''За $300 он все сделает''. Остапчук после выезда из Украины унизил Анатолича и бывшую жену: почему его стендап возмутил украинцев

Телеведущий Владимир Остапчук, который летом переехал в Канаду, где живут его старшие дети от бывшей жены Елены, а теперь вернулся к карьере стендап-комика, оскандалился своим первым юмористическим выступлением за границей. В соцсетях обратили внимание на неуместные шутки о матери его двоих старших детей, бывшем друге Анатолии Анатоличе и "заезженной пластинке" с темами для анекдотов.

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Остапчук выступал 7 ноября в Монреале (Канада), где, по словам интернет-пользователей, собралось лишь треть зала. Все последующие обсуждения его выступления проходили в соцсети Threads.

Там больше всего обратили внимание на четыре вещи: отсутствие новизны, скандальное заявление о бывшей жене, неуместное высказывание о бывшем друге Анатолии Анатоличе и присутствие жены Екатерины в зале.

В сети собрали подборку старых рассказов Остапчука о Евровидении, где он был ведущим в 2017 году, бытовых ситуаций, о которых он публично упоминал несколько лет назад, упоминаний о знании всего нескольких фраз на французском языке, которые выучил ради Евровидения, переписку с арабом, который предлагал деньги за ночь с ним, и так далее.

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Теперь он заявляет, что во время переписки с этим иностранцем дал номер телефона коллеги и тогдашнего друга Анатолия Анатолича. По воспоминаниям ведущего, после проведения Евровидения в 2017-м ему писал араб, который приглашал провести с ним ночь в отеле, а заплатить за это предлагал всего 300 долларов.

"Вы серьезно? Я Евровидение вел! Три тысячи! Я не такой. Но я человек не гнилой – я дал ему номер телефона Анатолия Анатолича. Думаю, они списались. Этот за 300 долларов 100% все сделает", – говорил он зрителям в зале.

Главные истории дня

Во время этого стендапа Остапчук также вспоминал свою бывшую жену, заявив, что 2007-й – год, когда они поженились, – был худшим годом в его жизни. При этом он отметил, что именно в этом году его нынешняя жена пошла в 1-й класс.

Интернет-пользователи не обошли вниманием и то, что на любых публичных мероприятиях жена Остапчука, Катерина, постоянно находится рядом с ним. Ранее ее критиковали за то, что ездила с ведущим на корпоративы и свадьбы и ни на шаг от него не отходила, даже если была лишней в кадре.

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На этот раз Катерина Остапчук заняла место в первом ряду зала, а рядом с собой поставила коляску, в которой сидел их общий сын Тимофей. Стоит отметить, что женщина работает менеджером Остапчука, поэтому постоянно ездит с ним.

Соответственно, в Threads звучали такие возмущенные комментарии о стендапе:

"Как интересно, Катя всегда рассказывает, что "с первой женой мы в нормальных отношениях". Но очернить ее в стендапе они спокойно решились".

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"У меня вопрос: кто все эти люди, которые добровольно пошли на это? Понимаю, эмиграция, скучают по дому, но чтобы так припекло, что идут на Остапчука..."

"Больше похоже на сбор мигрантов, пришедших послушать "самого популярного" из них. Зачем там женщина с 2-летним ребенком?"

"А шутки там были? Или только вот это?"

"Годы идут – юмор не меняется! Остапчук за 60 долларов мог бы и напрячься, а не Мухаммеда вспоминать!"

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"Но это красноречивый показатель медийной тусовки в Украине: нужно уехать аж в Канаду, чтобы наконец сказать коллегам, что о них думаешь. Ну и, если честно, вся репутация Остапчука держится только на Евровидении, после этого у него были лишь провальные телевизионные проекты".

"Эта треть зала, которая купила билеты, наверное, просто пришла по пьяни посмеяться над Вовой и Катей-телохранительницей".

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"А зачем маленькому ребенку присутствовать в закрытом помещении, где полно незнакомых людей, и слушать глупые шутки вместо прогулки на свежем воздухе в компании детей и молодых мам? Так было бы понятнее".

"Остапчук в Канаде. Первый стендап в Монреале: продана треть билетов; Катя с коляской, как оберег от порчи и сглаза, в первом ряду; руки за спиной и дистанция как условие для желающих сфотографироваться. Из основных тем: Анатолич за 300 долларов, худший год жизни – 2007, потому что женился на Елене Войченко, и, конечно, Украина. Коррупционная, "решительная", гнилая. А Вовчик – нет-нет. Хотел, пробовал, но не смог. Ну и Евровидение! И еще узнаваемость, такая, что прохода не дают даже когда Вова покупает сметану".

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"Ну, какой ведущий, такие и шутки. Юла, Анатолий Анатолич, как вам? Это те, кто первыми не начинают и защищаются пятый год. Очевидно, стендап писала "мудрая не по годам" и так же по-крысиному над этим смеялась".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Владимир Остапчук планировал три стендап-выступления в Канаде. Билеты на них он решил продавать за 60–61 доллар.