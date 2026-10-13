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YAKTAK объявил о первом концерте во Дворце спорта в Киеве

Мария ШевчукМария Шевчук
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YAKTAK объявил о первом концерте во Дворце спорта в Киеве
Сольный концерт в киевском Дворце спорта. Источник: пресс-служба YAKTAK

YAKTAK анонсировал свой первый и самый масштабный сольный концерт в киевском Дворце спорта, который состоится 17 апреля 2027 года. Это грандиозное шоу получило название "К своим мечтам наперекор" и посвящено пути артиста к цели, настойчивости и вере в собственные силы.

Анонс мероприятия артист опубликовал в своем Telegram.

Текст: Все начинается с мечты. Раньше я часто представлял, как буду петь свои песни в зале такого масштаба, как Дворец спорта. Теперь я намерен сделать это 17 апреля 2027 года, хочу, чтобы на этом концерте люди отпустили все свои эмоции, чтобы спели, выкричались и прожили этот вечер на полную. Я верю, что это так нужно нам всем сейчас
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Yaktak

украинский певец

В программе прозвучат вживую самые известные песни YAKTAK, среди которых "Ночью", "Люди", "Эндорфин" и другие композиции, ставшие узнаваемыми среди его поклонников.

Организаторы мероприятия обещают масштабную сценографию, неожиданных гостей и сюрпризы для зрителей.

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"Некоторые моменты вечера никто не сможет предсказать. Новые аранжировки и живой звук: знакомые песни зазвучат по-новому. Энергетика, которую невозможно описать: ее нужно прожить и почувствовать самому", – заинтриговали организаторы.

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