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Уехал из Украины, накачал мышцы и больше не поёт: как изменилась звезда "Фабрики звёзд" Нагирняк, где он живёт сейчас и чем зарабатывает на жизнь

Катерина Галущенко
Катерина Галущенко
Time to read3 мин
icon 342
Уехал из Украины, накачал мышцы и больше не поёт: как изменилась звезда "Фабрики звёзд" Нагирняк, где он живёт сейчас и чем зарабатывает на жизнь
Как изменилась звезда "Фабрики звезд" Нагирняк

Василий Нагирняк, который в свое время стал одним из самых заметных участников "Фабрики звезд 3", за годы, прошедшие после участия в популярном шоу, кардинально изменился. 18 лет назад он был худощавым юношей со светлыми волосами, а теперь носит бороду, активно занимается спортом и живет в Италии.

Недавно пользовательница Threads Тина Антоненко опубликовала коллаж из архивных и современных фотографий Нагирняка, чем немало удивила поклонников старой "Фабрики звезд". "Миллениалы, смотрите, как наш Вася вырос!" – написала она.

Уехал из Украины, накачал мышцы и больше не поёт: как изменилась звезда ''Фабрики звёзд'' Нагирняк, где он живёт сейчас и чем зарабатывает на жизнь

Как изменился Нагирняк. Источник: скриншот

Уехал из Украины, накачал мышцы и больше не поёт: как изменилась звезда ''Фабрики звёзд'' Нагирняк, где он живёт сейчас и чем зарабатывает на жизнь

Как изменился Нагорняк. Источник: instagram.com/nagirnyak_wedding

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Еще во время участия в талант-шоу Нагирняк был худощавым, с короткими светлыми волосами и совсем юной внешностью. Теперь от прежнего образа осталось немного: артист побрил голову, отпустил бороду и заметно набрал мышечную массу.

Уехал из Украины, накачал мышцы и больше не поёт: как изменилась звезда ''Фабрики звёзд'' Нагирняк, где он живёт сейчас и чем зарабатывает на жизнь

Как выглядит Нагирняк. Источник: instagram.com/nagirnyak_wedding

В комментариях поклонники "Фабрики звезд" в шутку пытались понять, когда именно их "Вася" успел превратиться в "Василия".

"Сколько я спала? Когда состоялась презентация "Василь Про Макс"?

"Василий, а как это так получилось? Я вас спрашиваю?"

"Это уже не Вася, это Василий".

"Василько Нагирняк! Когда он вылетел с "Фабрики", я не пошла в школу, так было плохо".

Уехал из Украины, накачал мышцы и больше не поёт: как изменилась звезда ''Фабрики звёзд'' Нагирняк, где он живёт сейчас и чем зарабатывает на жизнь

Реакция сети. Источник: скриншот

Сам Нагирняк ответил поклонникам: "Вы такие милые, будьте просто здоровы".

Уехал из Украины, накачал мышцы и больше не поёт: как изменилась звезда ''Фабрики звёзд'' Нагирняк, где он живёт сейчас и чем зарабатывает на жизнь

Реакция сети. Источник: скриншот

Уехал из Украины, накачал мышцы и больше не поёт: как изменилась звезда ''Фабрики звёзд'' Нагирняк, где он живёт сейчас и чем зарабатывает на жизнь

Реакция сети. Источник: скриншот

Однако музыкальная карьера для Нагирняка осталась в прошлом. Сейчас он живет в Италии и работает свадебным видеографом. В своей анкете в Instagram он называет себя именно так и отмечает, что выполняет заказы по всей Италии и Европе.

Уехал из Украины, накачал мышцы и больше не поёт: как изменилась звезда ''Фабрики звёзд'' Нагирняк, где он живёт сейчас и чем зарабатывает на жизнь

Как выглядит Нагирняк. Источник: instagram.com/nagirnyak_wedding

"Я снимаю свадьбы такими, какими они происходят на самом деле. Меня зовут Василий – я свадебный видеограф, живу на озере Комо и работаю по всей Италии и Европе", – говорится в его сообщении.

Уехал из Украины, накачал мышцы и больше не поёт: как изменилась звезда ''Фабрики звёзд'' Нагирняк, где он живёт сейчас и чем зарабатывает на жизнь

Как изменился Нагирняк. Источник: instagram.com/nagirnyak_wedding

На "Фабрику звезд" Нагирняк пришел еще совсем юным. Он был участником третьего сезона шоу, а впоследствии продолжил музыкальную карьеру. В 2012 году певец участвовал в Национальном отборе на Евровидение, однако не победил. В том же году он стал победителем Crimea Music Fest и получил гран-при "Золотой звезды Аллы Пугачевой".

Уехал из Украины, накачал мышцы и больше не поёт: как изменилась звезда ''Фабрики звёзд'' Нагирняк, где он живёт сейчас и чем зарабатывает на жизнь

Как изменился Нагирняк. Источник: instagram.com/nagirnyak_wedding

Ранее OBOZ.UA писал о том, как изменились звезды "Фабрики звезд". Некоторые из них за эти годы кардинально изменили внешность и профессию, а другие остались в шоу-бизнесе и до сих пор активно выступают.

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