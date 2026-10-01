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Из Ужгорода в Москву и обратно? Украинский блогер оскандалилась после появления на красной дорожке в России и попыталась "замести следы"

Катерина Галущенко
Катерина Галущенко
Time to read3 мин
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Из Ужгорода в Москву и обратно? Украинский блогер оскандалилась после появления на красной дорожке в России и попыталась "замести следы"
Украинская блогер оскандалилась после появления на красной дорожке в России и попыталась "замести следы"

Блогер из Ужгорода Николь Вирлан после появления на публичном мероприятии в Москве, поздравления диктатора Владимира Путина с днем рождения и публикации кадров из российской столицы вернулась в родной город в Украине, где в конце сентября начала искать троих незнакомцев для совместной игры в паддл.

Еще в прошлом году ее поведение обсуждали в сети, когда женщина нецензурной лексикой отзывалась об Ужгороде, но в этом году интернет-пользователи обратили внимание, что после поездки в страну-агрессора (о чем она открыто говорила) и последующей публичной деятельности она так и не понесла наказания. Одной из тех, кто призвал СБУ обратить внимание на блогера, стала Юлиана Прислупская в TikTok.

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Она напомнила, что Вирлан уже не впервые демонстрировала симпатии к стране-агрессору, а после поездок в Москву снова приезжала в Ужгород и продолжала жить там. Сейчас же, после новой волны скандала, женщина решила замести следы, ведь теперь ее страница в Instagram недоступна.

Из Ужгорода в Москву и обратно? Украинский блогер оскандалилась после появления на красной дорожке в России и попыталась ''замести следы''

Ніколь Вірлан шукала незнайомців з Узгорода для гри в падел

Источник: скриншот

"Сначала она едет в Ужгород, потом снова возвращается в Москву, снимает видео на Красной площади. А дальше она снова едет в Ужгород, публикует пост о том, что ищет людей, чтобы с ней поиграли в падл: "Мне нужны трое незнакомцев из Ужгорода, чтобы пойти поиграть в падл", – рассказала Прислупская.

Из Ужгорода в Москву и обратно? Украинский блогер оскандалилась после появления на красной дорожке в России и попыталась ''замести следы''

Ніколь Вірлан жила в Росії

Источник: скриншот

По ее словам, наибольшее возмущение вызывает то, что блогер во время полномасштабной войны ездит в Россию, посещает там публичные мероприятия, а затем без проблем возвращается в украинский город.

Из Ужгорода в Москву и обратно? Украинский блогер оскандалилась после появления на красной дорожке в России и попыталась ''замести следы''

Спортивний комплекс розсташовано у Дубаї

Источник: скриншот

Стоит также отметить, что последней ее публикацией было фото из падел-клуба, а в геолокации указан Ужгород. Однако OBOZ.UA удалось выяснить, что на самом деле спортивный комплекс расположен в Дубае (ОАЭ), а также что этот бизнес ориентирован на русскоязычную аудиторию.

Эти поездки Вирлан в Россию уже становились причиной скандалов. В 2025 году она публиковала снимки из Москвы, в частности фотографировалась на фоне отеля "Украина" и в российском кафе "Пушкин".

Из Ужгорода в Москву и обратно? Украинский блогер оскандалилась после появления на красной дорожке в России и попыталась ''замести следы''

Жінка повернулася з Росії в Ужгород

Источник: скриншот

В том же году Вирлан публично поздравила российского диктатора Владимира Путина с днем рождения. Она назвала его "одним из главных мировых лидеров" и пожелала ему "здоровья, сил и энергии", а также "больших побед".

До этого блогер оказалась в центре скандала из-за высказываний об Ужгороде. В TikTok она нецензурно отозвалась о родном городе под русскую музыку. После этого местные активисты потребовали от нее извинений. Впоследствии Вирлан извинилась за свои слова, обвинив украинцев в агрессии, и заявила, что Ужгород всегда будет для нее родным городом.

Из Ужгорода в Москву и обратно? Украинский блогер оскандалилась после появления на красной дорожке в России и попыталась ''замести следы''

Обурення мережі

Источник: скриншот

Из Ужгорода в Москву и обратно? Украинский блогер оскандалилась после появления на красной дорожке в России и попыталась ''замести следы''

Ніколь Вірлан жила в Росії

Источник: скриншот

Ранее OBOZ.UA рассказывал, кто такая блогер Настя Скальницкая, которая назвала своего мужа аферистом, скрывавшим ее "идеальный брак", и почему ей не верят.

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