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Как Украина выступила на Детском Евровидении 2026: Эрика Колесниченко поразила зрителей драйвовым выступлением

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
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Как Украина выступила на Детском Евровидении 2026: Эрика Колесниченко поразила зрителей драйвовым выступлением
Как Украина выступила на Детском Евровидении 2026. Источник: Коринн Камминг / EBU

Представительница Украины на Детском Евровидении 2026 года, 12-летняя Эрика Колесниченко, выступила на международной сцене с песней NOT A LULLABY. Юная певица выступила под номером 11 в финале конкурса, который состоялся 24 октября на Мальте.

Постановка украинской участницы отличалась контрастными сценическими образами: сама артистка появилась перед зрителями в ярко-розовом наряде, а танцоры сопровождали ее в зеленых костюмах с длинной бахромой. Их лица были полностью скрыты, что придавало номеру загадочности. Весь номер певицы можно было посмотреть во время трансляции конкурса.

Основная идея конкурсного номера Украины заключалась в том, чтобы погрузить зрителей в светлые детские воспоминания. В ходе выступления Эрика Колесниченко словно перенеслась из реального мира в сказочный. Певица "оказалась" в ярком сне, наполненном счастьем.

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Как Украина выступила на Детском Евровидении 2026: Эрика Колесниченко поразила зрителей драйвовым выступлением

Источник: Скриншот

Знаковым элементом выступления юной артистки стал "велосипед", сымитированный танцорами, на котором будто бы проехалась юная артистка. Именно это средство передвижения для многих является одним из самых светлых образов детства.

Как Украина выступила на Детском Евровидении 2026: Эрика Колесниченко поразила зрителей драйвовым выступлением

Важным элементом перформанса Колесниченко стал "велосипед", который имитировали танцоры. Источник: instagram.com/ekia.singer

Певица появилась в розовом костюме с объемными рукавами и воланами на штанинах. Образ для нее создал стилист Александр Греков. По замыслу команды, крой и цвет наряда должны были передать игривый характер композиции.

Контрастом яркому образу украинки служили костюмы танцоров – насыщенно-зеленые, с длинными шелковистыми кисточками. Во время движений бахрома колыхалась, создавая эффект живой декорации. Скрытые за ней лица артистов превращали их в загадочные силуэты, напоминавшие фантастических существ.

Отметим, что песню NOT A LULLABY для Эрики Колесниченко написала музыкальный продюсер Национального отбора на Детское Евровидение Светлана Тарабарова. Композиция сочетает в себе звучание мюзикла и кейпоп-бенгера, а своим смыслом призывает искать свой путь и показать миру, кто ты есть. Украина выступила в финале одиннадцатой среди 16 участников.

Ранее OBOZ.UA сообщал, какие прогнозы на победителя делали незадолго до Детского Евровидения 2026.

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