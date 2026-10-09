''Я просто пришла, чтобы принести любовь'': DARIKA представила трек ''You Know''

9 октября 15-летняя украинская певица DARIKA представит песню "You Know". Эта композиция в стилях synthwave и retrowave стала девятым релизом артистки и выходит вместе с клипом, снятым на Киевском море. Режиссер клипа – Валерия Фадеева.

Видео дня

"You Know" – песня о близости, которую чувствуешь без объяснений, и о способности сохранять любовь, даже когда вокруг темно. Ретроэстетика звучания подчеркивает ностальгический настрой истории, в которой воспоминания, воображение и реальность переплетаются. Звезды падают в чай, потолок превращается в кинотеатр, а в ладонях двух людей помещается целая планета. "Я лишь пришла принести любовь" – центральная строка припева, в которой звучит главный посыл песни: оставаться открытой для чувств и беречь внутреннее тепло, несмотря на неизвестность.

В клипе эта история обрела еще одно измерение – взросление самой DARIKA. Валерия Фадеева познакомилась с ней на съемочной площадке "Отпуска вслепую", а впоследствии наблюдала, как девушка ищет себя и становится артисткой. Новая совместная работа стала возможностью запечатлеть особый момент этого перехода.

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"Есть вещи, о которых не нужно говорить. Ты просто смотришь на человека – и знаешь. И он знает. You know. Мне хотелось уловить именно эту связь – то, что живет где-то между взглядом, прикосновением и тишиной. Но эта история для меня еще и очень о самой Дарике. Когда она вернулась ко мне уже со своей музыкой, я очень остро почувствовала: это о ее последнем лете перед взрослением", – рассказывает Валерия Фадеева.

Главные истории дня

"Первая любовь" в клипе – это художественное воплощение песни и этого этапа жизни певицы. Чувства могут существовать только в воображении, но от этого переживаются не менее сильно: с восторгом, страхом и ощущением, что все происходит впервые.

"Я не спрашивала ее о чувствах, я просто так ее почувствовала именно сейчас. Для меня важно, что я видела ее тогда – и имею возможность увидеть и сохранить ее сейчас: хрупкую, смелую, еще где-то ребенка, но уже настоящую артистку. Я знаю, что такая Дарика больше никогда не повторится. И мне очень хотелось создать и подарить ей этот момент – перед всем тем великим, что будет дальше", – добавляет режиссер.

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DARIKA совмещает музыку с актерской работой: среди проектов с ее участием – "Отпуск вслепую", "НУ МАМ" и "Киев день-ночь". В "You Know" эти два направления пересекаются в личной истории о чувствах, для которых еще сложно подобрать слова, но которые уже хочется сохранить.