На эти деньги можно купить ''люксовое'' авто: Павел Зибров назвал свой самый большой гонорар и признался, почему не говорит о доходах

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Украинцам назвали тариф на газ с 1 ноября 2026 годаУкраинцам назвали тариф на газ с 1 ноября 2026 года: сколько нужно будет платить за 1 кубометрУ украинцев в супермаркетах отказываются принимать гривни определенных номиналовУ украинцев в супермаркетах отказываются принимать гривни определенных номиналов: куда обращатьсяИллюстрация - загранпаспорт УкраиныУкраинцам не сделают загранпаспорт без этого: какой документ нужно обязательно предоставитьИллюстрация, женщина держит в руках телефон и банковскую картуОщадбанк будет списывать со счетов украинцев по 150 грн уже с 1 ноября: кого коснутся новые правилаКрупнейший в Украине производитель керамической плитки и сантехники полностью остановил работу после обстрела: заявление компанииКрупнейший в Украине производитель керамической плитки и сантехники полностью остановил работу после обстрела: заявление компанииЗеленский провел онлайн-встречу с двухпартийной делегацией Сената и Палаты представителей Конгресса США: подробностиЗеленский провел онлайн-встречу с двухпартийной делегацией Сената и Палаты представителей Конгресса США: подробностиБокс Джошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция бояБокс Джошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция бояНа кону $350 млрд: республиканцы угрожают заблокировать бюджет Пентагона из-за заигрываний Трампа с РФНа кону $350 млрд: республиканцы угрожают заблокировать бюджет Пентагона из-за заигрываний Трампа с РФЗаканчиваются все проблемы: для трех знаков зодиака наступает время замечательных событийЗаканчиваются все проблемы: для трех знаков зодиака наступает время замечательных событий"Должны прекратиться": генсек ООН "глубоко обеспокоен" ударами Украины по РФ и "решительно осудил" усиление атак на украинские города"Должны прекратиться": генсек ООН "глубоко обеспокоен" ударами Украины по РФ и "решительно осудил" усиление атак на украинские города

На эти деньги можно купить "люксовое" авто: Павел Зибров назвал свой самый большой гонорар и признался, почему не говорит о доходах

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read2 мин
24
На эти деньги можно купить "люксовое" авто: Павел Зибров назвал свой самый большой гонорар и признался, почему не говорит о доходах
Павел Зибров назвал свой самый большой гонорар и признался, почему не говорит о своих доходах

Певец Павел Зибров признался, что за одно выступление за всю свою многолетнюю карьеру получил настолько большой гонорар, что на эти деньги можно было бы купить роскошный автомобиль. В то же время артист не стал называть конкретную сумму, объяснив, почему считает разговоры о собственных заработках неуместными.

Об этом народный артист Украины рассказал в интервью журналистке Алине Доротюк. Она поинтересовалась, сколько сегодня стоит пригласить певца на корпоратив, однако он не спешил отвечать на вопрос.

По словам Зиброва, финансовыми вопросами занимается его жена Марина, которая также работает директором артиста. Именно она общается с заказчиками и согласовывает стоимость выступлений, а певец в эти дела не лезет. Зибров пояснил, что цена зависит от обстоятельств, в частности от места проведения мероприятия и расходов на дорогу.

Читайте также
Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
23,2 т.
Наталья Бучинская сломала ребра после падения: как себя чувствует певица и состоятся ли запланированные концерты
23,2 т.
Наталья Бучинская сломала ребра после падения: как себя чувствует певица и состоятся ли запланированные концерты
Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
4,2 т.
Детское Евровидение 2026: появились первые кадры с репетиции представительницы Украины. Фото "игривого" образа Эрики Колесниченко
4,2 т.
Детское Евровидение 2026: появились первые кадры с репетиции представительницы Украины. Фото "игривого" образа Эрики Колесниченко
Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
879
Playboy, русский язык и "неправильное" имя: Даша Астафьева впервые ответила на хейт из-за "Радиодиктанта 2026"
879
Playboy, русский язык и "неправильное" имя: Даша Астафьева впервые ответила на хейт из-за "Радиодиктанта 2026"

"Все звонят именно Марине Владимировне. Не мне. Ты представляешь, мне звонят, я говорю: "5 тысяч долларов или 10, или 20 тысяч евро". Это некрасиво. Это очень некрасиво говорить", – отметил исполнитель.

Он добавил, что выступления могут проходить не только в Украине, но и за рубежом. В таких случаях артисту приходится тратить несколько дней на дорогу и подготовку к мероприятию, что также влияет на организацию работы и стоимость выступления.

На эти деньги можно купить ''люксовое'' авто: Павел Зибров назвал свой самый большой гонорар и признался, почему не говорит о доходах

Павел Зибров рассказал о самом большом гонораре. Источник: instagram.com/pavlo_zibrov

Журналистка не удовлетворилась объяснениями певца и тогда спросила о самом большом денежном гонораре, который он получил за всю карьеру. Зибров в конце концов ответил, но решил не раскрывать точную сумму.

"Не скажу, сколько это денег, но это роскошная машина", – поделился артист.

Певец подчеркнул, что это был один из самых крупных гонораров в его жизни. Стоит отметить, что в настоящее время "люксовые" автомобили стоят от 80 до 500 тысяч долларов, а то и больше.

В частности, Зибров пояснил, что осторожно относится к заказам на частные мероприятия. По его словам, он проверяет, кто именно приглашает его выступить, ведь не хочет рисковать репутацией ради больших денег.

На эти деньги можно купить ''люксовое'' авто: Павел Зибров назвал свой самый большой гонорар и признался, почему не говорит о доходах

Зибров внимательно относится к своей репутации. Источник: instagram.com/pavlo_zibrov

Артист вспомнил, что раньше отказывался от выступлений для некоторых представителей Партии регионов, даже когда ему предлагали увеличить гонорар вдвое. Он подчеркнул, что не хочет оказаться в ситуации, когда один вечер может перечеркнуть годы работы над собственным имиджем.

"Чтобы не влипнуть в неприятности, как некоторые наши артисты влипали пару лет назад. Потом от этого не отмыться! Ты всю жизнь работаешь над своим имиджем, а потом за один вечер можешь его просто свести на нет", – пояснил певец.

Ранее OBOZ.UA писал, что единственная дочь Павла Зиброва, сбросившая 23 кг, поразила своим новым имиджем.

Похожие темы
звездыгонорарфинансыПавел ЗибровПавел Зибров
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram, Viber и приложении OBOZ.UA.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться
Скачивайте приложение
Загрузите вApp StoreДоступно вGoogle Play
Добавьте OBOZ.UA в Google
Добавить в предпочитаемые источники