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"Я почувствовала, что мое тело умирает": Мила Нитич, похудевшая на 12 кг, рассказала об ужасных проблемах со здоровьем из-за уколов для похудения

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
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"Я почувствовала, что мое тело умирает": Мила Нитич, похудевшая на 12 кг, рассказала об ужасных проблемах со здоровьем из-за уколов для похудения
Мила Нитич, похудевшая на 12 кг, рассказала об ужасных проблемах со здоровьем из-за уколов для похудения. Источник: instagram.com/mila_nitich_official

Певица Мила Нитич, похудевшая на 12 кг с помощью известных препаратов для похудения, предназначенных для людей с диабетом – "Оземпик" и "Мунджаро", – рассказала о серьезных проблемах со здоровьем, вызванных этими уколами. После прекращения инъекций артистка столкнулась с нарушениями работы желудочно-кишечного тракта, а во время использования препарата чувствовала себя очень плохо.

Однажды по дороге домой она даже подумала, что ее тело умирает. Об этом исполнительница рассказала в интервью Славе Демину. По словам Нитич, она начала принимать препараты не только ради похудения: у нее обнаружили инсулинорезистентность и преддиабетическое состояние.

В частности, артистка призналась, что после потери ребенка и медицинского вмешательства у нее начались осложнения, острый воспалительный процесс и гормональный сбой. Из-за этого ее вес вырос до 82 кг – столько исполнительница раньше никогда не весила. Впоследствии она начала принимать препараты, однако после прекращения инъекций столкнулась с новыми проблемами со здоровьем.

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Но сейчас певица восстанавливает здоровье после лечения и постепенно возвращается к физическим нагрузкам.

Примерно три года назад Нитич начала делать уколы для похудения. После прекращения инъекций ее вес начал возвращаться – в сумме +5 кг при потере 12 кг на медицинских препаратах. Сейчас артистка весит примерно 66 кг при росте 170 см.

В то же время она подчеркнула, что больше всего ее беспокоят не снова набранные килограммы, а последствия для организма, которые она связывает с применением инъекций.

"Я полгода колола "Мунджаро", а три месяца назад перестала. После отмены препарата у меня возникли проблемы с органами, но больше всего пострадал желудочно-кишечный тракт", – поделилась исполнительница.

По словам Нитич, у нее возникли проблемы с усвоением белка, а также ухудшилась выработка соляной кислоты в желудке. Из-за плохого самочувствия певице пришлось сосредоточиться на восстановлении здоровья.

''Я почувствовала, что мое тело умирает'': Мила Нитич, похудевшая на 12 кг, рассказала об ужасных проблемах со здоровьем из-за уколов для похудения

Примерно три года назад Нитич начала делать уколы для похудения. Источник: instagram.com/mila_nitich_

Она также обратилась к женщинам, которые ищут быстрый способ избавиться от лишнего веса, и призвала не полагаться на так называемые "волшебные таблетки".

Певица вспомнила, что самым страшным для нее стал последний месяц использования препарата. Несмотря на то, что после похудения она была довольна своей внешностью, ее физическое и эмоциональное состояние ухудшалось.

"Когда я весила 61 килограмм, я была очень худая, красивая, но не счастливая. Я просыпалась и не хотела жить, потому что тело болит, тебя ничего не радует. Последним было, когда я ехала домой в машине, а в голове появилась мысль, что мое тело умирает", – вспомнила Нитич.

Эта мысль настолько напугала ее, что она сразу позвонила врачу. После этого Нитич начала сдавать анализы и проходить обследования. По ее словам, врачи посоветовали прекратить использование препарата, поэтому она отказалась от инъекций и сосредоточилась на восстановлении организма.

''Я почувствовала, что мое тело умирает'': Мила Нитич, похудевшая на 12 кг, рассказала об ужасных проблемах со здоровьем из-за уколов для похудения

Несмотря на то, что после похудения она была довольна своей внешностью, ее физическое и эмоциональное состояние ухудшалось. Источник: instagram.com/mila_nitich_

Проблемы со здоровьем повлияли и на физическую активность певицы. Она рассказала, что раньше пыталась регулярно тренироваться, однако после занятий стала часто болеть.

"Я ходила в спортзал, но стала очень часто болеть. Я хожу в зал три раза, а потом неделю лежу, болею вирусом, и я не понимала, что происходит", – поделилась Нитич.

Артистка связывает это с ухудшением работы кишечника и ослаблением иммунитета. По ее словам, ей потребовалось около трех месяцев, чтобы восстановить здоровье и снова начать тренироваться.

Сейчас певица постепенно возвращается к занятиям в спортзале. Она отметила, что после похудения на 12 кг набрала около пяти килограммов, однако теперь для нее важнее восстановить нормальное самочувствие, чем поддерживать минимальный вес.

''Я почувствовала, что мое тело умирает'': Мила Нитич, похудевшая на 12 кг, рассказала об ужасных проблемах со здоровьем из-за уколов для похудения

Сейчас певица постепенно возвращается к занятиям в спортзале. Источник: instagram.com/mila_nitich_

Ранее OBOZ.UA писал, что Мила Нитич впервые рассказала о потере ребенка и "страшных" словах врача.

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