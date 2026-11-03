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Евгений Рыбчинский со сцены "Человека года" пристыдил культурную элиту за несправедливость к легендарному отцу

Анастасия КакунАнастасия Какун
Time to read1 мин
654
Евгений Рыбчинский со сцены "Человека года" пристыдил культурную элиту за несправедливость к легендарному отцу
Евгений Рыбчинский публично заступился за легендарного отца

Поэт Евгений Рыбчинский публично заговорил о несправедливом отношении культурной элиты Украины к своему отцу Юрию Рыбчинскому, когда получал вместо него специальную награду "Звездное соло" во время церемонии вручения премии "Человек года". Он прямо со сцены подчеркнул: хотя легендарному драматургу и присудили почетную награду, его творчество годами остается недооцененным в родной стране.

По словам Евгения Рыбчинского, в наследии его отца более 3 тысяч написанных композиций, а не 150, как объявили ведущие мероприятия, однако никто никогда не проявлял инициативы по их распространению. Запись сильной речи поэт опубликовал в своем Facebook.

"Я очень благодарен премии, которая в очередной раз отмечает моего папу. Моего папу искренне отметили в его 80 с лишним лет. Как уже прозвучало здесь, он и Герой Украины, и Легенда, и все остальное. Но он написал не 150 песен, 150 написал я. Он написал более 3 тысяч. Это так, на всякий случай, чтобы понять величие этого человека", – подчеркнул поэт.

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Евгений Рыбчинский со сцены ''Человека года'' пристыдил культурную элиту за несправедливость к легендарному отцу

Евгений Рыбчинский получил вместо папы награду "Звездное соло". Источник: Скриншот

Евгений Рыбчинский выразил некоторое возмущение тем, что его легендарный отец, несмотря на все награды, до сих пор часто остается вне внимания украинских издательств и радиостанций. Особое удивление у него вызывает то, что Юрий Рыбчинский ни разу даже не был в списке номинантов Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, которая существует уже 65 лет.

"Ни одно издательство еще само не выпустило ни одного сборника его стихов. Ни одна радиостанция просто так ни разу не крутила его песни. С 1961 года в Украине существует Шевченковская премия. Папа ни разу даже не был номинирован. Поэтому я искренне благодарен премии "Человек года" за настоящее признание. И я хочу сказать, что для моего папы, для Юрия Рыбчинского, самым важным признанием являются народная любовь и народное уважение. Спасибо", – высказался Евгений Рыбчинский.

Евгений Рыбчинский со сцены ''Человека года'' пристыдил культурную элиту за несправедливость к легендарному отцу

Творчество Юрия Рыбчинского почти не распространяют в культурном пространстве Украины. Источник: facebook.com/yuriy.ribchisnkiy

Ранее OBOZ.UA показал, как выглядит жена Юрия Рыбчинского, перенесшая инсульт.

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