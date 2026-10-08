''Убери свои руки!'' Друг Украины Майкл Дуглас накинулся на звезду ''Красавицы'' из-за своего 13-летнего сына и рассказал, как просил прощения

Американский актер и друг Украины Майкл Дуглас вспомнил громкую ссору со звездой фильма "Красавица" Джулией Робертс, которая произошла более 35 лет назад. Тогда артист резко отреагировал на то, что 13-летнего Кэмерона, его сына от первого брака, обняла голливудская актриса. Правда, позже Дуглас понял, что перешел черту, и пытался загладить конфликт.

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Об этом неприятном эпизоде своей жизни 82-летний Дуглас рассказал в мемуарах "Одна адская поездка", сообщает People. По словам актера, он был пьян, когда стал причиной этой сцены на вечеринке в 1990 году. Звезда назвал эту историю одной из самых постыдных в своей жизни.

В то время Дуглас был продюсером фильма "Коматозники", в котором снимались Робертс и ее тогдашний парень Кифер Сазерленд. После церемонии вручения премии "Золотой глобус" компания отправилась на вечеринку, куда Дуглас пришел вместе с сыном Кэмероном, которому было около 13 лет.

"Мы были в баре, и Джулия обняла моего сына, как будто прижавшись к нему", – вспомнил актер.

Поэтому реакция актера оказалась чрезвычайно резкой. Дуглас обратился к Робертс со словами: "Убери свои руки от моего сына, возьми этот "Золотой глобус" и засунь его туда, куда солнце не светит".

На следующий день Дуглас понял, что его поведение было чрезмерным. Он решил не оставлять ситуацию без извинений: прислал актрисе розы, а впоследствии лично извинился перед ней и Сазерлендом.

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"Я перешел черту в отношениях с самой востребованной молодой актрисой Голливуда", – отметил Дуглас.

По словам знаменитости, актеры в конце концов простили ему этот инцидент. Однако восстановить прежние отношения с Джулией Робертс ему так и не удалось.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как Майкл Дуглас стал "защитником" Украины на Западе и с каким украинским городом его связывали.

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