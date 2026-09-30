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"Я сказала, что денег нет!" Тоня Матвиенко раскрыла, где ее дочь сыграет роскошную свадьбу и почему ей страшно стать бабушкой

Анастасия Какун
Анастасия Какун
Time to read3 мин
icon 2,2 т.
"Я сказала, что денег нет!" Тоня Матвиенко раскрыла, где ее дочь сыграет роскошную свадьбу и почему ей страшно стать бабушкой
Тоня Матвиенко рассказала о личной жизни старшей дочери

Заслуженная артистка Украины Тоня Матвиенко приоткрыла завесу личной жизнью своей старшей дочери Уляны, которая обручилась со своим возлюбленным после переезда в Германию. Как рассказала знаменитость, девушка с избранником уже задумываются о свадьбе, которую, скорее всего, организуют за границей.

Исполнительница не стала скрывать, что ее дочь планирует устроить роскошную церемонию, однако вопрос о всех необходимых расходах с родителями пока не обсуждала. Об этом Матвиенко рассказала в проекте "Ранкова кава".

"Я сказала, что на свадьбу денег нет! Шучу, мы об этом не говорили. Да, это такие большие, но приятные расходы. Она хочет красивую свадьбу. Это нормально для девушки. Она будет за границей. Не знаю, они пока это обсуждают, я же не лезу. Еще думают, посмотрим", – сказала певица.

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''Я сказала, что денег нет!'' Тоня Матвиенко раскрыла, где ее дочь сыграет роскошную свадьбу и почему ей страшно стать бабушкой

Тоня Матвієнко зазначила, що її донька хоче влаштувати розкішне весілля

Источник: Скриншот

По словам Тони Матвиенко, когда она объявила о помолвке старшей дочери, начала получать немало вопросов о том, готова стать бабушкой. Звезда подчеркнула, что Уляна не беременна, а сама она пока опасается появления внуков.

"Моей Нине (младшей дочери певицы. – Ред.) 10 лет, я пока не хочу. Но я, конечно, буду помогать. Но сейчас страшно, идет война. У нее еще есть на это время. Она молодая, пусть думает. Но она еще не знает, что никогда не будет на это времени. Не будет такого момента: "Ну все, я решила". Всегда что-то будет: то война, то деньги, то карьера. Но я бы, конечно, хотела увидеть и подержать (будущих внуков. – Ред.)", – поделилась артистка.

''Я сказала, что денег нет!'' Тоня Матвиенко раскрыла, где ее дочь сыграет роскошную свадьбу и почему ей страшно стать бабушкой

Уляні зробили пропозицію руки та серця за кордоном

Источник: instagram.com/8.23.88

Напомним, что Тоня Матвиенко впервые рассказала о помолвке дочери в середине сентября. Как сообщила знаменитость, Ульяна получила предложение руки и сердца уже после отъезда из родной страны. Сердце девушки покорил украинец, однако называть его имя звездная семья не хочет.

"Она сейчас такая счастливая, и это тоже важно для женщины... Ей там очень сложно за границей, в Берлине, в поисках работы, все с нуля начинать. И когда парень ей сделал предложение, я вижу, она успокоилась. Я ему очень благодарна за то, что он так поддержал мою дочь, ведь этот этап для нее очень важен, и теперь у нее есть мужское плечо", – рассказывала певица.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что Оля Полякова призналась, готова ли она стать бабушкой, и какой видит себя в новом статусе.

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