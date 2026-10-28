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Какими были последние дни Мэттью Перри и о чем он умолял своего ассистента перед смертью

Анастасия КакунАнастасия Какун
Time to read2 мин
981
Какими были последние дни Мэттью Перри и о чем он умолял своего ассистента перед смертью
Меттью Перри не стало 3 года назад

28 октября исполнилось ровно три года со дня смерти голливудского актера и звезды культового сериала "Друзья" Мэттью Перри. Сердце знаменитости остановилось в возрасте 54 лет из-за острого воздействия кетамина, а последние недели жизни он потратил на то, чтобы найти способ любой ценой увеличить дозу анестезирующего средства.

Зависимость артиста от препарата стала для пятерых человек, в том числе людей из его окружения, шансом разбогатеть, поэтому они проигнорировали все риски и давали Перри желаемое. Подробнее о последних днях жизни селебрити читайте в материале OBOZ.UA.

Какими были последние дни Мэттью Перри и о чем он умолял своего ассистента перед смертью

Мэттью Перри умер 54 года

В течение некоторого времени кетамин играл в жизни Мэттью Перри вполне оправданную роль, поскольку помогал бороться с депрессией. Однако в сентябре 2023 года актер обратился к своему помощнику Кеннету Ивамасе с просьбой нелегально достать большую дозу препарата. Об этой прихоти успешного мужчины узнал врач Сальвадор Пласенсия и решил воспользоваться моментом ради собственной выгоды.

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Медик связался со своим коллегой Марком Чавесом и договорился, чтобы тот достал кетамин. Их общение сопровождалось фразой: "Интересно, сколько заплатит этот придурок?". А отдать за препарат Мэттью Перри был готов немало, ведь в первый день сделки врачи получили от него 4 500 долларов (примерно 205 320 грн) наличными за четыре флакона. Тогда же Пласенсия научил Ивамасу делать артисту инъекции без помощи медиков.

Какими были последние дни Мэттью Перри и о чем он умолял своего ассистента перед смертью

Кеннет Ивамаса нашел для актера способы незаконно приобрести кетамин. Источник: Kenny Iwamasa/LinkedIn

Перри начали вводить все большую и большую дозу анестезирующего средства, что в какой-то момент обернулось негативными последствиями – актер не мог двигаться и говорить, а его давление сильно повысилось. Сальвадор Пласенсия и Кеннет Ивамаса договорились не давать звезде такие дозы кетамина, но все же полностью не убрали препарат из его жизни. Позже еще одним источником средства для артиста стала наркодилер Джасвин Сангху, которую правоохранители назвали "королевой кетамина".

Мэттью Перри стал получать препарат партиями по 25 флаконов, а их стоимость выросла до $6 000. Ассистент актера начал делать ему от шести до восьми инъекций в сутки.

Какими были последние дни Мэттью Перри и о чем он умолял своего ассистента перед смертью

Звезде сериала "Друзья" делали до 8 инъекций препарата в день

Роковой для знаменитости день, а именно 28 октября 2023 года, начинался совершенно обычно. Около 8:30 утра Ивамаса сделал Мэттью Перри первую инъекцию, после чего тот пошел играть в пиклбол. Получив второй укол, актер смотрел фильм, а вот третьего уже не пережил. Перед уходом из жизни звезда сказал ассистенту: "Введи мне побольше", а через несколько часов его нашли мертвым в джакузи. Медики быстро прибыли на место трагедии и констатировали смерть звезды "Друзей".

Сначала люди, поставлявшие Меттью Перри кетамин, попытались скрыть свою причастность к трагедии, но выйти "сухими из воды" им не удалось. Кеннет Ивамаса признал, что сделал актеру три инъекции препарата в день смерти, а в июне 2024 года Марк Чавес признался в сговоре о поставке кетамина Сальвадору Пласенсии. Его приговорили к 8 месяцам домашнего ареста.

Какими были последние дни Мэттью Перри и о чем он умолял своего ассистента перед смертью

Марк Чавес признал свою причастность к трагедии

В 2025 году Сальвадор Пласенсия признал себя виновным по четырем пунктам обвинения в распространении кетамина. Врача приговорили к 2,5 годам лишения свободы. Позже причастность к трагедии подтвердила и "королева кетамина", которая получила приговор в виде 15 лет за решеткой.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что в сети появилась жуткая запись последних минут жизни бывшей невесты Кличко.

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