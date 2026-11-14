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Зал взорвался овациями: Дантес прямо на сцене неожиданно поцеловал известного украинского певца

Анастасия КакунАнастасия Какун
Time to read1 мин
78
Зал взорвался овациями: Дантес прямо на сцене неожиданно поцеловал известного украинского певца
Владимир Дантес поцеловал своего коллегу прямо на сцене

Украинский певец Владимир Дантес поразил публику неожиданным поступком в эфире талант-шоу "Фабрика звезд". После окончания выступления одного из участников проекта он прямо на сцене поцеловал младшего коллегу по цеху BRYKULETS (настоящее имя – Иван Ищенко).

Экстравагантный перформанс Дантес устроил в девятом прайм-шоу "Фабрики звезд". Артист изрядно взбудоражил аудиторию во время напряженного полуфинала, ведь в зале мгновенно раздались громкие аплодисменты и возгласы.

Зал взорвался овациями: Дантес прямо на сцене неожиданно поцеловал известного украинского певца

Владимир Дантес поцеловал BRYKULETS

Сначала взаимодействие исполнителей совсем не выглядело необычным. Владимир Дантес, который выступает в роли ведущего "Фабрики звезд", поднял с пола несколько вещей BRYKULETS, за что тот решил "поблагодарить" его нестандартным способом. Певец начал быстро сокращать расстояние между их лицами. Дантес выдержал небольшую паузу и поцеловал коллегу, после чего произнес в его адрес несколько комплиментов.

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"Обожаю тебя. Ваня, ты прекрасный пример человека, который столько лет на сцене, но остается таким прекрасным, искренним и просто человечным", – сказал ведущий талант-шоу.

Неожиданный поступок Дантеса не остался без внимания и пользователей сети. Певцов назвали версией Мадонны и Бритни Спирс от "Фабрики звезд", намекнув на резонансное выступление знаменитостей на церемонии MTV Video Music Awards в 2003 году. Они поцеловались в губы и вызвали настоящий фурор в информационном пространстве.

Зал взорвался овациями: Дантес прямо на сцене неожиданно поцеловал известного украинского певца

Поступок артиста обсуждают в сети. Источник: Скриншот

Зал взорвался овациями: Дантес прямо на сцене неожиданно поцеловал известного украинского певца

Поцелуй певцов напомнил пользователям перформанс Мадонны и Бритни Спирс в 2003 году. Источник: Скриншот

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Могилевская сделала заявление после поцелуя с женатым Козловским и намекнула, как отреагировал ее бойфренд.

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