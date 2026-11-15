Евровидение Азия объявило свою первую в истории победительницу: что известно о 19-летней CARMELLE

Первой в истории победительницей песенного конкурса Евровидение Азия стала представительница Филиппин CARMELLE. 19-летняя певица покорила жюри и зрителей композицией Sobra-Sobra, за которую получила 211 баллов. Шоу состоялось 14 ноября в Бангкоке (Таиланд), где за победу соревновались артисты из 11 азиатских стран.

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О триумфе стало известно из прямой трансляции конкурса. CARMELLE удалось опередить представителей Таиланда и Вьетнама, которые заняли второе и третье места соответственно.

Филиппинская исполнительница получила 93 балла от профессионального жюри и еще 118 от зрителей. Всего за участников голосовали жители 183 стран.

В дебютном Евровидении Азия приняли участие представители Бангладеш, Бутана, Камбоджи, Лаоса, Малайзии, Монголии, Непала, Филиппин, Южной Кореи, Таиланда и Вьетнама. Таким образом, теперь конкурс вышел за пределы европейского региона.

О чем песня, которая принесла CARMELLE победу

На "Евровидении Азия" певица выступила с композицией Sobra-Sobra, название которой переводится как "слишком много". Песня создана в жанрах поп и рэп, а также с нотками традиционных филиппинских инструментов – кубинга и кулинтанга. В ней также прозвучало сочетание тагальского и английского языков.

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Композиция посвящена женской независимости, уверенности в себе и праву не подстраиваться под чужие ожидания. В тексте CARMELLE поднимает тему двойных стандартов, с которыми сталкиваются женщины: когда они проявляют характер, их называют властными, а когда отстаивают собственные желания – слишком амбициозными. Перед финалом певица объяснила, что хотела посвятить эту работу всем филиппинским женщинам.

"Я вошла в историю, ведь это произошло впервые. Для меня это огромная ответственность, ведь это мировая сцена, поэтому спасибо всем, кто голосовал за меня", – сказала исполнительница после триумфа.

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За победу CARMELLE получила трофей в виде золотого хрустального микрофона. Кроме того, у певицы будет возможность выступить на Евровидении 2027 в болгарском Бургасе.

Что известно о первой победительнице Евровидения Азия CARMELLE

Настоящее имя певицы – Кармель Аллиза Сан-Хуан Колладо. Она родилась 16 июля 2007 года на Филиппинах. Esc plus отмечают, что музыкой девушка увлеклась еще в раннем детстве: по словам ее семьи, певческие способности проявились, когда ей было всего три года. Мать поддерживала дочь и помогала ей развивать вокальные навыки.

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Первые серьезные достижения CARMELLE получила еще в подростковом возрасте. В 2019 году, когда ей было 12 лет, она представляла Филиппины на чемпионате мира по сценическому искусству в Калифорнии и вернулась домой с семью золотыми медалями в разных категориях.

В том же году певица приняла участие в четвертом сезоне The Voice Kids Philippines. Она дошла до финала, где заняла второе место. Последние 5 лет она развивала музыкальную карьеру: записывала композиции с другими исполнителями и работала над собственным материалом.

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В мае 2026 года CARMELLE выпустила дебютный сольный альбом, в который вошли 11 композиций на английском и филиппинском языках. Среди ее работ – песни Morena, Salamin, Checklist и Unti-Unti.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что финалист Евровидения 2026 попал в скандал из-за исполнения песни группы "Тату", которая поддерживает войну в Украине.