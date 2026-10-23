Как выглядит представительница Украины на международном конкурсе красоты The Miss Globe 2026: за ее плечами уже немало побед. Фото

Уроженка Одесской области Мария Желяскова представит Украину на престижном международном конкурсе красоты The Miss Globe 2026. 24 октября она отправится на Пхукет (Таиланд), где пройдет соревнование, и поборется за главную корону.

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Конкурс Желяскова хочет использовать как влиятельную площадку, с которой сможет рассказать всему миру о Родине. Об этом она сообщила в комментарии изданию "Махала".

"Для меня большая честь представлять нашу страну на международной сцене и рассказывать миру об Украине", – подчеркнула модель.

В этом году The Miss Globe пройдет под девизом Beauty in Unity ("Красота в единстве") и продлится с 24 октября по 7 ноября. В это время модели со всего мира будут участвовать в различных мероприятиях, посвященных красоте, таланту и культуре своих стран. Финальное шоу состоится 6 ноября.

Что известно о представительнице Украины

Мария Желяскова родилась в городе Болград. После окончания школы она поступила в Одесский Международный гуманитарный университет, где получила образование по специальности "Аудиовизуальное искусство и производство".

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Модель активно занимается благотворительностью. Свою деятельность она сосредоточила на помощи детским домам, приютам для животных, а также поддерживает военных и детей, пострадавших из-за войны.

У Желясковой довольно впечатляющий опыт участия в конкурсах красоты. В 2024 году она триумфовала на "Мисс Одессе", а позже получила главную корону "Мисс Земля Украина". Эта победа принесла украинке "билет" на международный конкурс красоты Miss Earth 2025. Мария Желяскова вошла в топ-8 финалисток соревнования и получила титул "Вице-мисс", что стало первым высоким достижением Украины на шоу.

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