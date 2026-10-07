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"Ему было всего 48". От тяжелой болезни умер известный украинский продюсер Андрей Канивец, который ранее потерял жену

Анастасия Какун
Анастасия Какун
Time to read2 мин
icon 2,8 т.
"Ему было всего 48". От тяжелой болезни умер известный украинский продюсер Андрей Канивец, который ранее потерял жену
Андрей Канивец умер в 48 лет

Ушел из жизни продюсер украинских телеканалов Андрей Канивец. Его сердце остановилось в возрасте 48 лет после борьбы с тяжелой болезнью.

Трагическую новость сообщил медиаменеджер и продюсер Денис Денк на своей личной странице в Facebook. Он не раскрыл точный диагноз Канивца, вместо чего сосредоточил внимание на профессиональных и человеческих качествах покойного коллеги.

''Ему было всего 48''. От тяжелой болезни умер известный украинский продюсер Андрей Канивец, который ранее потерял жену

Денис Денк сообщил о смерти Андрея Канивца. Источник: Скриншот

"С глубокой скорбью сообщаю, что после тяжелой болезни умер наш коллега и друг, продюсер Андрей Канивец. Ему было всего 48 лет. Это был самый искренний и добрый человек, профессионал своего дела, на которого всегда можно было с уверенностью положиться, и он никогда не подводил. Но его подвело здоровье. Андрей всегда находил правильные слова и решения, всегда поддерживал коллег и согревал своим теплом, дружеской улыбкой", – говорится в посте.

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Денис Денк также отметил, что после смерти жены Андрей Канивец до последнего в одиночку нес ответственность за свою семью. Продюсер нашел в себе силы двигаться дальше и воспитывал дочь Анну.

"Он постоянно гордился ее достижениями в творчестве и учебе. Всегда поддерживал ее, стараясь дать ей достойное образование. К сожалению, девушка теперь осталась без родителей", – сообщил медиаменеджер.

''Ему было всего 48''. От тяжелой болезни умер известный украинский продюсер Андрей Канивец, который ранее потерял жену

Продюсера не стало в 48 лет. Источник: facebook.com/denysdenk

В заключение Денис Денк призвал всех неравнодушных поддержать дочь Андрея Канивца как финансово, так и в развитии ее собственного дела. Он оставил ссылку на Telegram-канал Анны, где она показывает театральные парики, которые изготавливает самостоятельно. Кстати, девушка сообщила о смерти отца на своем аккаунте 27 сентября.

Отметим, что Андрей Канивец работал на телеканале "Интер" в период с 2003 по 2010 годы. Он занимал должность линейного продюсера двух фильмов проекта "Великие украинцы": о Вячеславе Чорноволе и Ярославе Мудром. Позже, до 2012 года, Канивец был членом команды канала "Перший національний" (ныне – Перший канал Суспільного). Продюсер также работал на UBR, "112 Украина" и LIVE.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что в возрасте 102 лет скончалась "икона" Золотого века Голливуда Ева Мэри Сент, красотой которой восхищался весь мир.

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