''Им нужно к психиатру!'' Автор Капитошки и Петрика П'яточкина – об украинском языке, переезде в Германию и детях, которые различают КАБы и ''Шахеды''

Украинская детская писательница, сценаристка, редакторка мультфильмов и переводчица Наталья Гузеева, наиболее известная как литературная "мама" легендарных персонажей Капитошки и Петрика Пяточкина, более 30 лет проживает в Германии. До полномасштабного вторжения ей удавалось жить между двумя странами, ведь она работала в анимационной студии в родном Киеве. Теперь же столицу ей приходится видеть только во сне.

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В откровенном интервью OBOZ.UA писательница высказала мнение о том, почему Петрик Пяточкин не утратил своей актуальности, отреагировала на критику фильма Евгения Таллера и рассказала, насколько трудно было бороться за свои авторские права в Украине. Также Наталья Гузеева вспомнила, что вызвало возмущение на конкурсе "Тысячевесна", где она входила в экспертную комиссию, с кем из коллег поддерживает отношения сегодня и объяснила, кто обязан говорить на украинском языке, а кого нужно оставить в покое.

– Наталья, культовый мультфильм "Как Петрик Пяточкин слоников считал" знает не одно поколение. Более того, моя восьмилетняя дочь, которая лишь немного говорит на украинском языке, чуть ли не каждый вечер просит включить ей "Петрика". По вашему мнению, почему этот мультфильм до сих пор остается популярным?

– Очень трудно сказать, почему зрители выбирают тот или иной культурный продукт и делают его культовым. Мне кажется, что "Петрик" попал в психофизику детей именно этого возраста. Кроме того, мультфильм получился очень качественным благодаря режиссеру Александру Викену. В то время тотальная анимация (иллюзия живой камеры, создающая ощущение динамики и погружения в пространство) была новинкой, мультфильмы создавались медленнее, а здесь режиссер использовал такой прием. Сама история очень детская, она родом из моего детства. Но никто на самом деле не знает, как это работает: почему вдруг однажды утром ты просыпаешься и видишь, что твой продукт стал безумно популярным. Впрочем, я уверена: есть дети, которым родители не показывали этот мультфильм, поэтому они ничего не знают о Петрике.

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– Вы упомянули Александра Викена, заслуженного деятеля искусств Украины. Поддерживаете ли вы с ним связь?

– Александр Викен – довольно закрытый человек. Даже когда мы вместе работали на студии, у нас не было близких, дружеских отношений – только профессиональное взаимодействие в формате "сценарист – режиссер". Однако если мне что-то нужно, я обращаюсь к нему, ведь он, так сказать, "отец Петрика": именно ему принадлежит визуальный образ персонажа. Александр Викен – очень талантливый аниматор и режиссер.

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– Реагировали ли вы как-то на то, что артистка Наталья Рожкова, голосом которой говорит воспитательница, поет Петрик и развлекаются слоники, в 2017 году приняла участие в пропагандистском фестивале "Крымская весна" в оккупированном Крыму? Она долгое время жила и работала в Украине, где обрела популярность, но впоследствии вернулась в Россию.

– Я с ней не знакома и никогда не интересовалась ее жизнью. Ее пригласили на озвучку, тогда же все "дружили", многие российские актеры приезжали к нам на студию. И система была другой: мы сдавали фильмы в Госкино Украины, а потом везли их в Москву, потому что, к сожалению, подчинялись Госкино СССР.

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Понимаете, я сценаристка. Что такое сценаристка? Раньше она приносила сценарий редактору, тот его читал и, если он нравился, показывал режиссерам, а те уже решали, хотят это снимать или нет. У сценаристки не было особого права вмешиваться в работу режиссера, то есть у нас было режиссерское кино. Как будто рожаешь ребенка, отдаешь "на воспитание", рожаешь следующего. А "взрослых" видишь уже на экране. Например, я хотела создавать сериалы, но они считались коммерческим продуктом, а слово "коммерция" в те времена звучало как что-то "плохое". Если ты творческий человек и занимаешься коммерческим проектом, это репутационный минус.

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Хочу также добавить, что мультфильм о "Петрике Пяточкине" сняли еще в 1984 году, но, пока он "раскачивался", на телеэкраны он вышел уже почти с провозглашением независимости Украины. Из-за упадка анимационной отрасли в тот период почти не было нового украинского контента – преобладали российские или менее популярные фильмы. Так сложилось, что Петрик рос уже вместе с независимой Украиной.

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– А как вы отреагировали на то, что композитор мультфильма Владимир Быстряков в начале полномасштабного вторжения сбежал из Украины?

– Быстряков – талантливый композитор, и на нашей студии он был очень востребован. Но наибольший спрос на него был прежде всего в России, поэтому Революцию Достоинства и последующее отдаление Украины от российского шоу-бизнеса он воспринял как личную катастрофу. Как и многие другие, кто строил там карьеру. На рубеже эпох такое бывает.

Сбежал ли он? Как человек, не подлежавший мобилизации, он имел право уехать и воспользовался им. Но дело не в том, что пожилой человек уехал, а в его позиции. И вот ее я не разделяю. В то же время и среди тех, кто остался в Украине, есть люди с мировоззрением, которое мне чуждо. Не хочу приводить примеры – их можно найти в СМИ, которые постоянно кого-то разоблачают.

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– Недавно начались съемки фильма режиссера Александра Кириенко "Петрик Пяточкин в кино", и в Threads его раскритиковали: мол, мальчик там уже школьник, а не воспитанник детского сада. Не все знают, что вы написали книгу "23 образа Петрика Пяточкина", которая продолжает историю этого персонажа. Почему вы решили нарушить правило вечного детства для Петрика?

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– Может, в Threads и раскритиковали, а в Instagram, наоборот, – сплошное восхищение проектом. Я все это читала, поэтому в курсе (улыбается). Продюсер Евгений Таллер инициировал проект, Александр Брагин написал вместе с ним сценарий, а Александру Кириенко предложили стать режиссером. Это очень хорошо, когда люди дискутируют. Плохо, когда осуждают результат, которого еще нет. Понимаете, Петрик – это мой, так сказать, личный персонаж. Я его "родила" и могу делать с ним все, что захочу. У меня было много рассказов, которые со временем превратились в книгу. В книге "23 образа Петрика Пяточкина" Петрик идет в первый класс, а в книге "17 страданий Петрика Пяточкина" он уже в третьем классе.

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Дело в том, что когда по твоей книге или рассказу снимают фильм, то даже если издание станет бестселлером, читателей все равно будет меньше, чем зрителей. Кино – это массовый продукт, который можно пересматривать снова и снова. Его будет смотреть и следующее поколение, тогда как книгу издали – и все. Поэтому фильм становится популярнее рассказа.

У нас замечательные издательства, но несколько странные в том смысле, что после распродажи тиража лишь единицы берутся за переиздание. Они издают следующую книгу – твою или других авторов, – но отсутствует культура продвижения писателей, как в Европе, где в рекламу книги вкладывают столько же, сколько и в продвижение фильма. Именно благодаря этому книжный персонаж становится известным, и благодаря высокой популярности оригинального произведения по нему снимают многочисленные экранизации для детей и взрослых. Я считаю экранизацию известных книг очень хорошим делом.

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– Как родилась идея этого персонажа?

– Еще с шести лет я начала писать сказки и стихи. Мне кажется, что это было данью детству и моей маме, которая что-то пела и рассказывала мне, пока я считала слонят и засыпала. Мой отец Анатолий Гузеев был первым мужчиной-диктором на украинском телевидении, а мама Елена Гузеева была чтицей. Это такой жанр, когда актриса читает прозу или стихи в двух частях, как в моноспектакле.

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"Пяточкин" – это мой второй сценарий, который просто "выстрелил" из меня с первого раза! Я увидела мультфильм своим внутренним взором и только спешила все записать. А моим первым сценарием была сказка о "Капитошке". В редакции мне сказали, что персонаж интересный, анимационный, но сама сказка – это только идея, нужно написать сценарий. Это было настоящее learning by doing (обучение на практике): я написала 17 вариантов, ведь по образованию я кибернетик и структурный лингвист, а впоследствии еще и изучала драматургию.

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Кстати, на самом деле главной фигурой истории является Волченок, который проходит классическую дугу трансформации героя.

– Как удержать внимание современных детей, привыкших к быстрому потреблению контента?

– Нужно создавать такой контент, чтобы детям было интересно, изучать свою целевую аудиторию, исторический и социальный контекст, в котором она существует, а также ее потребности. Поскольку сейчас, особенно в нашей стране, социальный возраст детей опережает биологический, это стоит учитывать и не предлагать им примитивные сказки. Эти дети растут в бомбоубежищах и отличают "Шахеды" от КАБов. Они очень взрослые, поэтому нужно учитывать и психофизику, и контекст.

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Именно это и было задачей конкурса "Тысячевесны" (масштабной государственной программы поддержки и создания украинского культурного продукта), где я входила в экспертную комиссию, – сделать так, чтобы наши дети начали смотреть свое, украинское. Побудить их к просмотру определенного продукта – задача сложная не только для нашей страны, но и в целом для всего мира. Сначала дети воспринимают фильмы как котята: видят яркие картинки, движение и просто наблюдают. Но захотят ли они посмотреть этот контент во второй, третий, десятый или двадцатый раз? Написать качественную сказку – это не просто сесть и придумать сюжет. Это требует глубокого изучения целевой аудитории и работы с фокус-группами. Хорошо, что сегодня это понимают и наконец внедряют в практику, ведь раньше такого не было.

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– Вы упомянули о конкурсе "Тысячевесна". Вы писали мне, что организация художественного конкурса – на хорошем уровне, но сам конкурс и его правила вызывают возмущение. Что именно возмутило вас больше всего?

– Понимаете, мы попали в такой пилотный проект, в котором правила конкурса не были до конца продуманы. В целом ни одна модель конкурса не может быть идеальной, ведь всегда есть определенные недостатки. Особенно когда речь идет о вкусе, а творчество – это и есть вкус. Кому-то нравится фестивальное кино, кому-то – сериалы, а кто-то стремится к чему-то интеллектуальному. Поэтому проблемы и конфликты будут возникать всегда, единодушного решения здесь не будет.

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А если к вопросам вкуса добавляется еще и проблема средств? Конечно, снимать кино – это большие деньги, а анимация требует вообще колоссальных затрат. Возмущение в обществе вызвало то, что немало экспертов сами стали победителями конкурса. Я не против того, чтобы эксперты входили в состав комиссии. Ведь кто такой эксперт? Это профессионал, прекрасно разбирающийся в своей области. Однако эксперт не может одновременно подавать три собственных проекта.

В нашей комиссии по анимационному и детскому кино все было более или менее демократично, хотя эксперты тоже забрали половину или даже две трети бюджета. Почему так произошло? Дело в том, что сериалы или полнометражные фильмы – хотя и дорогостоящие проекты, но требуют значительного финансирования. Было несколько работ, авторы которых ранее уже создали по несколько серий и теперь должны были продолжить работу. Конечно, им отдали приоритет, и они победили.

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Вместе с другими экспертами я оценивала 62 проекта на втором этапе конкурса. На третьем этапе проекты-финалисты презентовали свои работы со сцены в течение пяти минут. Но для тех, кто не читал самих проектов, этого времени недостаточно, чтобы понять, о чем они. Кроме того, нужно распределять проекты по жанрам. Нельзя оценивать авторское кино продолжительностью семь минут наравне с полнометражным художественным фильмом продолжительностью 90 минут. Вот эти правила и нужно изменить. Я думаю, что следующий фестиваль "Тысячевесна" будет намного лучше. Но хорошо, что ведутся дискуссии, а министр культуры Татьяна Бережная и глава Госкино Андрей Осипов открыты для общения, действуют прозрачно и прислушиваются к критике. А то, что Минкульт и Госкино не ограбили банки, чтобы раздать всем деньги, – ну что поделаешь.

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– Как изменились подходы к написанию сценариев для мультфильмов с 80-х годов до сегодняшнего дня?

– Все очень изменилось. Во-первых, возникла потребность в анимационных сериалах для детей, ведь украинского контента критически не хватает. К тому же выросло новое поколение замечательных образованных сценаристов, которые начали активно изучать западный опыт. Если в 80-х годах писать сценарии коммерческих сериалов было стыдно, то сейчас это большая честь. Придумать сюжетные линии на пятнадцать серий – колоссальный труд.

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Изменилось также отношение к сериалам и сама техника написания сценариев. Многие авторы теперь работают по американскому формату. Раньше процесс состоял из трех этапов: сначала писали литературную сказку и несли ее в редакцию, затем создавали литературный сценарий и только после этого – киносценарий, который обычно дорабатывал сам режиссер. Теперь этапа литературной сказки нет. Разве что идею можно кому-то устно рассказать, но на профессиональном уровне все сразу пишут полноценный сценарий, то есть изменилась форма записи. И это замечательно, ведь литература работает со словом, а сценарий – с действием.

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– Насколько сложно авторам в Украине и Европе защищать свои права на интеллектуальную собственность?

– В отличие от Европы, в Украине раньше было чрезвычайно трудно защищать авторские права. Когда ты приносишь что-то в редакцию за рубежом, первый вопрос, который тебе задают: "Кому принадлежат права?" То есть этот вопрос первоочередной, а не последний.

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У меня есть собственный опыт. Как-то на Крещатике я купила мороженое "Капитошка", взяла обертку, пришла к адвокату и заявила, что имею непосредственное отношение к созданию этого персонажа и хочу защитить свои авторские права. Однако многие компании отвечали мне, что это "общественное достояние". Мол, у "Курочки Рябы" вообще нет автора, так что и здесь то же самое. Или еще один случай: купила в магазине игрушку "Капитошка", снова принесла ее адвокатам, а мне снова ответили, что в нашей стране авторские права не защищаются.

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"Капитошка" и "Петрик Пяточкин" уже вошли в историю без моего имени и живут своей жизнью. И дай Бог им прожить еще столько же! Помню, как на одной презентации в Харькове, где я выставляла на продажу свои книги, кто-то подошел и говорит: "О, Гузеева! Вы что, еще живы?" Мне кажется, я была одной из первых, кто начал бороться за защиту интеллектуальных прав в Украине, где когда-то об этом даже не слышали. Я проложила путь многим творцам, которые обращались ко мне за советом. Постепенно Украина начала двигаться в европейском направлении, и этим проблемам стали уделять больше внимания. Сейчас все следят за соблюдением авторских прав, хотя, возможно, и нарушают их, как всегда.

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– Какие основные жизненные ценности вы пытались донести до читателей через свои произведения?

– Пожалуй, любовь, добродетель и толерантность – это для меня особенно важно. Нужно принимать тех, кто не такой, как ты. Эта мысль была и в "Капитошке", и в "Пяточкине".

– Как преодолевать периоды творческого кризиса?

– "Отпустить ситуацию" – я всегда так говорю своей дочери. Кризис пройдет. Вся наша жизнь состоит из фаз – взлетов и падений, поэтому нужно просто спокойно к этому относиться. Когда наступает творческий кризис, главное – что-то делать. У меня бывало такое: нужно писать, а тебя как будто что-то тормозит, и ты не можешь довести мысль до конца. Тогда пиши что-нибудь другое или просто веди дневник. Или наслаждайся небом и солнцем. Это обязательно пройдет. Если ты профессионал и пишешь постоянно, то творческие кризисы – это нормально. И еще – выйти из творческой депрессии очень помогает спорт! Всем советую!

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– Каково ваше мнение по поводу болезненного языкового вопроса?

– Мне вообще странно, почему этот вопрос вообще стоит, ведь учить язык, если ты его не знаешь и тебе еще не за сорок, – это же продлевать жизнь! Может, люди, которые против изучения украинского, – потенциальные скрытые самоубийцы?! Тогда им к психиатру. Я считаю, что дети и молодежь должны говорить на украинском с самого начала своей жизни, а пожилым людям нужно дать покой – пусть доживают свой век так, как могут. Ведь это не вопрос "хочу или не хочу", это вопрос того, как работает мозг. Он уже просто не способен освоить язык, на котором человек никогда раньше не общался, – я это принимаю.

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Например, в Германии в смешанных браках женщины постоянно разговаривают по-немецки с мужьями и из-за этого психологически истощаются. А потом такая женщина приходит к подруге, чтобы просто отдохнуть и пообщаться на родном языке. Когда я только приехала в Германию, то вообще не слышала вокруг украинского языка. Здесь есть украинская церковь, которую посещают представители эмиграции 1930–1940-х годов, но у них совсем другой диалект.

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Со временем у нас появился замечательный консул. Его жена-художница организовывала выставки, они разговаривали исключительно на украинском, и вокруг них начали собираться люди. Так у меня появилось украиноязычное окружение, и я сама заговорила на украинском. Сейчас все беженцы из Киева, которых я принимала, тоже перешли на украинский. И это замечательно, что они говорят на нем – каждый как умеет.

Но что поделаешь – такая жизнь. Тебе уже не 10 лет, и перестроить собственное мышление непросто. Думаю, к этому все-таки стоит относиться терпимо. Однако люди, работающие в государственных учреждениях, публичные личности и лидеры мнений обязаны говорить на украинском. Я, например, общаюсь с мужем на украинском на улице и в метро, чтобы отграничиться от русскоязычных людей и россиян, которые здесь находятся, и не смешиваться с ними. Иногда трудно переключаться – у меня в голове два активных языка (украинский и немецкий) и три пассивных (английский, французский и русский).

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Знаю, что когда люди приезжали в Израиль и говорили на идише, там действовала языковая полиция и налагались штрафы. На изучение языка им давали всего год – настолько строгими были законы. Поэтому я считаю, что говорить на украинском нужно, но в то же время не стоит притеснять тех, кому это пока дается с трудом.

– Вы более 30 лет живете в Германии. Почему выбрали именно эту страну?

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– Я не выбирала – так сложилась жизнь. Не было такого, чтобы передо мной лежал список стран, куда можно поехать. Времена были тяжелые: я была беременна, в то же время умирала мама, а на руках оставались бабушка и больная дочь, и нужно было что-то делать. На дворе шла перестройка. Неожиданно мужа пригласили на работу в Германию, и так мы и уехали – в никуда.

– Скучаете ли вы по Украине? Что вы делаете в первую очередь, когда приезжаете в родной Киев?

– Сейчас очень скучаю. Раньше я жила между двумя странами. Там у нас была небольшая анимационная студия, где я проводила очень много времени. Последний раз я была на родине в 2021 году. Мне в Украине лучше, чем здесь. Что делала в первую очередь? Гуляла по улицам – они мне снятся... Я считаю, что Киев – самый красивый город в Европе.

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