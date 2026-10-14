Как выглядит диктор телеканала ICTV, чей ''легендарный'' голос знает вся Украина: его представляли совсем не таким

Украинцы годами слышали его голос за кадром на телеканале ICTV, но не знали, как выглядит его обладатель. Профессиональный диктор Денис Швецов показался во время работы над озвучкой. Видео удивило пользователей соцсетей: многие представляли, что за знакомым голосом стоит значительно более пожилой мужчина, а некоторые вообще были убеждены, что это телеведущий Павел Костицин.

Видео дня

"Вы, возможно, видите меня впервые... Но точно слышали "где-то" мой голос", — подписал опубликованный в Instagram ролик Швецов. На видео он показал процесс озвучивания закадрового текста, а в комментариях украинцы начали признаваться, с кем ассоциировали его голос и почему внешность диктора стала для них неожиданностью.

Многие пользователи вспомнили Павла Костицына – украинского телеведущего, актера и бывшего ведущего программ "Битва экстрасенсов" и "Мистические истории". Сходство голосов настолько запечатлелось в памяти зрителей, что они годами приписывали знакомое звучание именно ему.

"Все голоса в моей голове не совпадают с внешностью, потому что обычно я ассоциирую их с актерами или ведущими. Вы были Костицыным", — написала одна из комментаторов.

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Другие также спрашивали: "Почему я всегда думала, что это говорит Костицин?" и признавались: "Я думала, это голос Павла Костицина".

Однако не меньше украинцев удивила внешность самого Швецова. Они представляли обладателя узнаваемого голоса пожилым, белокурым и загорелым мужчиной, а перед камерой оказался мужчина с бородой, усами и в очках.

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"Я вообще не так вас представляла. Это же мужчина лет 50, белокурый и загорелый", — поделилась одна из пользовательниц.

В то же время многие не скрывали своего восхищения диктором и писали, что его голос ассоциируется у них с приятными воспоминаниями:

"Я знала, что обладатель этого голоса должен быть очень симпатичным!"

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"Ого! Мне очень нравится ваш голос".

"Все самые тёплые воспоминания в моей жизни связаны с вами".

"Мужик, ты легенда"

Некоторые украинцы также узнали в голосе Швецова профессора Бориса Мурштейка из сериала "Университет Чупарского".

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Что известно о Денисе Швецове

Денис Швецов — украинский актер дубляжа и профессиональный диктор. Он озвучивает видеоигры, аниме и аудиокниги, а также ведет собственный YouTube-канал, посвященный игровой тематике.

Кроме того, он занимается стримингом и подкастами, а также сотрудничает с украинской аудиокнижной платформой "Абук" в качестве чтеца.

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