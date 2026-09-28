Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыТрамп и Си договорились не обострять ситуацию: что получили США, Китай и Украина по итогам встречи лидеров двух сверхдержав. Интервью с ОгрызкоТрамп и Си договорились не обострять ситуацию: что получили США, Китай и Украина по итогам встречи лидеров двух сверхдержав. Интервью с ОгрызкоКогда осенние каникулы 2026: как долго продлится отдых в школах УкраиныКогда осенние каникулы 2026: как долго продлится отдых в школах УкраиныДержат город в блокаде: идентифицированы оккупанты, которые могут быть причастны к гуманитарной катастрофе в ОлешкахДержат город в блокаде: идентифицированы оккупанты, которые могут быть причастны к гуманитарной катастрофе в ОлешкахЕй навсегда будет 16: появились подробности о девушке, которую Россия убила ударом по Сумам. ФотоЕй навсегда будет 16: появились подробности о девушке, которую Россия убила ударом по Сумам. ФотоОтбивалась 45 минут: в Стамбуле кошка спасла квартиру от ограбления. Фото и видеоОтбивалась 45 минут: в Стамбуле кошка спасла квартиру от ограбления. Фото и видеоИллюстрация — фотофиксация ДТПМИД обратился к гражданам за рубежом: что "запретили" делать украинцам в ЕСНа Днепропетровщине в результате российского удара погибли двое подростков. ФотоНа Днепропетровщине в результате российского удара погибли двое подростков. ФотоПотери России в УкраинеВСУ отминусовали за сутки еще 1440 оккупантов и сожгли три танка: данные ГенштабаИллюстрация. Мужчина в магазинеВ АТБ возникли проблемы с поставками товаров: чего стало меньше в магазинах

"Если ты скажешь "нет" – я спою "Дику Дичку": скандальный Ханумак сделал предложение на сцене и выдвинул невесте условие"

Катерина Галущенко
Катерина Галущенко
Time to read3 мин
icon 407
"Если ты скажешь "нет" – я спою "Дику Дичку": скандальный Ханумак сделал предложение на сцене и выдвинул невесте условие"
Ханумак сделал предложение на сцене и выдвинул невесте условие
Источник: Instagram/hanumak

Скандально известный украинский актер и ведущий Руслан Ханумак сделал предложение своей новой избраннице на сцене во время развлекательного мероприятия в Буковеле. Он достал кольцо, опустился перед женщиной на одно колено и поставил ей необычное условие: в случае отказа пообещал непременно спеть "Дикую Дичку".

Предложение руки и сердца произошло во время мероприятия, где Ханумак был ведущим. Артист пригласил возлюбленную на сцену, признался, что давно представлял себе этот момент, а затем обратился к ней с предложением руки и сердца. Соответствующие кадры он опубликовал в Instagram.

''Если ты скажешь ''нет'' – я спою ''Дику Дичку'': скандальный Ханумак сделал предложение на сцене и выдвинул невесте условие''

Освідчення відбулося під час заходу, де Ханумак був ведучим

Источник: instagram.com/hanumak

"Я не хочу больше быть холостяком. Мы будем так же обниматься и целоваться, знай это. Через 50–60 лет я буду знать, что принял правильное решение, пригласив тебя на сцену. Я представлял этот момент во сне. Если ты скажешь мне "да", то зазвучит твоя любимая песня, а если "нет", то я принципиально спою "Дикую Дичку", – заявил Ханумак.

Читайте также
Анастасия КакунАнастасия Какун
icon 1,2 т.
Звезда "Квартала" призналась в алкоголизме и рассказала, какие страшные слова врачей заставили ее встать на путь трезвости: она пила по 1,2 литра "крепкого"
icon 1,2 т.
Звезда "Квартала" призналась в алкоголизме и рассказала, какие страшные слова врачей заставили ее встать на путь трезвости: она пила по 1,2 литра "крепкого"
Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
icon 559
Джонни Депп ошелешил странным поступком на красной дорожке: взялся жевать траву с фотозоны. Видео
icon 559
Джонни Депп ошелешил странным поступком на красной дорожке: взялся жевать траву с фотозоны. Видео
Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
icon 706
Песня от Украины на Детском Евровидении 2026 года получит другое название
icon 706
Песня от Украины на Детском Евровидении 2026 года получит другое название

Его избранница сначала, похоже, растерялась, однако в конце концов согласилась выйти за актера замуж. После этого она примерила кольцо под аплодисменты присутствующих.

Интересно, что новое признание Ханумака состоялось примерно через полгода после его публичного разрыва с Екатериной Шевченко. Об отношениях актера и блогерши стало известно весной 2025 года, хотя сама женщина тогда говорила, что они длились около двух лет.

''Если ты скажешь ''нет'' – я спою ''Дику Дичку'': скандальный Ханумак сделал предложение на сцене и выдвинул невесте условие''

Ханумак зробив пропозицію новій обраниці

Источник: instagram.com/hanumak

В марте 2026 года Шевченко объявила о расставании с Ханумаком. Она также заявила, что решила рассказать о проблемах в отношениях, чтобы "поставить точку". В частности, блогер говорила о конфликтах, связанных с детьми, бытом и финансами.

"Честно говоря, я не хотела делиться этим публично, но это единственная возможность поставить точку. Потому что когда тебе навязывают чужого ребенка, когда твоего ребенка в твоей квартире заставляют спать с ней в одной кровати (двух мальчиков) – это невыносимо", – заявила Шевченко.

''Если ты скажешь ''нет'' – я спою ''Дику Дичку'': скандальный Ханумак сделал предложение на сцене и выдвинул невесте условие''

Ханумак з новою обраницею

Источник: instagram.com/hanumak

По ее словам, после увольнения с работы, произошедшего на фоне разногласий в паре, она оказалась в сложном финансовом положении. Шевченко утверждала, что Ханумак взял на себя ответственность за обеспечение семьи, однако долги, возникшие за этот период, остались непогашенными.

Как сообщал OBOZ.UA, в апреле 2026 года ситуацию прокомментировала и бывшая жена актера Алина Шаманская, с которой у него был скандальный развод. Она заявила, что не злорадствует из-за разрыва Ханумака с Шевченко, несмотря на собственный непростой опыт отношений с бывшим мужем.

"Я решила, что каждая женщина должна пройти свой путь. И когда мы влюблены, что бы ни говорили, мы этого не замечаем. Любовь действительно ослепляет. Мне жаль каждую женщину, которая сталкивается с моральным насилием. Я не злорадствую и не радуюсь, потому что в эту ситуацию без моего разрешения втянули моего ребенка", – рассказывала телеведущая.

Шаманская и Ханумак были женаты с 2017 года. У них есть общий сын Артур. О разводе пара объявила в 2023 году, а официально брак был расторгнут в марте 2024-го.

Похожие темы
звездыОтношенияРуслан ХанумакРуслан Ханумак
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться