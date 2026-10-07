''Ему было всего 48''. От тяжелой болезни умер известный украинский продюсер Андрей Канивец, который ранее потерял жену

Ушел из жизни продюсер украинских телеканалов Андрей Канивец. Его сердце остановилось в возрасте 48 лет после борьбы с тяжелой болезнью.

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Трагическую новость сообщил медиаменеджер и продюсер Денис Денк на своей личной странице в Facebook. Он не раскрыл точный диагноз Канивца, вместо чего сосредоточил внимание на профессиональных и человеческих качествах покойного коллеги.

"С глубокой скорбью сообщаю, что после тяжелой болезни умер наш коллега и друг, продюсер Андрей Канивец. Ему было всего 48 лет. Это был самый искренний и добрый человек, профессионал своего дела, на которого всегда можно было с уверенностью положиться, и он никогда не подводил. Но его подвело здоровье. Андрей всегда находил правильные слова и решения, всегда поддерживал коллег и согревал своим теплом, дружеской улыбкой", – говорится в посте.

Денис Денк также отметил, что после смерти жены Андрей Канивец до последнего в одиночку нес ответственность за свою семью. Продюсер нашел в себе силы двигаться дальше и воспитывал дочь Анну.

"Он постоянно гордился ее достижениями в творчестве и учебе. Всегда поддерживал ее, стараясь дать ей достойное образование. К сожалению, девушка теперь осталась без родителей", – сообщил медиаменеджер.

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В заключение Денис Денк призвал всех неравнодушных поддержать дочь Андрея Канивца как финансово, так и в развитии ее собственного дела. Он оставил ссылку на Telegram-канал Анны, где она показывает театральные парики, которые изготавливает самостоятельно. Кстати, девушка сообщила о смерти отца на своем аккаунте 27 сентября.

Отметим, что Андрей Канивец работал на телеканале "Интер" в период с 2003 по 2010 годы. Он занимал должность линейного продюсера двух фильмов проекта "Великие украинцы": о Вячеславе Чорноволе и Ярославе Мудром. Позже, до 2012 года, Канивец был членом команды канала "Перший національний" (ныне – Перший канал Суспільного). Продюсер также работал на UBR, "112 Украина" и LIVE.

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