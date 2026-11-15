Евровидение Азия объявило свою первую в истории победительницу: что известно о 19-летней CARMELLE

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить OBOZ.UA
Добавить OBOZ.UA
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить OBOZ.UA
Горячие темы
Принц Гарри в четвертый раз в Украине: какой город он выбрал на этот раз и о чем говорил с украинцами. ВидеоПринц Гарри в четвертый раз в Украине: какой город он выбрал на этот раз и о чем говорил с украинцами. ВидеоМинус еще 2230 оккупантов и более трех десятков ББМ за сутки: в Генштабе обновили данные о потерях РФМинус еще 2230 оккупантов и более трех десятков ББМ за сутки: в Генштабе обновили данные о потерях РФ15 млрд долларов для Украины и новые санкции против России: заставит ли новый Конгресс Трампа усилить поддержку Украины. Интервью с Веселовским15 млрд долларов для Украины и новые санкции против России: заставит ли новый Конгресс Трампа усилить поддержку Украины. Интервью с ВеселовскимОтражение воздушной атаки РФРоссия устроила новую дроновую атаку: силы ПВО сбили 106 из 132 вражеских БпЛА: есть последствия в областях"Зашел первым": Лубинец рассказал о личном разговоре с Меланией Трамп"Зашел первым": Лубинец рассказал о личном разговоре с Меланией Трамп"Это рецепт новой войны, Путин не хочет переговоров": Макрон указал на последствия несправедливого мира в Украине"Это рецепт новой войны, Путин не хочет переговоров": Макрон указал на последствия несправедливого мира в Украине"Агрессивно радовались". Соболенко объяснила свой гнусный поступок в матче со Свитолиной"Агрессивно радовались". Соболенко объяснила свой гнусный поступок в матче со СвитолинойМоссад предупредил о плане Ирана убить Трампа: известны подробностиМоссад предупредил о плане Ирана убить Трампа: известны подробностиПремьер Канады: РФ не будет определять архитектуру безопасности ЕвропыПремьер Канады: РФ не будет определять архитектуру безопасности ЕвропыКакой маникюр будет модным зимой: 6 роскошных цветовКакой маникюр будет модным зимой: 6 роскошных цветов
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Евровидение Азия объявило свою первую в истории победительницу: что известно о 19-летней CARMELLE

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read2 мин
708
Евровидение Азия объявило свою первую в истории победительницу: что известно о 19-летней CARMELLE
Евровидение Азия объявило свою первую в истории победительницу. Источник: eurovision.com

Первой в истории победительницей песенного конкурса Евровидение Азия стала представительница Филиппин CARMELLE. 19-летняя певица покорила жюри и зрителей композицией Sobra-Sobra, за которую получила 211 баллов. Шоу состоялось 14 ноября в Бангкоке (Таиланд), где за победу соревновались артисты из 11 азиатских стран.

О триумфе стало известно из прямой трансляции конкурса. CARMELLE удалось опередить представителей Таиланда и Вьетнама, которые заняли второе и третье места соответственно.

Филиппинская исполнительница получила 93 балла от профессионального жюри и еще 118 от зрителей. Всего за участников голосовали жители 183 стран.

В дебютном Евровидении Азия приняли участие представители Бангладеш, Бутана, Камбоджи, Лаоса, Малайзии, Монголии, Непала, Филиппин, Южной Кореи, Таиланда и Вьетнама. Таким образом, теперь конкурс вышел за пределы европейского региона.

Читайте также
Оксана ГейдорОксана Гейдор
11,0 т.
"Теперь нужно возвращать долги". Назар Заднипровский – о том, почему уехал с семьей из Киева, соседе Зиброве и жене, которая не признает ошибок
11,0 т.
"Теперь нужно возвращать долги". Назар Заднипровский – о том, почему уехал с семьей из Киева, соседе Зиброве и жене, которая не признает ошибок
Анастасия КакунАнастасия Какун
3,5 т.
Дом единственного сына Синди Кроуфорд выставили на продажу через два месяца после его смерти: что известно об особняке за более чем $3,5 млн
3,5 т.
Дом единственного сына Синди Кроуфорд выставили на продажу через два месяца после его смерти: что известно об особняке за более чем $3,5 млн
Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
1,1 т.
Соломия Витвицкая окрестила 1-месячного сына и впервые показала его лицо. Видео
1,1 т.
Соломия Витвицкая окрестила 1-месячного сына и впервые показала его лицо. Видео

О чем песня, которая принесла CARMELLE победу

На "Евровидении Азия" певица выступила с композицией Sobra-Sobra, название которой переводится как "слишком много". Песня создана в жанрах поп и рэп, а также с нотками традиционных филиппинских инструментов – кубинга и кулинтанга. В ней также прозвучало сочетание тагальского и английского языков.

Композиция посвящена женской независимости, уверенности в себе и праву не подстраиваться под чужие ожидания. В тексте CARMELLE поднимает тему двойных стандартов, с которыми сталкиваются женщины: когда они проявляют характер, их называют властными, а когда отстаивают собственные желания – слишком амбициозными. Перед финалом певица объяснила, что хотела посвятить эту работу всем филиппинским женщинам.

"Я вошла в историю, ведь это произошло впервые. Для меня это огромная ответственность, ведь это мировая сцена, поэтому спасибо всем, кто голосовал за меня", – сказала исполнительница после триумфа.

Евровидение Азия объявило свою первую в истории победительницу: что известно о 19-летней CARMELLE

За победу CARMELLE получила трофей в виде золотого хрустального микрофона. Источник: instagram.com/eurovision

За победу CARMELLE получила трофей в виде золотого хрустального микрофона. Кроме того, у певицы будет возможность выступить на Евровидении 2027 в болгарском Бургасе.

Что известно о первой победительнице Евровидения Азия CARMELLE

Настоящее имя певицы – Кармель Аллиза Сан-Хуан Колладо. Она родилась 16 июля 2007 года на Филиппинах. Esc plus отмечают, что музыкой девушка увлеклась еще в раннем детстве: по словам ее семьи, певческие способности проявились, когда ей было всего три года. Мать поддерживала дочь и помогала ей развивать вокальные навыки.

Евровидение Азия объявило свою первую в истории победительницу: что известно о 19-летней CARMELLE

Что известно о первой победительнице Евровидения Азия CARMELLE. Источник: instagram.com/eurovision

Первые серьезные достижения CARMELLE получила еще в подростковом возрасте. В 2019 году, когда ей было 12 лет, она представляла Филиппины на чемпионате мира по сценическому искусству в Калифорнии и вернулась домой с семью золотыми медалями в разных категориях.

В том же году певица приняла участие в четвертом сезоне The Voice Kids Philippines. Она дошла до финала, где заняла второе место. Последние 5 лет она развивала музыкальную карьеру: записывала композиции с другими исполнителями и работала над собственным материалом.

Евровидение Азия объявило свою первую в истории победительницу: что известно о 19-летней CARMELLE

Первые серьезные достижения CARMELLE получила еще в подростковом возрасте. Источник: instagram.com/carmelle_lite

В мае 2026 года CARMELLE выпустила дебютный сольный альбом, в который вошли 11 композиций на английском и филиппинском языках. Среди ее работ – песни Morena, Salamin, Checklist и Unti-Unti.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что финалист Евровидения 2026 попал в скандал из-за исполнения песни группы "Тату", которая поддерживает войну в Украине.

Похожие темы
Евровидение 2026ЕвровидениемузыкаФилиппины
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!