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Как выглядит квартира Сестрички Вики в США, которую можно разглядывать часами, и где мечтает жить легенда 90-х

Анастасия КакунАнастасия Какун
Time to read2 мин
387
Как выглядит квартира Сестрички Вики в США, которую можно разглядывать часами, и где мечтает жить легенда 90-х
Как живет Сестричка Вика в США

Легенда украинской рок-сцены 90-х Виктория Врадий, более известная публике под псевдонимом Сестричка Вика, показала, как обустроила свою жизнь в США. Сейчас бывшая артистка живет в квартире в Калифорнии, интерьер которой наполнила таким большим количеством интересных деталей, что их можно рассматривать не один час.

Что интересно, в недвижимости Сестрички Вики не обошлось и без украинских символов. На входной двери она разместила наклейку сине-желтого флага с изображением герба в центре. Подробнее рассмотреть квартиру звезды 90-х можно в интервью, которое она дала младшей коллеге по цеху Кристине Соловий.

Как выглядит квартира Сестрички Вики в США, которую можно разглядывать часами, и где мечтает жить легенда 90-х

На двери в недвижимости Врадий есть изображение украинского флага. Источник: Скриншот

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В квартире Виктории Врадий довольно гармонично сочетаются контрастные цвета: ярко-зеленая стена у двери подчеркивает бежевые оттенки, преобладающие в остальном интерьере. В центре просторной комнаты певица поставила диван с большим количеством подушек и пледом, а перед ним – небольшой столик, на котором хранит разные канцелярские принадлежности.

Как выглядит квартира Сестрички Вики в США, которую можно разглядывать часами, и где мечтает жить легенда 90-х

В интерьере квартиры Врадий много деталей. Источник: Скриншот

Позади этой зоны можно заметить кухню. Дома у Сестрички Вики довольно много посуды и разных принадлежностей для приготовления еды, поэтому эти вещи она расставила не только в шкафу, но и на столе.

Как выглядит квартира Сестрички Вики в США, которую можно разглядывать часами, и где мечтает жить легенда 90-х

Сестричка Вика обосновалась в Калифорнии. Источник: Скриншот

Как выглядит квартира Сестрички Вики в США, которую можно разглядывать часами, и где мечтает жить легенда 90-х

Виктория Врадий показала свою квартиру. Источник: Скриншот

Интересный акцент в квартире легенды рок-сцены 90-х придают картины, которые она, кстати, начала создавать около года назад. Как призналась исполнительница, она никогда не брала в руки кисть, однако в какой-то момент почувствовала сильную тягу к рисованию. В основном в своих работах она сосредоточена на изображении природы.

Как выглядит квартира Сестрички Вики в США, которую можно разглядывать часами, и где мечтает жить легенда 90-х

Сестричка Вика рисует. Источник: Скриншот

Как выглядит квартира Сестрички Вики в США, которую можно разглядывать часами, и где мечтает жить легенда 90-х

Год назад артистка начала создавать картины. Источник: Скриншот

Однако, хотя у Сестрички Вики и есть недвижимость в США, она мечтает жить в Украине, а именно в Карпатах. С самого детства она много времени проводила в лесу, собирая грибы, и хотела бы снова наслаждаться природой родной страны.

"Мама научила меня собирать грибы. Мы ездили в Карпаты, и я так это полюбила. Мне этого не хватает. Но у меня есть мечта – приехать в Карпаты и где-нибудь на горе взять маленький домик. И вот сколько мне осталось гулять по лесу. Я лесная Мавка. Нигде не чувствовала в себе такой гармонии, как в лесу", – поделилась Врадий.

Как выглядит квартира Сестрички Вики в США, которую можно разглядывать часами, и где мечтает жить легенда 90-х

Сестричка Вика живет в США. Источник: instagram.com/soloviyka

Напомним, что Сестричка Вика живет в Калифорнии уже 30 лет. За границей она кардинально изменила образ жизни и оставила в прошлом рок-карьеру, пик которой пришелся на конец 1980-х – начало 1990-х годов. В разные периоды Врадий работала в госпитале, водила такси и была менеджером.

Ранее OBOZ.UA писал, что Полякова впервые показала, в каких скромных условиях живет в Лондоне.

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