Как изменился Стас Шуринс после внезапного исчезновения и волны слухов о проблемах в жизни. Свежие фото

Латвийский певец Стас Шуринс, который стал известен в Украине после победы в третьем сезоне "Фабрики звезд", напомнил о себе новыми публикациями в Instagram. Артист, который долгое время не появлялся в информационном пространстве, показал лицо и рассказал о выходе своих новых песен.

Видео дня

Шуринс опубликовал серию InstaStories, в которых поделился фрагментами музыкальных работ и оставил ссылки на композиции в стриминговых сервисах. В одном из видео певец обратился к аудитории на английском языке, призвав фанатов послушать его новые релизы.

"Ну что ж, всем привет! Я только что узнал, что мой новый сингл, один из них... О нет, другой. Он наконец доступен на таких платформах, как Spotify и Apple Music. Так что переходите, проверяйте, слушайте, наслаждайтесь и помогите мне стать знаменитым. Ладно, люблю вас, пока", – сказал артист.

На свежем ролике заметно, что внешность Шуринса почти не изменилась со времен его участия в "Фабрике звезд". Певец, как и прежде, носит короткую стрижку, а главными отличиями стали возрастные изменения и короткая борода. Вместо усов у него едва заметная щетина, а образ дополняют серьги.

В начале октября радиоведущий Слава Демин насторожил заявлением об артисте. Он опубликовал архивное фото с певцом, сделанное в 2013 году, и упомянул, что недавно общался с ним.

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"Далекий 2013 год и победитель "Фабрики звезд" Стас Шуринс. Недавно общался со Стасом и надеюсь, у него все будет хорошо", – написал ведущий, не уточнив, что именно имел в виду.

А недавно коллега Шуринса по "Фабрике звезд" Татьяна Воржева рассказывала, что артист живет в Германии вместе с семьей. По ее словам, он сменил музыкальное направление и начал экспериментировать с рок-звучанием.

Воржева также комментировала слухи о проблемах со здоровьем жены певца. Ранее предполагали, что женщина столкнулась с серьезным заболеванием, а обстоятельства в ее жизни могли повлиять на карьеру артиста. Однако сама певица не стала раскрывать подробности и подчеркнула, что Шуринс должен сам решить, готов ли он публично говорить о личном.

Главные истории дня

Стоит отметить, что в 2014 году музыкант переехал в Германию. Одной из причин отъезда называли необходимость лечения его жены Виолеты, у которой якобы обнаружили опухоль мозга.

Ранее OBOZ.UA писал, что Zi Faamelu, ранее известная как Борис Апрель, неожиданно вернулась на экраны. Артистка записала видеообращение для участников новой "Фабрики звезд".