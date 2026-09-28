Скандально известный украинский актер и ведущий Руслан Ханумак сделал предложение своей новой избраннице на сцене во время развлекательного мероприятия в Буковеле. Он достал кольцо, опустился перед женщиной на одно колено и поставил ей необычное условие: в случае отказа пообещал непременно спеть "Дикую Дичку".

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Предложение руки и сердца произошло во время мероприятия, где Ханумак был ведущим. Артист пригласил возлюбленную на сцену, признался, что давно представлял себе этот момент, а затем обратился к ней с предложением руки и сердца. Соответствующие кадры он опубликовал в Instagram.

"Я не хочу больше быть холостяком. Мы будем так же обниматься и целоваться, знай это. Через 50–60 лет я буду знать, что принял правильное решение, пригласив тебя на сцену. Я представлял этот момент во сне. Если ты скажешь мне "да", то зазвучит твоя любимая песня, а если "нет", то я принципиально спою "Дикую Дичку", – заявил Ханумак.

Его избранница сначала, похоже, растерялась, однако в конце концов согласилась выйти за актера замуж. После этого она примерила кольцо под аплодисменты присутствующих.

Интересно, что новое признание Ханумака состоялось примерно через полгода после его публичного разрыва с Екатериной Шевченко. Об отношениях актера и блогерши стало известно весной 2025 года, хотя сама женщина тогда говорила, что они длились около двух лет.

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В марте 2026 года Шевченко объявила о расставании с Ханумаком. Она также заявила, что решила рассказать о проблемах в отношениях, чтобы "поставить точку". В частности, блогер говорила о конфликтах, связанных с детьми, бытом и финансами.

"Честно говоря, я не хотела делиться этим публично, но это единственная возможность поставить точку. Потому что когда тебе навязывают чужого ребенка, когда твоего ребенка в твоей квартире заставляют спать с ней в одной кровати (двух мальчиков) – это невыносимо", – заявила Шевченко.

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По ее словам, после увольнения с работы, произошедшего на фоне разногласий в паре, она оказалась в сложном финансовом положении. Шевченко утверждала, что Ханумак взял на себя ответственность за обеспечение семьи, однако долги, возникшие за этот период, остались непогашенными.

Как сообщал OBOZ.UA, в апреле 2026 года ситуацию прокомментировала и бывшая жена актера Алина Шаманская, с которой у него был скандальный развод. Она заявила, что не злорадствует из-за разрыва Ханумака с Шевченко, несмотря на собственный непростой опыт отношений с бывшим мужем.

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"Я решила, что каждая женщина должна пройти свой путь. И когда мы влюблены, что бы ни говорили, мы этого не замечаем. Любовь действительно ослепляет. Мне жаль каждую женщину, которая сталкивается с моральным насилием. Я не злорадствую и не радуюсь, потому что в эту ситуацию без моего разрешения втянули моего ребенка", – рассказывала телеведущая.

Шаманская и Ханумак были женаты с 2017 года. У них есть общий сын Артур. О разводе пара объявила в 2023 году, а официально брак был расторгнут в марте 2024-го.

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