Из политики – в артисты: 54-летний экс-советник министра вышел на сцену ''Голоса страны'' и застав Тину Кароль аплодировать стоя. Видео

Сцену 14-го сезона талант-шоу "Голос страны" покорил 54-летний Дмитрий Васильєв, который раньше работал в Организации Объединенных Наций и занимал должность советника министра. На этапе слепых прослушиваний он исполнил трек Боба Дилана Knockin' on Heaven's Door и заставил аплодировать стоя не только зрителей, но и тренера проекта Тіну Кароль.

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В первые секунды выступления Васильева звезда развернула свое кресло и пригласила его стать частью своей команды. Выступление политолога можно посмотреть на YouTube-канале "Голоса страны".

Талантливым исполнением культовой композиции Дмитрий Васильев сразу "зажег" зал. Зрители шоу подняли вверх телефоны с включенными фонариками и встали со своих мест, чтобы немного потанцевать. Не меньше восхищения пением политолога прониклись и звездные тренеры, правда, нажать красную кнопку решила только Тина Кароль.

После окончания выступления Дмитрия Васильева артистка решила больше узнать о его карьерном пути. Услышав, что раньше 54-летний участник "Голоса страны" работал в сфере политики, однако не отказался от мечты связать жизнь с музыкой, Кароль начала аплодировать ему стоя.

"Для человека, который имел такой статус, изменить на 180 градусов свою жизнь и не побояться прийти в публичное пространство, послать всех и делать, что хочешь, – вот это топ!", – эмоционально воскликнула певица.

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В свою очередь, Дмитрий Васильев подчеркнул, что нарушил своеобразный "обычай" нашей страны: "Есть традиция, что певцы идут в политику. А я из политики иду в музыку".

Как рассказал Васильев в интервью 1plus1, во время выступления на сцене "Голоса страны" он испытывал эмоциональный подъем. На какое-то время политолог даже закрыл глаза, поэтому, увидев, что к нему повернулась Тина Кароль и начала аплодировать стоя, был приятно шокирован. С самого начала Дмитрий Васильев хотел попасть именно в команду этой наставницы.

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"Я был очень удивлен такой реакцией. Хотя уже и признавался, что очень хотел попасть к Тине, ведь она перфекционистка и чрезвычайно серьезно работает со звуком и нотами. А мне как раз этого не хватает, и я хочу этому учиться. Понимаю, что даже после работы над одной песней уже можно многому научиться. И я просто фантастически благодарен Тине Кароль за эту возможность", – сказал экс-советник министра.

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Кстати, именно композицию Knockin' on Heaven's Door Дмитрий Васильев выбрал для слепых прослушиваний не случайно. Как подчеркнул политолог, эта песня обладает большой эмоциональной глубиной, а также ассоциируется у него с болью утрат, которые принесла война.

Что известно о Дмитрии Васильеве

Дмитрий Васильев родился 10 ноября 1971 года в Киеве. Творчество появилось в его жизни в довольно раннем возрасте – сначала он играл на самодельной гитаре, а в 12 лет начал осваивать настоящий инструмент и писать стихи. Некоторое время Васильев даже работал актером в США, однако позже кардинально сменил деятельность.

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В период с 2000 по 2005 годы он был исполняющим обязанности руководителя департамента публичной информации представительства ООН в Украине. Позже занимал должность заместителя пресс-секретаря президента Украины Виктора Ющенко. В 2018 году Дмитрий Васильев стал советником вице-премьер-министра Украины, а в 2019-м – политическим консультантом председателя Верховной Рады.

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