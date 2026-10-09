''Выставили мой третий брак непристойным'': Шоптенко поставила на место хейтеров, которые раскритиковали ее из-за свадьбы с иностранцем

Украинская танцовщица Елена Шоптенко неожиданно столкнулась с волной хейта после объявления о свадьбе с австрийцем Кристианом. Она начала получать немало сообщений с упреками в том, что уже в третий раз выходит замуж, чем, мол, лишь доказывает, что "морочит голову мужчинам". Хореограф не стала терпеть такие "нападки" и дала отпор хейтерам.

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На личной странице в Instagram Шоптенко опубликовала скриншоты нескольких комментариев с оскорблениями и четко подчеркнула: абсолютно не испытывает стыда из-за количества своих браков. По словам чемпионки мира по латиноамериканским танцам, она сама знает, что делать со своей жизнью, поэтому в третий раз сказала любви "да" совершенно осознанно.

"На размышления меня натолкнули несколько комментариев, в которых мой третий брак выставили как нечто непристойное, недостойное. Что интересно, это были женщины. В нашем обществе до сих пор существует стигма в отношении женщин: мол, если ты несколько раз пытаешься построить отношения, с тобой что-то не так. Некоторые упрекали меня в том, что я уже в определенном возрасте и не имею права на счастье, если мне уже давно не 18", – высказалась танцовщица.

Однако на всю подобную критику Елена Шоптенко может дать один ответ: это только ее жизнь, поэтому ей решать, сколько раз выходить замуж и в каком возрасте. Хореограф напомнила хейтерам, что невозможно оценивать человека по одному событию или исключительно по картинке в соцсетях, ведь это далеко не всегда отражает реальность.

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Как подчеркнула Шоптенко, она не воспринимает свои предыдущие браки как неудачи, а наоборот, как то, что не побоялась открыться новым возможностям. По мнению танцовщицы, в наше время сказать себе "да" может быть гораздо сложнее, чем отказать.

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Знаменитость не скрывает, что в прошлых отношениях совершала ошибки, но в то же время получила ценный опыт и обрела силу идти дальше. В брак с иностранцем Елена Шоптенко вступила без слепой веры в то, что все будет идеально. Для танцовщицы третье "да" означает осознанную готовность прожить свою жизнь до конца, понимая, что за каждым решением следуют последствия.

"Да, я в третий раз замужем. И мне не стыдно. Наоборот. Я благодарна себе за смелость снова сказать "да" любви, близости, новому этапу жизни. И да – себе", – подытожила хореограф.

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Личная жизнь Елены Шоптенко

Впервые танцовщица узаконила отношения со своим коллегой по цеху – Дмитрием Дикусаром. Пара прожила в браке с 2013 по 2016 годы, после чего приняла решение развестись, сославшись на недостаток терпения.

Следующим избранником Елены Шоптенко стал предприниматель Алексей Иванов. В октябре 2016 года они сыграли свадьбу, а примерно через два года стали родителями сына Алексея. Уже в 2025 году танцовщица удивила поклонников новостью: они с предпринимателем официально расторгли брак во время большой войны, хотя расстались и раньше.

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23 сентября этого года Шоптенко в третий раз связала себя узами брака с Кристианом. Влюбленные устроили церемонию в старинном замке Schloss Hagenberg в Австрии. Во время свадьбы молодожены соблюдали украинские и австрийские традиции.

Ранее OBOZ.UA писал, что Елена Шоптенко откровенно рассказала о сложностях в начале отношений с мужем-иностранцем и о том, поладил ли он с ее сыном.