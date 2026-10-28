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"Я хочу быть сексуальной мамой": 36-летняя Дженнифер Лоуренс сделала подтяжку груди

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read2 мин
669
"Я хочу быть сексуальной мамой": 36-летняя Дженнифер Лоуренс сделала подтяжку груди
36-летняя Дженнифер Лоуренс сделала подтяжку груди

Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс, известная по фильмам "Голодные игры", "Люди Икс", "Красный воробей", сделала подтяжку груди после рождения двух детей. 36-летняя знаменитость призналась, что после второй беременности ее тело не восстановилось так, как после первой, поэтому она решилась на пластическую операцию.

Об операции Лоуренс рассказала в интервью The Cut. Знаменитость также объяснила, что ее решение было связано с актерской карьерой, а в будущем она также хочет сделать подтяжку лица.

Еще в 2025 году актриса рассказывала, как рождение детей отразилось на ее теле. По словам Лоуренс, после первой беременности организм почти полностью восстановился, однако после второй все было иначе.

''Я хочу быть сексуальной мамой'': 36-летняя Дженнифер Лоуренс сделала подтяжку груди

Дженнифер Лоуренс после рождения второго ребенка

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"После первого раза все, можно сказать, вернулось на свои места. А после второго – ничего не вернулось на свои места", – рассказывала актриса.

Теперь Лоуренс призналась, что ее профессия повлияла на решение сделать операцию. Когда журналисты спросили, решилась бы она на подтяжку груди, если бы не была знаменитостью, актриса ответила, что, возможно, не стала бы спешить с этим шагом, но все равно рассматривала бы такую возможность.

Она также добавила: "Я хочу быть сексуальной мамой. Когда я отвожу ребенка в школу, я хочу выглядеть как женщина, которая все держит под контролем, даже если я только что проснулась и на самом деле ничего не контролирую".

Звезда не скрывает и своего отношения к косметическим процедурам. В прошлом году она рассказывала, что использует ботокс, и объясняла, что избегает филлеров. По словам Лоуренс, они могут слишком заметно выглядеть перед камерой, а для актерской работы ей важно сохранять естественную мимику.

''Я хочу быть сексуальной мамой'': 36-летняя Дженнифер Лоуренс сделала подтяжку груди

Лоуренс не исключает, что в будущем сделает подтяжку лица. Источник: Getty

В то же время Лоуренс не исключает, что в будущем сделает подтяжку лица. Когда ее спросили, прибегала ли она уже к такой операции, актриса ответила: "Нет. Но поверьте мне, я это сделаю!"

Напомним, Дженнифер Лоуренс замужем за арт-дилером Куком Марони. Пара познакомилась в 2018 году, а в октябре 2019-го сыграла свадьбу. Супруги воспитывают двух сыновей, однако актриса старается оберегать их от чрезмерного внимания публики.

Ранее OBOZ.UA писал, что Дженнифер Лоуренс завела Instagram и поставила подписчикам жесткое условие.

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