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Ее семью называли аристократами: как жила Людмила Янукович до брака с президентом и какой случай с кирпичом свел их вместе

Анастасия Какун
Анастасия Какун
Time to read3 мин
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Ее семью называли аристократами: как жила Людмила Янукович до брака с президентом и какой случай с кирпичом свел их вместе
Какой была Людмила Янукович до брака с президентом

Бывшая первая леди Украины Людмила Янукович, которой 9 октября исполнилось 77 лет, всегда была одной из самых непубличных политических фигур. В последний раз супруга президента-беглеца Виктора Януковича появлялась на публике еще до 2014 года, а сейчас ее судьба окутана тайной, в частности, предположениями о возможной смерти. Однако даже такой уединенный образ жизни не уберег ее от "утечки" информации о довольно насыщенной молодости.

До брака с четвертым украинским президентом Людмила Янукович работала на металлургическом заводе и, похоже, даже не стремилась к светской жизни. Подробнее о прошлом бывшей первой леди расскажет OBOZ.UA.

Ее семью называли аристократами: как жила Людмила Янукович до брака с президентом и какой случай с кирпичом свел их вместе

Людмила Янукович росла в семье "аристократов". Источник: ТаблоID

Людмила Янукович, девичья фамилия которой Настенко, родилась 9 октября 1949 года в городе Енакиево Донецкой области в семье, которая прославилась как "аристократы". Детство она провела в двухэтажной "сталинке".

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"Их семью в городе называли аристократами. В их семье все были образованными людьми. Мама Люди – юрист, а папа, хотя и работал простым рабочим на цементном заводе, был очень воспитанным и начитанным человеком. Все Енакиево ходило к ним за книгами", – вспоминала кума жены президента-беглеца.

Сама Людмила Янукович была довольно примерной ученицей в школе. Как рассказывала учительница бывшей первой леди, она всегда тщательно усваивала новые знания, правда, ничем не выделялась среди сверстников, ведь как будто старалась быть незаметной.

Ее семью называли аристократами: как жила Людмила Янукович до брака с президентом и какой случай с кирпичом свел их вместе

Супруги познакомились во время работы на заводе

После окончания школы Людмила Янукович получила высшее образование в Макеевском инженерно-строительном институте (ныне – Донбасская национальная академия строительства и архитектуры). Получив диплом, она вернулась в родной город и начала работать инженером в проектно-сметном бюро при Енакиевском металлургическом заводе. Эта должность стала для Людмилы Янукович судьбоносной, ведь именно на предприятии она встретила будущего мужа.

"В столовой мы случайно столкнулись с Витей Януковичем – он тогда работал у нас на заводе газовиком. Я обрадовалась! Давно не виделись, а в школе все-таки за одной партой сидели. Начали расспрашивать друг друга, как у кого дела. Ну а когда разошлись, ко мне сразу подошла Люда и спросила: "Кто это?". Я ей ответила, что одноклассник. И пошутила: "Что, понравился тебе?" И Люда неожиданно честно призналась: "Да", – поделилась бывшая одноклассница четвертого президента Украины.

Окончательно Виктора и Людмилу Януковичей свел вместе день, когда на завод привезли партию кирпичей. Разгружать ее вызвали всех работников, даже инженеров. Людмила по неосторожности уронила кирпич себе на ногу, а Виктор Янукович бросился ее спасать.

"После этого "героического" спасения Люда с ним уже не расставалась", – вспоминали люди из окружения супругов.

Ее семью называли аристократами: как жила Людмила Янукович до брака с президентом и какой случай с кирпичом свел их вместе

Людмила и Виктор Януковичи сыграли свадьбу в 1971 году. Источник: kp.ua

Свадьбу Виктор и Людмила Януковичи сыграли в 1971 году. Праздник продолжался до глубокой ночи, а, по воспоминаниям присутствующих, с лица жениха не сходила улыбка.

"Виктор переехал жить к Люде. У них была дружная семья, а Виктору как раз не хватало домашнего тепла. Он не только принял семейные традиции, но и так полюбил фирменные блюда, что всегда просил готовить именно их. У Люди Янукович был отличный капустник. А еще она потрясающе готовила их фирменный холодец!", – рассказывала кума бывшей первой леди.

После рождения первого ребенка Людмила Янукович изменила ритм жизни. Она ушла с работы и посвятила себя семейным делам.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что Сичкарь, которая дружила с Януковичем-младшим, озвучила новую версию его гибели в России и рассказала, чем он отличался от других детей президентов.

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