паузу и поцеловал коллегу, после чего произнес в его адрес несколько комплиментов.

"Обожаю тебя. Ваня, ты прекрасный пример человека, который столько лет на сцене, но остается таким прекрасным, искренним и просто человечным", – сказал ведущий талант-шоу.

Неожиданный поступок Дантеса не остался без внимания и пользователей сети. Певцов назвали версией Мадонны и Бритни Спирс от "Фабрики звезд", намекнув на резонансное выступление знаменитостей на церемонии MTV Video Music Awards в 2003 году. Они поцеловались в губы и вызвали настоящий фурор в информационном пространстве.

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