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Как проходят похороны Александра "Вени" Венедчука в Киеве и где похоронят звезду "Лиги смеха". Фото

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read2 мин
icon 3,4 т.
Как проходят похороны Александра "Вени" Венедчука в Киеве и где похоронят звезду "Лиги смеха". Фото
Похороны Александра "Вени" Венедчука. Источник: instagram.com/veterany_kosmichnyh_viysk

С комиком Александром "Веней" Венедчуком, который внезапно умер в возрасте 32 лет, прощаются 15 октября в Киеве. Церемония началась в 10:00 в Спасо-Преображенском соборе, а в 12:00 юмориста похоронят на Жулянском кладбище.

О том, где именно состоятся церемония прощания и похороны, накануне сообщили участники команды "Ветераны космических войск", с которой Венедчук стал победителем шоу "Лига смеха". Причину смерти артиста до сих пор не разглашают.

По информации бывших коллег юмориста, проститься с ним можно будет в Спасо-Преображенском соборе возле парка "Теремки". Начало церемонии было запланировано на 10:00.

Как проходят похороны Александра ''Вени'' Венедчука в Киеве и где похоронят звезду ''Лиги смеха''. Фото

Где именно состоятся церемония прощания и похороны. Источник: instagram.com/veterany_kosmichnyh_viysk

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В 12:00 похороны состоятся на Жулянском кладбище на улице Повитрофлотская, 24а.

Корреспондент OBOZ.UA, находящийся на похоронах, расскажет, как фанаты, семья и друзья простились с ним.

По состоянию на 10:15 поклонники юмориста, а также его близкие собираются на площади перед Спасо-Преображенским собором. Проститься с коллегой пришли двое других участников "Ветеранов космических войск" – Владислав Куран и Артем Дамницкий.

Как проходят похороны Александра ''Вени'' Венедчука в Киеве и где похоронят звезду ''Лиги смеха''. Фото

Участники "Ветеранов космических войск". Источник: Андрей Жигайло

Как проходят похороны Александра ''Вени'' Венедчука в Киеве и где похоронят звезду ''Лиги смеха''. Фото

По состоянию на 10:15 фанаты и близкие "Вени" собираются у собора. Источник: Андрей Жигайло

Новость обновляется...

Что известно о смерти Александра "Вени" Венедчука

О смерти 32-летнего комика стало известно вечером 13 октября. Трагическую новость сообщил его коллега по команде "Ветераны космических войск" Артем Дамницкий.

"Друзья, обычно мы привыкли обращаться к вам с какими-то хорошими новостями или с каким-то легким юмористическим контентом, но сегодня мы к вам с очень печальной новостью. Не верится, что сейчас приходится писать этот текст, но сегодня, 13.10.2026, ушел из жизни Александр "Веня" Венедчук", – написал он.

Причину смерти артиста пока не разглашают. В то же время известно, что в начале 2025 года Венедчук перенес кровоизлияние в мозг. После этого ему провели несколько операций, а впоследствии он проходил лечение и реабилитацию.

Как проходят похороны Александра ''Вени'' Венедчука в Киеве и где похоронят звезду ''Лиги смеха''. Фото

В начале 2025 года Венедчук перенес кровоизлияние в мозг. Источник: instagram.com/veterany_kosmichnyh_viysk

В конце 2025 года юморист покинул "Ветеранов космических войск" по личным причинам. Он также рассказывал о сложном восстановлении после операций. В частности, комик шутил, что 35% его головы теперь составляет титановый сплав, однако уверял, что лечение продолжается, а жизнь идет дальше.

В середине сентября 2026 года в соцсетях уже распространялись слухи о смерти Венедчука. Тогда он лично отреагировал на эти сообщения и подчеркнул, что жив.

OBOZ.UA сообщал, что в июне этого года "Веня" женился. Артист заключил брак со своей возлюбленной Кариной.

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