Как выглядит непубличная старшая дочь Владимира Остапчука, которая живет в Канаде. Новое фото

После эмиграции в Канаду украинский ведущий Володимир Остапчук может все чаще видеться со своими детьми от первого брака, которые уже долгое время живут в этой стране с мамой Еленой Войченко. Шоумен поделился редким семейным кадром, на котором показал, как выросла его старшая дочь Эмилия.

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Остапчук с бывшей женой стараются защитить приватность общих детей, поэтому на снимке в своих Instagram-stories знаменитость не засветил лицо девочки. И все же на фото можно увидеть, что его дочь имеет стройное телосложения и густые, слегка кудрявые волосы.

Владимир Остапчук "поймал" на камеру момент, когда все трое его детей вместе играли на площадке. Средний сын ведущего от первого брака Эван спускался с горки, а Эмилия стояла рядом в ожидании брата. Младший ребенок шоумена Тимофей, который родился во время его нынешнего брака с Екатериной Остапчук, со стороны наблюдал за их развлечениями.

"Остапчуки помладше", – кратко подписал кадр знаменитость.

Ранее Екатерина Остапчук опубликовала в своих социальных сетях фото Эвана, который прогуливался, держась за руку с младшим братом по отцу Тимофеем. Блогер тоже не показала лицо мальчика, а лишь подчеркнула: "Эван по сравнению с Тимом очень взрослый".

Напомним, что после официального разрыва 12-летнего брака между Владимиром Остапчуком и Еленой Войченко довольно долго сохранялись крайне непростые отношения. Женщина публично обвиняла ведущего в неверности, в частности во время беременности.

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"Первая любовница появилась во время его подготовки к Евровидению. Тогда он даже ушел к ней. Потом вернулся, просил прощения, говорил, что любит. Я его простила, но доверия не было. Когда я родила Эвана, Владимир отдал мне свой старый телефон, чтобы я им пользовалась. В этом телефоне в галерее он оставил фото и скриншоты переписки с другими женщинами. Их было три...", – делилась бывшая жена шоумена.

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Позже Войченко заявляла об угрозах со стороны Остапчука, которые якобы не прекращались даже после ее переезда в Канаду с двумя детьми. Однако со временем им все же удалось оставить все разногласия в прошлом и наладить адекватное общение. Как отмечала Екатерина Остапчук, это сняло огромный груз с плеч ведущего.

"Вова годами жил в напряжении из-за детей. Я могу только представить, как это изматывает. И вчера, когда мы ехали в отель, он плакал, что наконец можно просто видеться и общаться без ссор", – писала блогер.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Владимир Остапчук после отъезда из Украины вернулся к прежней профессии и объявил стендап-тур.