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За что Леонида Якубовича внесли в "черный список" ГУР и какое "сенсационное" шоу кремлевский шут снимал в Украине

Анастасия КакунАнастасия Какун
Time to read2 мин
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За что Леонида Якубовича внесли в "черный список" ГУР и какое "сенсационное" шоу кремлевский шут снимал в Украине
Леонид Якубович попал в базу данных ГУР. Источник: Росмедиа

Российский шоумен и ведущий телепроекта "Поле чудес" Леонид Якубович столкнулся с последствиями публичной поддержки путинского режима. Его внесли в базу данных Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Росмедиа начали массово распространять информацию о попадании кремлевского шута в "черный список" государственного органа, однако, когда именно это произошло, точно неизвестно.

Как указано на официальном портале базы ГУР, Якубович попал в нее из-за систематической поддержки вооруженной агрессии РФ против Украины и распространения пропаганды Кремля. Он выступил за оккупацию украинского Крыма, неоднократно искажал факты о войне и героизировал преступления российских террористов.

За что Леонида Якубовича внесли в ''черный список'' ГУР и какое ''сенсационное'' шоу кремлевский шут снимал в Украине

Якубович оказался в "черном списке" ГУР. Источник: Скриншот

Еще в 2012 году Леонид Якубович стал доверенным лицом Владимира Путина на так называемых "выборах". Такую же роль ведущий исполнил и в 2014-м, когда диктатор выдвинулся на четвертый президентский срок.

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В феврале 2022 года Якубович взялся рьяно оправдывать начало большой войны. Ведущий обвинил Украину в том, что она каким-то образом несет угрозу для России, и выдал бред о том, что наше государство "признало фашизм лояльным фактором своей биографии". Конечно, он поддержал создание "ЛНР" и "ДНР" и допустил их присоединение к составу РФ в будущем.

За что Леонида Якубовича внесли в ''черный список'' ГУР и какое ''сенсационное'' шоу кремлевский шут снимал в Украине

Ведущий стал адептом пропаганды Кремля. Источник: Instagram Леонида Якубовича

Проект "Поле чудес" Леонид Якубович превратил в площадку для демонстрации поддержки российским оккупантам. Героями шоу становились "участники "СВО", которые дарили ведущему сбитые украинские беспилотники, макеты танков или огнеметной системы. В один из выпусков кремлевский шут вообще пригласил актеров, которые представлялись переселенцами из Донбасса. Они попытались создать картинку, будто РФ "помогает" беженцам.

Уже в 2025 году Якубович физически поддержал российских террористов. По поручению генерального директора "Первого канала", в эфире проекта он передал автомобиль одному из подразделений армии РФ.

Что интересно, тогда как сейчас Якубович является одним из самых одиозных адептов российской пропаганды, в начале нулевых он с радостью снимался на украинском телевидении. В 2002 году состоялась премьера шоу ведущего "Диканька", которое называли "сенсацией" для Украины.

В первом раунде программы Якубович задавал участникам вопросы, на которые они могли ответить "да" или "нет". Те игроки, которые набирали наибольшее количество баллов, проходили дальше. Во втором туре участники уже задавали каверзные вопросы друг другу. Из шоу "вылетали" те, кто давал меньше всего правильных ответов. В финал попадал только один игрок, которому нужно было решить как можно больше сложных заданий от ведущего. Главный приз "Диканьки" составлял 6 000 долларов (на тот момент 30 000 гривен, а сейчас около 272 913 грн).

Ранее OBOZ.UA рассказал, что российская певица Юта стала "рупором Кремля" и попала в черный список ГУР.

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