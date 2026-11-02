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"Я никогда не была замужем в Украине": Камалия шокировала откровением о Захуре и как бывший муж продолжает ее обижать

Анастасия КакунАнастасия Какун
Time to read2 мин
69
"Я никогда не была замужем в Украине": Камалия шокировала откровением о Захуре и как бывший муж продолжает ее обижать
Камалия раскрыла, что их с Захуром брак не был действительным в Украине

Певица Камалия сделала неожиданное признание об отношениях со своим бывшим мужем, предпринимателем Мохаммадом Захуром. Оказалось, что брак артистки с бизнесменом никогда не был действительным в Украине, поскольку все необходимые документы они оформляли в Пакистане.

Как рассказала исполнительница в интервью Маричке Довбенко, она неоднократно говорила Захуру, что хотела бы узаконить отношения в родной стране, однако предприниматель не поддерживал ее инициативу. Камалия воспринимала это довольно болезненно.

"У меня даже в "Дії" не указано, что я была замужем. У меня есть бумага о том, что я выходила замуж в Пакистане, а здесь Захур не захотел оформлять наш брак. Я никогда не была замужем в Украине. Я была замужем только в Пакистане. Все", – поделилась заслуженная артистка Украины.

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''Я никогда не была замужем в Украине'': Камалия шокировала откровением о Захуре и как бывший муж продолжает ее обижать

Камалия рассказала, что они с Захуром не узаконивали отношения в Украине. Источник: Скриншот

По словам Камалии, даже после рождения детей – двойняшек Арабеллы и Мирабеллы – она часто намекала Захуру, что хотела бы одеть белое платье и сыграть свадьбу, соблюдая украинские традиции. Однако бизнесмен всегда пропускал такие слова исполнительницы мимо ушей и даже не пытался сделать шаг навстречу.

"Да, он меня баловал, покупал классные машины, украшения. Меня больше волнует мое самочувствие. Я всегда чувствовала себя недолюбленной. Он никогда не говорил мне, что любит. Я слышала это всего дважды: когда выходила за него замуж и еще раз потом. Он говорил мне, что есть тип мужчин, которые показывают любовь поступками, а не словами. Но даже после рождения детей он не предложил мне оформить брак в Украине", – рассказала певица.

Камалия также призналась, что, хотя они и поддерживают связь с Мохаммадом Захуром, бывший муж продолжает ее обижать. В качестве примера исполнительница привела недавнюю ситуацию, когда предприниматель не разрешил ей поехать на концерт на его автомобиле. Камалия объясняла Захуру, что ей было бы комфортно отправиться на выступление на микроавтобусе, однако он не изменил своего мнения.

''Я никогда не была замужем в Украине'': Камалия шокировала откровением о Захуре и как бывший муж продолжает ее обижать

Артистка рассказала об обидах со стороны бывшего мужа. Источник: facebook.com/kamaliya.zahoor

Еще одной причиной, которая не дает Камалии покоя, является то, что она не знает, будут ли они с дочерьми защищены, если вдруг с Захуром что-то случится. Артистка, которая прожила с предпринимателем в браке с 2003 по 2023 годы, совершенно ничего не знает о его завещании, поэтому боится, что может остаться ни с чем.

"Он никогда не разговаривал на эту тему и не хочет. А я, как мать своих детей, живу и не понимаю, где будут мои дети, где буду я. Я очень боюсь, что когда Захура не станет, его дети от первого брака заберут у нас все. Потому что даже в аграрный бизнес, который я придумала, меня не вписали. Там есть его дети от первого брака и мои дети", – отметила знаменитость.

''Я никогда не была замужем в Украине'': Камалия шокировала откровением о Захуре и как бывший муж продолжает ее обижать

Камалия переживает за судьбу детей после того, как не станет Захура. Источник: facebook.com/kamaliya.zahoor

Как ранее рассказал OBOZ.UA, Камалия решила поставить точку в отношениях с Захуром именно из-за его дочери Татьяны от предыдущего брака с россиянкой. Она подстригла волосы Арабелле и Мирабелле, не посоветовавшись с певицей. Камалия сразу обратилась к Захуру с возмущением, однако вместо поддержки услышала в свой адрес грубые слова.

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