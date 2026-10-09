Как выглядит 19-летняя ''Мисс Украина Земля'', которая уже скоро будет бороться за корону с соперницами со всего мира. Фото

19-летняя София Орел уже готовится к международному конкурсу "Мисс Земля 2026", где будет представлять Украину среди конкурсанток из разных стран мира. Финал престижного конкурса красоты запланирован на декабрь на Филиппинах, поэтому до выхода украинки на мировую сцену остается около двух месяцев.

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София Орел получила титул "Мисс Украина. Земля" в ходе конкурса "Мисс Украина 2025". Девушка учится на третьем курсе Киевского университета имени Бориса Гринченко по специальности "Испанская филология", а модельную карьеру начала еще в 13 лет.

За годы работы в модельной индустрии украинка успела пожить и поработать в Азии и Европе. Среди стран, где у нее были контракты, – Китай, Тайвань, Южная Корея, Испания, Италия и Португалия. О своем пути София рассказывала в интервью медиа "Умань стрим".

"По профессии я модель. Я начала свой путь еще в 13 лет и успела побывать в таких странах, как Китай, Тайвань, Корея. Там были мои первые контракты. А также Испания, Италия, Португалия", – рассказала она.

Орел работает не только на подиумах, но и участвует в рекламных и журнальных съемках. В свободное время она занимается вокалом, танцами, интересуется психологией и создает фото- и видеоконтент.

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Однако после получения титула перед Софией встала новая задача. "Мисс Земля" уделяет особое внимание экологии, благотворительности и защите окружающей среды, поэтому украинка планирует говорить не только о красоте, но и о проблемах, с которыми сталкивается Украина из-за полномасштабной войны.

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"Ее общественная деятельность направлена на восстановление природы там, где война оставила свои следы, напоминая нам, что даже самые незначительные проявления заботы могут помочь восстановить то, что было утрачено. Благодаря восстановлению окружающей среды, состраданию и надежде София стремится показать, что, исцеляя Землю, мы также помогаем вернуть надежду сообществам", – именно так представили девушку в соцсетях конкурса.

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Кстати, "Мисс Земля 2026" станет 26-м конкурсом в истории международного соревнования. Финал состоится на Филиппинах, а действующая обладательница титула Наталья Пушкинова из Чехии в конце мероприятия передаст корону своей преемнице.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Австрия отказалась от участия в "Мисс Вселенная 2026" из-за загадочной смерти 22-летней "королевы красоты".