Как выглядит ''тайный'' особняк Кашпировского в США, почему он стал головной болью ''шарлатана'' и кому перейдет по наследству

Психотерапевт Анатолий Кашпировский, прославившийся как "шарлатан" благодаря методике "дистанционного исцеления", последние годы провел в России, однако это не помешало ему приобрести недвижимость в США. В 2013-ом "экстрасенс" обзавелся особняком в городе Ла-Квинта (Калифорния) примерно за 340 тысяч долларов (около 15 264 595 грн).

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Об этом сообщили российские медиа. Калифорнийский особняк Кашпировского имеет довольно просторные комнаты, оформленные в светлых тонах, и немалую придомовую территорию. Однако, что интересно, в определенный период недвижимость "шарлатана" превратилась из выгодной инвестиции в сплошную головную боль.

По данным россиян, после покупки Анатолий Кашпировский оформил дом на свою дочерь Елену от первого брака. Однако женщине фактически не понадобилось это имение, ведь она проживала в Торонто, поэтому в 2014 году туда переехал сын психотерапевта Сергио Монтане с тогдашней женой и ребенком. В 2018 году право собственности перешло к Анатолию Кашпировскому, поскольку Елена погибла в ДТП.

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Сергио продолжал жить в особняке, что создавало для "шарлатана" немало проблем. Дело в том, что сын "экстрасенса" с семьей начал изменять планировку участка без необходимых согласований. Из-за этого Кашпировскому, как официальному владельцу дома, выписывались штрафы на общую сумму около 1 тысячи долларов ( 44 895 грн). Психотерапевту пришлось также ремонтировать крышу, которая со временем начала протекать.

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Однако, несмотря на все проблемы, поместье в США достанется именно сыну Анатолия Кашпировского. На днях начался процесс вступления в наследство, по завершении которого владельцем недвижимости станет Сергио Монтане.

А вот с квартирой в Москве ситуация не такая простая. Некоторые российские медиа сообщили, что у Анатолия Кашпировского осталось жилье в столице РФ площадью 55,9 кв. м. Однако еще в 2024 году он уверял, что не имеет недвижимости в стране-агрессоре. По словам "шарлатана", квартира, которую он получил от Государственной думы РФ во время депутатства, не была оформлена на него. Позже же появилась информация, что психотерапевт переписал недвижимость на третью жену Гулизар Чалбашову. На данный момент неизвестно, действительно ли эта квартира войдет в наследство Кашпировского.

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Если у скандального психотерапевта остались сбережения или авторские права на "медицинские разработки", на них могут претендовать наследники первой очереди. Одна часть его активов должна достаться детям от первого брака, другая – жене и младшей дочери.

Напомним, что Анатолий Кашпировский скончался 3 октября 2026 года в Москве. Его сердце остановилось в возрасте 87 лет из-за последствий тяжелого онкологического заболевания. Как сообщил племянник "шарлатана", он страдал от рака четвертой стадии с метастазами, который привел к полиорганной недостаточности.

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