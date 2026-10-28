Как школьник на ''галерке'': Клопотенко стал главным мемом Радиодиктанта-2026 и иронично отреагировал на шутки о себе

Украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко неожиданно стал героем шуток после Радиодиктанта национального единства 2026. Во время трансляции зрителям показали, как кулинар бездельничал вместо того, чтобы внимательно записывать текст, а когда заметил камеру, мгновенно выпрямился и притворился примерным учеником.

Видео дня

Этот момент напомнил интернет-пользователям поведение школьников, которые отвлекались на уроках, пока учитель не смотрел в их сторону. Забавный эпизод быстро разлетелся по Threads, где украинцы начали сравнивать реакцию Клопотенко со знакомыми ситуациями из школы и с работы.

Сам повар не стал отрицать очевидное и присоединился к обсуждению, иронично прокомментировав собственное поведение.

В частности, пользователи узнали в реакции кулинара себя, когда учитель внезапно обращает внимание на последнюю парту или когда руководитель просит показать экран во время рабочей видеовстречи.

"Тот самый момент, когда учительница на контрольной посмотрела на тебя".

"Получилась настоящая имитация школьного класса: на галерке все бездельничали, пока первые парты писали".

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"До сих пор так реагирую, когда тимлид в Zoom говорит: "А давай посмотрим на твой экран".

"Та самая задняя парта на любом диктанте".

"Но ты уже все списал, и нужно сделать вид, что размышляешь".

"Я прямо выпала, когда его показали".

Не обошлось и без комментариев о выражении лица Клопотенко, которое выдало его еще до того, как он выпрямился перед камерой. "Но субтитры на лице все же читаются".

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Сам Евгений Клопотенко ответил на некоторые комментарии. В частности, на шутку о том, что его разоблачили, повар написал: "Немного спалился".

А на замечание одного из пользователей – "Он меня выбесил своим поведением" – Клопотенко отреагировал еще откровеннее: "И меня".

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27-й Радиодиктант национального единства прошел под названием "Лист, який не закінчується". Автором текста стал писатель и ветеран Артур Дронь, а в эфире Суспільного его читали учитель украинского языка и литературы Артур Пройдаков и общественная деятельница и волонтер Даша Астафьева.

Во всеукраинском флешмобе приняли участие известные украинцы, военные, школьники и украинцы за рубежом. Диктант писали даже участники 31-й украинской антарктической экспедиции на Южном полюсе.

OBOZ.UA также рассказывал, что после завершения трансляции Астафьева обратилась к своим хейтерам, процитировав строку из песни "Учительница", которую исполняет вместе с группой "Курган & Agregat": "Встал и вышел!"