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"Как можно иметь такую пенсию?" Народная артистка Светлана Билоножко рассказала о "недостойных" выплатах от государства

Анастасия КакунАнастасия Какун
Time to read2 мин
1,4 т.
"Как можно иметь такую пенсию?" Народная артистка Светлана Билоножко рассказала о "недостойных" выплатах от государства
Светлана Билоножко пожаловалась на пенсии в Украине. Источник: facebook.com/svitlana.bilonozko.14162

Народная артистка Украины Светлана Билоножко публично выразила недовольство размером пенсий в нашей стране. Певица подчеркнула, что многие люди получают от государства всего две-три тысячи гривен в месяц, хотя значительную часть жизни отдали работе ради развития родной страны. По мнению звезды, такие выплаты максимально "недостойные".

Соответствующее заявление она сделала в комментарии для проекта "Наедине с Гламуром". Конкретный размер собственной пенсии Билоножко решила не называть, однако четко дала понять, что хотела бы получать значительно большую сумму.

"Если считать, что у людей пенсия по 2–3 тысячи, то я, наверное, должна быть довольна. Но считаю, что это стыд. Даже для тех людей, которые работали в колхозах, на производствах, для научных работников. Когда они говорят, что у них пенсия 3–6 тысяч, это большая беда. Как можно так относиться к людям, которые работают на эту страну, живут здесь. Самое большое богатство страны – это ее люди, которые работают и платят налоги. За людей надо бороться", – высказалась знаменитость.

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''Как можно иметь такую пенсию?'' Народная артистка Светлана Билоножко рассказала о ''недостойных'' выплатах от государства

Светлана Билоножко недовольна пенсиями в Украине. Источник: facebook.com/svitlana.bilonozko.14162

По словам Светланы Билоножко, прежде чем достичь карьерных вершин, она прошла довольно тернистый путь. Артистка работала в театре, на телевидении, а затем покорила сцену, однако ее творческий вклад якобы не был оценен достойно.

"У меня такая пенсия... Говорят, что это много, а я считаю, что это недостойная пенсия. Это не только у меня. Сколько мы проработали, отдали здоровье и платили налоги. У меня такой путь: театр, телевидение, собственный творческий путь. Как можно иметь такую пенсию? Недостойные пенсии у всех моих коллег. Но им стыдно назвать ее недостойной, и они говорят, что довольны. А я недовольна: за себя и за них", – подытожила артистка.

''Как можно иметь такую пенсию?'' Народная артистка Светлана Билоножко рассказала о ''недостойных'' выплатах от государства

Артистка считает, что должна получать от государства выплаты в большем размере. Источник: facebook.com/svitlana.bilonozko.14162

Отметим, что хотя сейчас Светлана Билоножко не захотела называть конкретные цифры, весной 2026 года она была более откровенна о своих доходах. Как говорила артистка, на тот момент она получала пенсию в размере 11 600 гривен. Эту сумму артистка считала слишком маленькой, учитывая профессиональный опыт, а достойной выплатой называла как минимум 1000 долларов.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Павел Зибров, которому повысили пенсию, раскрыл, какую выплату получает теперь и на чем зарабатывает, кроме музыки.

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