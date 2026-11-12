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Как выглядит и чем живет единственная внучка легендарной харьковчанки Людмилы Гурченко: синие губы, переезд в село и позиция по поводу войны

Анастасия КакунАнастасия Какун
Time to read2 мин
240
Как выглядит и чем живет единственная внучка легендарной харьковчанки Людмилы Гурченко: синие губы, переезд в село и позиция по поводу войны
Как сейчас живет единственная внучка Людмилы Гурченко

12 ноября могла бы праздновать свой день рождения российская актриса с украинскими корнями Людмила Гурченко. Легенда кино, которая родилась и выросла в Харькове, всегда тепло отзывалась о родной стране, несмотря на то, что большую часть жизни провела в России, где и построила успешную карьеру. Однако происхождение звезды фильма "Любовь и голуби", похоже, не играет важной роли для ее единственной внучки Елены Королевой, ведь она не сказала ни одного кривого слова в адрес террористической политики Кремля.

И все же соблюдение молчаливой позиции не стало для женщины залогом счастья в РФ, ведь даже получив наследство от звездной бабушки, ее судьба сложилась далеко не "сказочно". О том, как сейчас живет Елена Королева, читайте в материале OBOZ.UA.

Как выглядит и чем живет единственная внучка легендарной харьковчанки Людмилы Гурченко: синие губы, переезд в село и позиция по поводу войны

Королева боролась за имущество бабушки в суде. Источник: Instagram Елены Королевой

Внучку Людмиле Гурченко подарила ее единственная дочь Мария. Отношения между ними складывались совсем непросто, тогда как Елена Королева всегда поддерживала связь с бабушкой. Учитывая это, легендарная харьковчанка хотела обеспечить внучке достойный уровень жизни и оставила ей в наследство почти все имущество, однако совершила одну "ошибку" – указала в документах имя зятя. Он начал многолетнюю судебную тяжбу из-за имущества, по результатам которой Королева получила две квартиры в центре Москвы, автомобили и загородный дом Гурченко.

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Но обосноваться в столице РФ, похоже, ей не удалось. Потеряв работу на телевидении, Елена Королева выставила имущество бабушки на продажу, а сама вскоре переехала за город. Таким переменам женщина решила посвятить даже несколько постов в соцсетях, под которыми оставляла подписи вроде: "Я привыкаю к жизни в деревне".

Как выглядит и чем живет единственная внучка легендарной харьковчанки Людмилы Гурченко: синие губы, переезд в село и позиция по поводу войны

Женщина переехала в деревню. Источник: Скриншот

На какое-то время Королева свела публичную деятельность к минимуму, поскольку страдала от депрессии из-за проблем в личной жизни, в частности болезненного расставания с певцом Прохором Шаляпиным, после которого даже потеряла ребенка. Однако в последнее время она снова начала напоминать о себе в сети, порой весьма странными образами. Единственная внучка Людмилы Гурченко попыталась сделать из себя "икону стиля" и вышла на прогулку с синей помадой на губах.

Как выглядит и чем живет единственная внучка легендарной харьковчанки Людмилы Гурченко: синие губы, переезд в село и позиция по поводу войны

Королева вышла в свет с синими губами. Источник: Instagram Елены Королевой

Отдельную часть своей публичной деятельности Елена Королева посвящает ура-патриотизму. В 2023 году, например, она поздравила Россию с днем победы, гордо заявив, что ее прадед "дошел до Берлина" во время войны. А 9 мая 2025-го внучка актрисы побывала на концерте, где россияне скакали под песню "Катюша" в советской военной форме.

Как выглядит и чем живет единственная внучка легендарной харьковчанки Людмилы Гурченко: синие губы, переезд в село и позиция по поводу войны

Внучка легендарной харьковчанки делает из себя ура-патриотку. Источник: Скриншот

Как выглядит и чем живет единственная внучка легендарной харьковчанки Людмилы Гурченко: синие губы, переезд в село и позиция по поводу войны

Елена Королева посетила пропагандистский концерт. Источник: Скриншот

Смелости четко высказаться о полномасштабной войне Елена Королева так и не нашла, однако о желании увидеть "мирное небо" над Россией заявляет с удовольствием.

Как выглядит и чем живет единственная внучка легендарной харьковчанки Людмилы Гурченко: синие губы, переезд в село и позиция по поводу войны

Внучка Гурченко хочет "мирного неба" над РФ. Источник: Instagram Елены Королевой

Ранее OBOZ.UA рассказал, как выглядели "хоромы" украинки Людмилы Гурченко в Москве и почему "золотая клетка" не смогла заменить ей родной дом.

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