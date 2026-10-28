''Я написала Залужному: ''Где мой муж?'' Жена Сенцова – об исчезновении Олега на фронте, сыне, который пошел в школу в три года, и судьбах старших детей

Правозащитница Вероника Сенцов-Вельч – жена режиссера Олега Сенцова, одного из самых известных узников Кремля. За его освобождение боролись и переживали люди во всем мире. После освобождения Сенцов вернулся в Украину, а с началом полномасштабной войны встал на защиту страны.

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Мы пообщались с Вероникой на открытии Международного кинофестиваля "Молодость", жюри которого в этом году возглавляет Олег Сенцов. В интервью OBOZ.UA она рассказала, как узнала о беременности сыном Демьяном на четвертый день полномасштабного вторжения, почему их маленький мальчик обижается, когда папа уезжает на фронт, и как переживает время без вестей от мужа. А еще – о орехе, который Олег посадил в Крыму перед заключением, и его словах о море: "Ну, это не такое, как мое".

– Вероника, первая информация о вас, которая попалась мне в поисковике, – что ваш с Олегом Демьян пошел в школу. Но ведь он еще совсем маленький!

– Да, Демьян начал посещать христианскую школу (Kyiv Christian Academy. – Ред.), где занятия начинаются раньше, чем в обычных школах. В ноябре ему исполнится четыре года. Конечно, принять такое решение в нынешних условиях было непросто, потому что сейчас дети проводят очень много времени в подвальных помещениях. Для нас это постоянное беспокойство. Но в этой школе уже учится его старший брат Лев, поэтому решение в итоге было довольно очевидным. Мы знали школу, понимали, как там все устроено, и нам было легче решиться на этот шаг. Хотелось, чтобы Демьян продолжал развиваться, познавать мир и взаимодействовать с другими детьми даже в таких сложных обстоятельствах.

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– Демьян родился во время полномасштабной войны, когда Олег уже защищал Украину на фронте. Что для вас значило стать мамой в такое время, когда будущее было настолько неопределенным?

– Я узнала о беременности на четвертый день полномасштабного вторжения. Это ребенок любви, которого мы очень ждали и долго планировали – в течение двух лет. На тот момент я со старшим сыном Львом уже не была в Киеве, а Олег был где-то в окопах под Мощуном. Я позвонила ему и сообщила новость. Сначала он не поверил: "Ты шутишь? Не может быть!"

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Вся моя беременность прошла во время полномасштабной войны, и это было очень непросто. Обстоятельства, в которых мы оказались, сама жизнь были тяжелыми, как и для всех украинцев. Больше двух лет мы прожили в США, Демьян родился в Вашингтоне. Впервые я привезла сына в Украину, когда ему исполнилось четыре месяца. Это была, знаете, какая-то сюрреалистическая картина: переходить польскую границу с младенцем на руках.

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Но мы поняли, что хотим возвращаться, и в 2024 году так и сделали. На тот момент у меня уже была очень хорошая карьера в США. Но это далеко, а для нас было чрезвычайно важно, чтобы сын поддерживал связь с отцом. Конечно, речь шла лишь о коротких промежутках времени, когда это вообще было возможно. Мне кажется, этот вопрос актуален для многих украинских семей: как надолго муж может уехать в отпуск, на сколько времени его отпустят? Как вообще планировать жизнь в обстоятельствах, когда твой муж на войне?

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– Телеведущая Маричка Падалко рассказывала нам в интервью, что они с мужем, который служит в ВСУ, каждый день в определенное время звонят друг другу вместе с детьми и делятся тем, как прошел день. А есть ли в вашей семье такие маленькие ритуалы, которые помогают сохранять ощущение близости в семье?

– У нас нет такого ритуала: Олег звонит, как только у него появляется такая возможность. Почти два года он служил в штурмовиках, поэтому любой его звонок был для нас огромным счастьем. Помню, когда он находился под Бахмутом, он почти на две недели пропал со связи, и мы не знали, что происходит. Это было очень непросто. Мы старались не поддаваться тревоге, потому что, когда начинаешь думать о худшем, хотя на самом деле ничего не знаешь, становится еще тяжелее. Конечно, когда Олег звонит, дети сразу бегут поздороваться. Но младший обижается, когда папа уезжает, а потом, во время телефонных разговоров, старается избегать общения с ним. Наверное, для него это слишком болезненно: радуется, когда папа рядом, а потом снова переживает его отсутствие. Скорее всего, так он пытается защитить себя от этих чувств.

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– Случались ли моменты, когда тревога становилась особенно острой? Например, когда Олег получал ранения или долго не выходил на связь?

– Ой, такое случалось постоянно. Ты все время себя накручиваешь, потому что не знаешь, что происходит. У Олега было несколько контузий и ранений. Когда он долго не выходил на связь, я писала всем, кому только могла, даже Залужному написала: "Где мой муж? Что с ним случилось?" Вообще, Валерий очень человечный человек. Конечно, лично мне он не отвечал, но откликались люди из его окружения: "Все в порядке, не волнуйтесь, муж выйдет на связь". Я написала ему в Facebook – думаю, не одна я ему туда писала. Но не ожидала, что кто-то такого уровня будет лично отвечать на мои сообщения. У него есть гораздо более важные дела, которыми нужно заниматься. Но надо сказать: человечности хватало и самому Валерию Залужному, и его команде. И для меня это было очень важно.

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Я действительно очень волновалась, таких моментов было много. Вы спрашивали о ритуалах, и я вспомнила вот что: я очень люблю черный цвет, но долгое время вообще не покупала черную одежду. Боялась ее надевать, потому что казалось, что это может стать символом чего-то ужасного, плохого. Со временем меня отпустило, и я подумала: это же просто цвет, который люблю, и ничего больше. Но тогда это была моя очень болезненная точка, я действительно страшно этого боялась.

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– А сейчас у Олега больше возможностей бывать с вами дома или вы по-прежнему видитесь очень редко?

– Нет, Олега дома нет. Он уже не служит в штурмовых подразделениях, и это вроде бы снимает половину проблем, но он все равно находится в зоне боевых действий. Как и у всех военных, у него есть два обычных отпуска в год, плюс иногда бывают короткие ротации. То есть никаких особых условий или привилегий у него нет. Все служат по одинаковым правилам.

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– А вы ездили к Олегу на фронт? Актриса Дария Творонович, муж которой, актер Денис Капустин, служит в армии, рассказывала нам в интервью, что раз в месяц ездит к нему в Изюм. А как у вас – рассматривали такую возможность?

– Я была на фронте один раз, но в рамках профессионального визита американской делегации, которая тогда находилась в Украине. Олег всегда был против того, чтобы я приезжала к нему, поэтому не ездила. Несколько раз порывалась, но он каждый раз говорит: "Нет, не стоит". Поэтому мы решили, что так будет правильно для нашей семьи. Мы исходим из того, что у детей должен быть хотя бы один из родителей, который постоянно находится рядом, в относительной безопасности. В целом у нас есть такое семейное правило: мы стараемся не оставлять детей одних, когда кого-то из нас нет рядом. Конечно, с ними бывают бабушка и дедушка. Они надежные, любящие, всегда готовы помочь.

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– Как вы говорите с Демьяном о том, что происходит? Невольно вспоминается фильм Роберто Бениньи "Жизнь прекрасна", где отец, попавший с маленьким сыном в концлагерь, придумывает для него целый игровой мир, чтобы уберечь от ужасов нацизма. Близко ли вам желание создать для ребенка ощущение безопасности и нормального детства даже тогда, когда вокруг идет война?

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– Думаю, в начале полномасштабного вторжения так и было. Я действительно старалась создать для детей некую иллюзию привычной жизни. Сейчас они уже знают, что происходит. Но все же детство должно оставаться детством. Мы не рассказываем им никаких ужасных подробностей, не показываем фотографий. Но они знают, что в стране идет война, что бывают воздушные тревоги, что летят "шахеды".

Ребенок осмысливает все это по-своему. Наша задача – не добавлять к тому, что он и так видит и слышит, еще и лишних, чрезмерно травматичных эмоциональных интерпретаций. Но полностью изолировать от реальности невозможно – дети общаются между собой, обмениваются информацией. Старший сын Лев уже многое понимает. Сейчас он очень интересуется событиями 2014 года, Революцией достоинства, хочет знать, что тогда происходило. Ему четырнадцать, и мы много об этом говорим. Он пытается понять историю своей страны и то, что происходит вокруг него, ведь именно в этой реальности ему приходится взрослеть.

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– Вероника, расскажите немного о себе. Чем вы сейчас занимаетесь?

– Я международный адвокат, возглавляю украинское представительство Amnesty International. Мы находимся в Киеве. Моя работа связана с защитой прав человека, я много езжу. Конечно, это непросто совмещать с воспитанием детей, но тем не менее я работаю по специальности. Я училась международной адвокации и занимаюсь именно этим.

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– Интересно, когда вы познакомились с Олегом, вы понимали, насколько он известен?

– Я не знала, насколько Олег известен. Правозащитная тематика была частью моей работы в Вашингтоне, но познакомились мы в Лондоне. Я приехала туда с американской делегацией, а Олег – из Украины, чтобы получить премию имени Сергея Магнитского, которой его удостоили еще в 2018 году, когда он находился в российской колонии. Там мы и пересеклись. У нас даже есть семейная шутка. Олег говорит: "Ты ничего не сделала для моего освобождения, кроме того, что поставила в соцсетях на аватарку Free Sentsov". Это правда, в то время я не была настолько вовлечена в эту историю. Когда он голодал, действительно было много людей, которые писали письма и прилагали немало усилий, чтобы добиться его освобождения. Мы познакомились уже после его освобождения, в 2019 году. Потом я продолжала жить за границей, а во время ковида вернулась в Украину. Мы начали общаться, подружились, и в конце концов между нами завязались отношения.

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– А почему именно он?

– Вообще любовь сложно объяснить. Это мой человек. У него очень хорошее чувство юмора. Он заботится обо мне, он классный папа. У нас такая смешанная семья, потому что есть старшие дети и младшие (от первого брака у Олега Сенцова двое старших детей – дочь Алина и сын Владислав. Во время заключения отца в России дети жили в Крыму, а позже переехали в Киев. – Ред.). То есть всего это четверо детей, которых мы воспитываем вместе. И когда во взрослом возрасте встречаешь человека, с которым тебе просто хорошо, ценишь это совсем иначе. Самая старшая в нашей семье – Алина, затем Влад, Лев и Демьян (у Олега Сенцова также есть дочь Эмма, которая родилась в декабре 2020 года. Ее мама – фотограф и поэтесса Юлия Бабич. Сенцов и Бабич встречались два месяца – в начале 2020 года, а расстались еще до того, как узнали о будущем отцовстве режиссера. – Ред.).

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– Старшие дети тоже с вами?

– Да, мы жили все вместе, но теперь они уже съехали. Влад учится в театральном Карпенко-Карого, в этом году заканчивает. А у Алины уже своя жизнь – ей 25 лет, и ей не так интересно постоянно быть с нами.

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– Вы, наверное, участвовали в воспитании старших детей Олега?

– Не очень активно, ведь они уже были довольно взрослыми. Но они приняли меня и очень хотели, чтобы Олег был счастлив. Они видели, что нам хорошо вместе, и поддерживали наши отношения.

– Вы когда-нибудь представляли, что у вас будет такая большая семья? Хотели бы вы еще детей?

– Не знаю, но я была не против. Если Бог даст еще ребенка – будем только рады. Главное, чтобы были здоровы.

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– Олег рассказывает вам о Крыме? Мечтает ли он вернуться туда?

– Я знаю, что в Крыму у Олега остался орех, который он посадил перед заключением. Для него это символ сопротивления. Он всегда говорит, что хочет вернуться в Крым, потому что там растет его орех. Это одно из самых важных его воспоминаний о Крыме, но в то же время и большая боль. Поскольку сейчас возвращение туда не очень реалистично, мы стараемся не углубляться в эту тему и много о ней не говорить. Но куда бы мы ни ехали за границу, когда Олег видит море, он всегда говорит: "Ну, это не такое, как мое".

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