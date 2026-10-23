Как звездная пара из США ''переплюнула'' любовную драму Дорофеевой, Дантеса и Кацуриных: измены, ''обмен'' партнерами и две свадьбы

История любви американских телеведущих Эми Робач и Ти Джея Холмса и их бывших партнеров вполне могла бы стать сюжетом мелодрамы. Пока звезды строили новые отношения после разводов, их бывшие – актер Эндрю Шу и адвокат Мерили Фибиг – также сблизились, влюбились и объявили о помолвке. Теперь обе пары связывают не только громкие истории личной жизни, но и свадьбы.

Видео дня

Похожий любовный четырехугольник когда-то обсуждали и в Украине, когда певица Надя Дорофеева развелась с Владимиром Дантесом, а ресторатор и предприниматель Миша и Даша Кацурины объявили о расставании. Позже артистка начала встречаться с Мишей, а ее бывший муж – с Дашей. Однако украинская история получила другое продолжение: Дорофеева и Кацурин женаты и до сих пор вместе, тогда как Дантес и Кацурина расстались в 2026 году.

Как началась история любви Эми Робач и Ти Джея Холмса

Слухи о романе бывших соведущих американской программы "GMA3" начали распространяться в ноябре 2022 года. Тогда папарацци сфотографировали Эми Робач и Ти Джея Холмса вместе во время отдыха в Нью-Йорке: они держались за руки и проводили время вдвоем в баре.

На тот момент Робач была замужем за актером Эндрю Шу, известным по сериалу "Район Мелроуз", а Холмс состоял в браке с адвокатом Мерили Фибиг. Позже оба брака завершились разводами. При этом источник People утверждал, что романтические отношения ведущих начались уже после расставания с прежними партнерами.

В октябре 2025 года ведущие объявили о помолвке в собственном подкасте. А уже 19 сентября 2026 года Робач и Холмс тайно поженились в Арканзасе (штат США).

РЕКЛАМА

Бывшие тоже нашли любовь

Пока Робач и Холмс обустраивали совместную жизнь, их бывшие партнеры тоже сближались. Эндрю Шу и Мерили Фибиг сначала поддерживали друг друга как друзья, ведь у них был похожий опыт развода. Со временем дружба переросла в романтические отношения.

В декабре 2023 года несколько источников подтвердили People, что между ними завязался роман. Пара не спешила делать личную жизнь публичной, но время от времени появлялась вместе на светских мероприятиях.

Главные истории дня

Теперь 59-летний актер и 49-летняя адвокатка помолвлены. Шу сообщил об этом в интервью, отметив, что они оба "полны благодарности и надежды". По его словам, их отношения развивались естественно, ведь в непростой период они стали друг для друга поддержкой.

"Не знаю, как так получилось, но у этой истории счастливый конец", – сказал актер.

РЕКЛАМА

Шу также откровенно рассказал о собственных переживаниях после завершения брака. Он признал, что ему пришлось переосмыслить свою роль в отношениях и понять, чего он на самом деле ждет от партнерства. По его словам, этот опыт стал для него важным уроком.

Как Дорофеева, Дантес и Кацурины "поменялись" партнерами

В Украине похожая история развернулась весной 2022 года. 18 марта Надя Дорофеева и Владимир Дантес объявили о разводе после многолетних отношений. Уже на следующий день о расставании сообщили ресторатор Миша Кацурин и дизайнер Даша Кацурина, которые воспитывают двоих детей.

РЕКЛАМА

Тогда бывшие пары уверяли, что остаются друзьями и не хотят превращать расставание в публичную драму. Однако вскоре стало известно, что Дорофеева начала встречаться с Мишей Кацуриным, с которым раньше дружила семьями. Сами артисты не спешили подтверждать слухи, но в июне 2022 года певица опубликовала совместное фото с ресторатором и коротко подписала его: "Вместе".

РЕКЛАМА

Тем временем Дантес начал проводить время с бывшей женой Кацурина. Сначала певец шутил о возможном романе с Дашей, а затем они все чаще появлялись в соцсетях друг у друга. Их отношения постепенно стали публичными, а совместные фото с детьми и семейные моменты создавали впечатление, что бывшие партнеры действительно нашли счастье в новых союзах.

РЕКЛАМА

Дорофеева и Миша Кацурин впоследствии поженились и до сих пор остаются вместе. А вот отношения Дантеса и Даши Кацуриной завершились в 2026 году. Хотя пара официально не комментировала расставание, изменения в их взаимодействии в соцсетях и появление новых обстоятельств в личной жизни артиста привлекли внимание поклонников.

Как сообщал OBOZ.UA, сейчас Дантесу приписывают роман с маркетологом в сфере киберспорта Анастасией Неправдой. В июне 2026 года он опубликовал видео, на котором целуется с девушкой, не показывая ее лица. Позже пользователи соцсетей предположили, что загадочная избранница артиста – именно Неправда.