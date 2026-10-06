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Как Кремль "повесил" расправу над Игорем Тальковым на украинца, почему под удар попали певицы-предательницы и где сейчас находится "убийца"

Катерина Галущенко
Катерина Галущенко
Time to read5 мин
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Как Кремль "повесил" расправу над Игорем Тальковым на украинца, почему под удар попали певицы-предательницы и где сейчас находится "убийца"
Как Кремль "повесил" расправу над Игорем Тальковым на украинца. Источник: Total.kz

6 октября исполняется 35 лет со дня загадочного убийства советского певца и поэта Игоря Талькова. Артиста застрелили за кулисами Дворца спорта "Юбилейный" в Санкт-Петербурге во время концерта. В деле, которое десятилетиями оставалось одной из самых громких загадок российского шоу-бизнеса, в конечном итоге признали виновным уроженца Бердичева (Житомирская область) Валерия Шляфмана – бывшего концертного директора Талькова.

OBOZ.UA расскажет, что сейчас известно об этом деле. В свое время очевидцы обвиняли в смертельном выстреле охранника певицы Азизы Игоря Малахова, а сам Шляфман десятилетиями отрицал, что убивал Талькова. Более того, за последние годы российские следователи не только возобновили дело, но и допросили десятки людей, среди которых оказались певицы-предательницы Украины Наташа Королева и Лолита Милявская.

Как Кремль ''повесил'' расправу над Игорем Тальковым на украинца, почему под удар попали певицы-предательницы и где сейчас находится ''убийца''

В течение длительного времени версия следствия предполагала, что Шляфман совершил непредумышленное убийство. Источник: Росмедиа

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Что произошло в Санкт-Петербурге 6 октября 1991 года

Трагедия произошла 6 октября 1991 года. Во Дворце спорта "Юбилейный" проходил большой концерт, на котором должны были выступить Тальков, Азиза, Олег Газманов и другие артисты. Перед выходом Талькова на сцену возник спор из-за порядка выступлений.

Азиза опаздывала на концерт, из-за чего ее команда хотела изменить очередность выхода артистов. Ее спутник Игорь Малахов начал требовать, чтобы Тальков уступил место. Ссора продолжилась уже возле гримерной певца и переросла в драку.

У Малахова был боевой револьвер. Во время стычки оружие оказалось в руках Шляфмана. По версии российского следствия, он несколько раз нажал на спусковой крючок, якобы желая напугать оппонентов, но одна из пуль попала в Талькова.

Однако сам Шляфман утверждал совсем другое и вину отрицал. По его словам, он выхватил револьвер лишь для того, чтобы прекратить конфликт, после чего спрятал оружие в туалете. Он также заявлял, что не стрелял в Талькова и не имел намерения его убивать.

Как Кремль ''повесил'' расправу над Игорем Тальковым на украинца, почему под удар попали певицы-предательницы и где сейчас находится ''убийца''

Тальков был застрелен в 1991 году. Источник: Росмедиа

Кто на самом деле стрелял в Талькова

Версия о виновности Шляфмана возникла не сразу. Сначала главной фигурой в деле был именно Малахов. Свидетели, среди которых были артисты, охранники и вдова Талькова, рассказывали о его участии в конфликте.

Согласно материалам дела, смертельная пуля была выпущена из револьвера Малахова. Более того, его оружие считалось незаконным. Малахова в итоге осудили за незаконное хранение оружия, но не за убийство Талькова.

Музыкант Михаил Муромов, который в тот вечер находился на концерте, также публично заявлял, что стрелял Малахов, а Шляфмана, по его мнению, обвинили несправедливо.

Несмотря на это, в 2024 году Следственный комитет РФ заявил о появлении новых доказательств умышленного убийства. Шляфмана допросили в Израиле 10 октября того же года. Израиль отказался выдать обвиняемого России, после чего российский суд вынес приговор, но заочно.

Как Кремль ''повесил'' расправу над Игорем Тальковым на украинца, почему под удар попали певицы-предательницы и где сейчас находится ''убийца''

13 лет колонии общего режима заочно получил украинец Валерий Шляфман. Источник: Росмедиа

Почему допрашивали Королеву и Лолиту

В деле фигурировали и известные певицы-советницы Украины, которые присутствовали на том концерте. Среди них – уроженка Киева Наташа Королева и уроженка Мукачево Лолита Милявская, которые после начала полномасштабного вторжения России остались работать в стране-агрессоре.

В 2024 году российские следователи заявили о необходимости допросить около 150 свидетелей. Среди них были Олег Газманов, Игорь Николаев, Богдан Титомир и Александр Цекало.

Как Кремль ''повесил'' расправу над Игорем Тальковым на украинца, почему под удар попали певицы-предательницы и где сейчас находится ''убийца''

Лолиту допрашивали в качестве свидетеля. Источник: Facebook певицы

Королева в ноябре 2024 года дала показания в российском суде. Она рассказала, что утром того дня видела Талькова за завтраком, после чего артисты отправились на концерт. Когда стало известно о стрельбе, певица была на сцене и самого момента выстрелов не слышала. Ее гримерная располагалась неподалеку от гримерной Талькова.

В список свидетелей также вошла Лолита Милявская, уроженка Мукачево. Однако подробности ее беседы с правоохранителями неизвестны.

Как Кремль ''повесил'' расправу над Игорем Тальковым на украинца, почему под удар попали певицы-предательницы и где сейчас находится ''убийца''

Королеву допрашивали в качестве свидетеля. Источник: Росмедиа

Где сейчас Валерий Шляфман

После трагедии Шляфман уехал из СССР. В январе 1992 года он получил украинский заграничный паспорт и через Житомир отправился в Израиль. Там мужчина сменил фамилию на Высоцкий, поселился в Рамат-Гане и начал новую жизнь.

Сначала он открыл продуктовый магазин, а затем занялся недвижимостью. Шляфман создал новую семью и появлялся на публике.

В единственном известном большом интервью, которое он дал в 2016 году, мужчина категорически отрицал, что убил Талькова. Он утверждал, что не стрелял в певца, а уехать из России его якобы убедил следователь, который опасался, что свидетели могут сделать его козлом отпущения в этом деле.

Как Кремль ''повесил'' расправу над Игорем Тальковым на украинца, почему под удар попали певицы-предательницы и где сейчас находится ''убийца''

Кто именно стрелял в Игоря Талькова – неизвестно. Источник: Росмедиа

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в США приговоренная к смертной казни женщина выжила после двух смертельных инъекций.

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