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Ева Лонгория раскрыла неожиданную причину, почему она на самом деле носит одежду украинских брендов

Катерина Галущенко
Катерина Галущенко
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Ева Лонгория раскрыла неожиданную причину, почему она на самом деле носит одежду украинских брендов
Ева Лонгория объяснила, почему носит одежду украинских брендов

Голливудская актриса Ева Лонгория сознательно выбирает одежду украинских дизайнеров, чтобы привлечь внимание к Украине. Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" призналась, что именно война стала одной из причин, по которым она решила публично поддерживать украинскую моду.

Об этом 50-летняя актриса рассказала в коротком интервью украинскому блогеру, предпринимательнице и креативному директору Cher'17 Татьяне Парфильевой. Она спросила знаменитость о бренде BALYKINA, в наряде которого Лонгория появилась на Неделе моды в Париже в 2025 году.

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"Знаете, когда началась война, я специально надела наряд украинского дизайнера в Каннах, потому что хотела выразить свою поддержку Украине", – сказала Лонгория.

Актрисе напомнили о ее образе во время Недели моды в Париже в 2025 году. Она появилась в элегантном монохромном наряде от BALYKINA. Причем сама актриса отметила украинский бренд в своей публикации в Instagram.

Для выхода знаменитость выбрала черный корсет с открытыми плечами и расширенным низом. Его стоимость на сайте бренда составляла 24 780 гривен. Корсет Лонгория сочетала с длинной шелковой юбкой за 20 580 гривен.

Ева Лонгория раскрыла неожиданную причину, почему она на самом деле носит одежду украинских брендов

Ева Лонгория выбрала наряд от украинского бренда BALYKINA

Актриса не стала перегружать образ аксессуарами, дополнив его лишь несколькими массивными кольцами. Волосы она оставила распущенными, а в макияже сделала ставку на нюдовые оттенки.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что икона моды Пэрис Хилтон надела кепку от украинского бренда стоимостью более 20 тыс. грн.

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