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"Я Медведчуку дал бы звание Героя Украины": телеведущий Николай Вересень сделал громкое заявление о куме Путина и его "помощи" украинцам

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read3 мин
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"Я Медведчуку дал бы звание Героя Украины": телеведущий Николай Вересень сделал громкое заявление о куме Путина и его "помощи" украинцам
Николай Вересень сделал громкое заявление о Медведчуке и его "помощи" украинцам

Журналист и телеведущий Николай Вересень саркастически предложил присвоить государственное звание Героя Украины Виктору Медведчуку – бывшему пророссийскому политику, крестного отца диктатора Владимира Путина и одного из самых известных проводников интересов Кремля в Украине. По его мнению, именно благодаря просчетам пропагандиста Россия недооценила украинцев и не смогла реализовать свои планы по захвату страны.

Об этом Вересень заявил в интервью Елене Думе. Он иронично заметил, что российские оккупанты рассчитывали на благосклонное отношение украинцев и быструю победу, однако реальность оказалась совсем другой.

"Вообще, я бы Медведчуку присвоил звание Героя Украины. За то, что мы не проигрываем войну. За то, что кацапы не подготовились. За то, что они поверили, что здесь хлеб-соль", – сказал телеведущий.

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Вересень также намекнул, что Медведчук, которому Кремль доверял влияние на украинскую политику, мог убеждать российское руководство в том, что Украина не окажет серьезного сопротивления. Журналист предположил, что если бы на его месте был человек, способный лучше понимать украинское общество, российские планы могли бы быть другими.

"На самом деле, если бы там был человек с головой на плечах, то на улицах развевались бы не желто-голубые флаги, а триколоры", – иронично заметил он.

Телеведущий вспомнил и период президентской кампании Виктора Ющенко, когда, по его словам, в информационном пространстве Медведчук распространял категоричные прогнозы о невозможности его победы. Вересень привел в качестве примера заявление о том, что тогдашняя власть (во главе с Леонидом Кучмой) якобы является самой сильной за всю историю, а Ющенко никогда не станет президентом Украины.

''Я Медведчуку дал бы звание Героя Украины'': телеведущий Николай Вересень сделал громкое заявление о куме Путина и его ''помощи'' украинцам

Медведчук мог убеждать российское руководство в том, что Украина не будет оказывать серьезного сопротивления.

"Ющенко никогда не станет президентом Украины. Спасибо, товарищ Медведчук", – сказал журналист.

По мнению Вересня, проблема заключалась не только в конкретных политиках, но и в том, как Россия в целом воспринимает Украину и другие соседние государства. Он обратил внимание на нежелание российского руководства глубоко изучать общества, которые Кремль пытается контролировать.

Он провел параллель с подходом британцев к изучению народов и культур в период колониальной экспансии. По словам Вересня, британцы по крайней мере пытались изучать особенности местного населения, его обычаи и менталитет, тогда как российская политика в отношении соседей часто сводилась к попыткам навязать свою волю силой.

Задержанный Медведчук

Задержанный Медведчук. Источник: Telegram/Zelenskiy/Official

Справка. Николай Вересень – украинский журналист, телеведущий, общественный деятель и актер. Он работал корреспондентом BBC, был автором и ведущим программ "Табу", "Без табу", "Особый взгляд" и других телевизионных проектов. Также сотрудничал с "Зеркалом недели" и работал на украинских телеканалах, в частности "Прямом" и "Эспрессо".

Ранее OBOZ.UA писал, к кому предательница Оксана Марченко примчалась в 2022 году, чтобы умолять об "освобождении" Медведчука.

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