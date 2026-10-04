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"Если бы у Миндича и Потапа был ребенок": сеть взбудоражил паспорт британца из-за сходства со скандальными украинцами. Фото

Катерина Галущенко
Катерина Галущенко
Time to read2 мин
icon 1,1 т.
"Если бы у Миндича и Потапа был ребенок": сеть взбудоражил паспорт британца из-за сходства со скандальными украинцами. Фото
Сеть взбудоражил паспорт британца из-за сходства со скандальными украинцами

Фотография британца Робина, получившего новый паспорт, неожиданно стала поводом для шуток среди украинцев. Интернет-пользователи разглядели в мужчине знакомые черты беглецов: рэпера Потапа и бизнесмена Тимура Миндича. А некоторые даже заявили, что он выглядит как их "общий ребенок".

Робин опубликовал в Threads свою фотографию из британского паспорта и пошутил над собственной внешностью. У мужчины была бритоголовая голова, короткая седая борода с усами и округлая форма лица.

''Если бы у Миндича и Потапа был ребенок'': сеть взбудоражил паспорт британца из-за сходства со скандальными украинцами. Фото

Робин опубликовал в Threads свою фотографию из британского паспорта и пошутил над собственной внешностью. Источник: скриншот

"Сегодня мне доставили новый паспорт. Довольно неудачный оттенок усов. Лучше держаться подальше от Польши", – написал он.

В комментариях под постом развернулась бурная дискуссия. Среди многочисленных реакций поляков, которые оставляли, в частности, грубые высказывания вроде "spierdalaj", нашлось немало украинцев.

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''Если бы у Миндича и Потапа был ребенок'': сеть взбудоражил паспорт британца из-за сходства со скандальными украинцами. Фото

Черты лица стали поводом для сравнений с Потапом и Миндичем

Пользователи обратили внимание на его черты лица, и именно они стали поводом для сравнений с Потапом и Миндичем. Один из комментаторов назвал мужчину "ПотаМином", а другой признался: "Подумал, что "Интерпол" поймал Миндича".

''Если бы у Миндича и Потапа был ребенок'': сеть взбудоражил паспорт британца из-за сходства со скандальными украинцами. Фото

Реакция украинцев. Источник: скриншот

Другие пользователи развили тему и представили, как мог бы выглядеть гипотетический потомок двух украинских знаменитостей: "Если бы у Миндича и Потапа был ребенок", "Смесь Потапа и Миндича".

''Если бы у Миндича и Потапа был ребенок'': сеть взбудоражил паспорт британца из-за сходства со скандальными украинцами. Фото

Реакция украинцев. Источник: скриншот

"Потап, ты уже сменил гражданство?" – написал один из пользователей.

''Если бы у Миндича и Потапа был ребенок'': сеть взбудоражил паспорт британца из-за сходства со скандальными украинцами. Фото

Реакция украинцев. Источник: скриншот

Не обошлось и без шуток непосредственно над автором поста: "Чувак оф*гел от того, что творится в его комментариях", "Чувак зашел в комментарии. Ох**л и пошел гуглить, кто такие Миндич и Потап".

''Если бы у Миндича и Потапа был ребенок'': сеть взбудоражил паспорт британца из-за сходства со скандальными украинцами. Фото

Реакция украинцев. Источник: скриншот

Однако сам Робин не отреагировал ни на один из комментариев и не опубликовал отдельного поста по этому поводу.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Джонни Депп ошеломил странным поступком на красной дорожке. Актер начал жевать траву из фотозоны.

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