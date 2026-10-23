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Как выглядит представительница Украины на международном конкурсе красоты The Miss Globe 2026: за ее плечами уже немало побед. Фото

Анастасия КакунАнастасия Какун
Time to read1 мин
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Как выглядит представительница Украины на международном конкурсе красоты The Miss Globe 2026: за ее плечами уже немало побед. Фото
Мария Желяскова представит Украину на The Miss Globe 2026. Источник: instagram.com/mariamillion_

Уроженка Одесской области Мария Желяскова представит Украину на престижном международном конкурсе красоты The Miss Globe 2026. 24 октября она отправится на Пхукет (Таиланд), где пройдет соревнование, и поборется за главную корону.

Конкурс Желяскова хочет использовать как влиятельную площадку, с которой сможет рассказать всему миру о Родине. Об этом она сообщила в комментарии изданию "Махала".

Как выглядит представительница Украины на международном конкурсе красоты The Miss Globe 2026: за ее плечами уже немало побед. Фото

Мария Желяскова стала представительницей Украины на The Miss Globe 2026. Источник: instagram.com/themissglobe

"Для меня большая честь представлять нашу страну на международной сцене и рассказывать миру об Украине", – подчеркнула модель.

В этом году The Miss Globe пройдет под девизом Beauty in Unity ("Красота в единстве") и продлится с 24 октября по 7 ноября. В это время модели со всего мира будут участвовать в различных мероприятиях, посвященных красоте, таланту и культуре своих стран. Финальное шоу состоится 6 ноября.

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Как выглядит представительница Украины на международном конкурсе красоты The Miss Globe 2026: за ее плечами уже немало побед. Фото

Благодаря участию в конкурсе модель хочет рассказать миру об Украине. Источник: instagram.com/themissglobe

Что известно о представительнице Украины

Мария Желяскова родилась в городе Болград. После окончания школы она поступила в Одесский Международный гуманитарный университет, где получила образование по специальности "Аудиовизуальное искусство и производство".

Как выглядит представительница Украины на международном конкурсе красоты The Miss Globe 2026: за ее плечами уже немало побед. Фото

Украинка занимается благотворительностью. Источник: instagram.com/themissglobe

Модель активно занимается благотворительностью. Свою деятельность она сосредоточила на помощи детским домам, приютам для животных, а также поддерживает военных и детей, пострадавших из-за войны.

Как выглядит представительница Украины на международном конкурсе красоты The Miss Globe 2026: за ее плечами уже немало побед. Фото

Желяскова получила титул "Вице-мисс" на конкурсе красоты "Мисс Земля 2025". Источник: instagram.com/mariamillion_

У Желясковой довольно впечатляющий опыт участия в конкурсах красоты. В 2024 году она триумфовала на "Мисс Одессе", а позже получила главную корону "Мисс Земля Украина". Эта победа принесла украинке "билет" на международный конкурс красоты Miss Earth 2025. Мария Желяскова вошла в топ-8 финалисток соревнования и получила титул "Вице-мисс", что стало первым высоким достижением Украины на шоу.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что корону "Мисс США 2026" получила участница, которой раньше запретили бы даже выйти на сцену. Фото победительницы.

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