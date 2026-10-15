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"Я говорил: Саша, все плохо". Друг "Вени" на похоронах рассказал о коме артиста и его "суперсиле". Видео

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
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icon 1,3 т.
"Я говорил: Саша, все плохо". Друг "Вени" на похоронах рассказал о коме артиста и его "суперсиле". Видео
Куран розповів про кому гумориста

Юморист Александр "Веня" Венедчук, умерший в возрасте 32 лет, даже после тяжелых испытаний не терял оптимизма. Его друг и коллега Влад Куран на церемонии прощания вспомнил, как артист пережил инсульт и кому, но даже тогда продолжал повторять свою любимую фразу: "Все нормально".

Об этом Куран рассказал во время прощания с комиком в Спасо-Преображенском соборе в Киеве 15 октября. Корреспондент OBOZ.UA находился на месте события.

Влад Куран признался, что эта фраза Венедчука порой его раздражала. В то же время именно она, по его мнению, лучше всего отражала характер друга и его способность сохранять веру в лучшее даже в самые сложные моменты.

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"Есть фраза, которую он часто повторял. Он постоянно говорил мне, что все нормально. Она меня очень бесила. Этот оптимизм – он заложен в нем, это его суперсила", – вспомнил юморист.

''Я говорил: Саша, все плохо''. Друг ''Вени'' на похоронах рассказал о коме артиста и его ''суперсиле''. Видео

Куран рассказал о комедианте. Источник: Андрей Жигайло

Куран рассказал, что слышал эти слова от Венедчука при различных обстоятельствах. Даже когда что-то шло не по плану или сам Александр переживал тяжелые времена, он продолжал уверять, что все в порядке. Особенно болезненными для Курана стали воспоминания о том времени, когда Венедчук после инсульта находился в коме. По словам юмориста, даже тогда "Веня" не терял своего оптимизма.

"Когда я не мог вспомнить слова, он говорил: "Все нормально". Когда у него все было плохо, я говорю: "Саш, все плохо". Он отвечает: "Все нормально". Была ли это кома или инсульт, я говорю: "Саш..." Он появился передо мной и искренне говорит: "Все нормально, Влад". Он искренне в это верил. Когда были дни, когда все черное, все серое, – у него всегда все было нормально", – сказал Куран.

''Я говорил: Саша, все плохо''. Друг ''Вени'' на похоронах рассказал о коме артиста и его ''суперсиле''. Видео

Прощание с "Веней". Источник: Андрей Жигайло

Известно, что в начале 2025 года Венедчук перенес кровоизлияние в мозг. После этого ему провели несколько операций, а впоследствии он проходил лечение и реабилитацию. Комик рассказывал о сложном восстановлении и даже шутил, что 35 % его головы теперь состоит из титанового сплава.

В конце 2025 года Александр покинул команду "Ветераны космических войск" по личным причинам. В сентябре 2026-го в соцсетях уже распространялись слухи о его смерти, однако тогда юморист лично заверил, что жив.

''Я говорил: Саша, все плохо''. Друг ''Вени'' на похоронах рассказал о коме артиста и его ''суперсиле''. Видео

Влад Куран не смог сдержать слез. Источник: Андрей Жигайло

15 октября в Киеве состоялось прощание с артистом. Церемония началась в 10:00 в Спасо-Преображенском соборе, а похороны были запланированы на 12:00 на Жулянском кладбище. Провести Венедчука в последний путь пришли родные, друзья, коллеги и представители украинского шоу-бизнеса.

OBOZ.UA сообщал, что в июне этого года "Веня" женился. Артист заключил брак со своей возлюбленной Кариной.

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