''Я родилась такой'': Alyona Alyona, весившая 134 кг, ответила хейтерам на призывы меньше есть

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona, которая не раз сталкивалась с хейтом из-за своего веса, рассказала, что проблемы с постоянным чувством голода сопровождают ее с самого детства. Артистка заверила, что не стала полной уже во взрослом возрасте, а еще маленьким ребенком замечала, что хочет есть значительно чаще, чем ее сверстники.

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Об этом Alyona Alyona рассказала в Instagram, опубликовав видео, в котором вспомнила свое детство и первые попытки родителей контролировать ее вес. По словам исполнительницы, ее мама также испытывала социальное давление из-за внешности дочери, а сама артистка еще в детском саду постоянно чувствовала голод.

"Мой вес и проблемы с весом не были связаны с каким-то гормональным сбоем. Нет, я такая родилась. Я такая была и такой прожила всю свою жизнь и живу сейчас", – заявила рэп-исполнительница.

Она вспомнила, что еще маленькой очень любила пить компоты, а в детском саду могла выпивать по два-три стакана томатного сока, хотя другие дети часто от него отказывались. По словам Alyona Alyona, она также никогда не отказывалась от добавки еды и могла снова садиться за стол даже вскоре после того, как покушала дома.

"Я помню это непреодолимое чувство внутри себя, желание получить еще. И это доставляло мне огромное удовольствие", – рассказала артистка.

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Рэп-исполнительница подчеркнула, что дело, по ее мнению, было не только в сладостях. В ее семье было обычное домашнее питание, а сладкое появлялось преимущественно по праздникам. В то же время чувство голода, по ее словам, было сильнее, чем у большинства детей.

В школе ситуация не изменилась. Alyona Alyona отметила, что уже в первом классе была "самой большой" среди одноклассников. Мама пыталась вместе с ней соблюдать диеты и контролировать питание, однако добиться дисциплины было сложно.

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"Это чувство голода сопровождало меня чаще, чем у других детей. И оно было постоянным", – пояснила певица.

Ранее артистка рассказывала, что ее максимальный вес достигал 134 кг. По словам рэп-исполнительница, такая цифра на весах фиксировалась дважды – во время поездки на Бали для записи альбома "Галас" в 2020 году и накануне полномасштабного вторжения России в Украину.

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Alyona Alyona также объясняла, что ей сложно похудеть ниже 110 кг. Тогда она говорила, что работает над этим с терапевтом, поскольку организм якобы воспринимает больший вес как залог силы и безопасности.

"У меня есть предел – 110 килограмм, за который я однажды переступила, и вес вернулся обратно. Я работаю над этим с терапевтом. Организм боится, что вдруг я стану меньше, не смогу поднять тяжелое, не смогу выдержать какой-то удар, не буду такой сильной", – говорила артистка.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Alyona Alyona переехала из Киева из-за непрекращающихся обстрелов.