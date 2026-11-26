Пакистанский бизнесмен Мохаммад Захур впервые прокомментировал громкие заявления своей бывшей жены, певицы Камалии, об их браке. Артистка пожаловалась, что не чувствовала себя достаточно любимой рядом с экс-супругом, более того, якобы на самом деле никогда не была замужем в Украине. Предприниматель назвал подобные упреки абсолютной чушью.

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По словам Мохаммада Захура, он всегда проявлял чувства к Камалии показательными поступками, а их отношения были официально зарегистрированы. Об этом он рассказал в интервью для проекта "Наедине с Гламуром", признавшись, что резкие слова певицы его немного задели.

"Было обидно, конечно. Что тут скажешь. Если столько лет человек старался… Да, я немногословен и, возможно, нечасто говорил ласковые слова. Мы, люди с Востока, обычно не говорим такие вещи, а показываем, что любим. Можно было говорить и ничего не делать. Я делал наоборот", – сказал предприниматель.

Особый акцент Захур сделал на словах Камалии о том, что в ее украинском паспорте никогда не было штампа о браке. Как рассказывала артистка, необходимые документы они оформили в Пакистане, а все ее просьбы устроить свадьбу по украинским традициям бизнесмен отклонял. Оказалось, что для Мохаммада Захура решающим был сам факт заключения брака, ведь это в любом случае делало их с Камалией мужем и женой во всех уголках мира.

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"Это какая-то чушь! Дело в том, что если ты женат, то ты женат – неважно, по какому закону. Если мы жили в Англии, то надо было жениться по английским традициям? Это чушь, которую я не признаю. Если ты расписался, то неважно, по какой традиции. У тебя есть документ. А если ты не женился по-украински, значит, ты не женат, то тогда я всю жизнь не женат", – высказался бизнесмен.

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Не оставил без внимания Мохаммад Захур и жалобу бывшей жены на то, что их брак распался якобы из-за его старшей дочери от россиянки – Татьяны. Камалия рассказывала, что поссорилась с женщиной, потому что та подстригла ее детям волосы, даже не спросив у нее разрешения. Певица сразу поделилась этим с Захуром, однако вместо поддержки услышала резкие слова: "Чего ты хочешь? Чтобы я Таню бросил? Так я лучше с тобой разведусь, чем Таню брошу". После этого звезда предложила бизнесмену развестись.

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Однако у Мохаммада Захура несколько иное видение этой ситуации. Он прямо заявил, что считает историю Камалии о ссоре с Татьяной "выдумкой", мол, в любом конфликте виноваты обе стороны.

"У меня никогда не было с ней никаких проблем. Если у нее какие-то проблемы с моей дочерью, то они выдуманные. Их не было. Просто есть такое: в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Не каждая дочь любит мачеху и наоборот. Это естественный процесс. Дело в том, что моя дочь непубличная и не может ответить на эти обвинения. Если мы знаем историю с одной стороны, то не знаем с другой. Дыма без огня не бывает. То есть если она виновата, то где-то, наверное, и Камалия виновата", – отметил предприниматель.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Геннадий Ветер обругал Камалию, которая сделала заявление о его ориентации, и прошелся по ее "молодому возлюбленному" в Португалии.