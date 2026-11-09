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Выставила ягодицы напоказ: невеста-супермодель Джейсона Стейтема приковала взгляды платьем с "подвохом" на благотворительном мероприятии

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read2 мин
630
Выставила ягодицы напоказ: невеста-супермодель Джейсона Стейтема приковала взгляды платьем с "подвохом" на благотворительном мероприятии
Невеста Джейсона Стейтема приковала взгляды платьем с "подвохом"

Невеста голливудского актера Джейсона Стейтема, британская супермодель Рози Хантингтон-Уайтли, устроила настоящий модный сюрприз на гала-вечере LACMA Art+Film в Лос-Анджелесе (США). На первый взгляд, ее темное платье от Gucci казалось сдержанным, однако сзади у наряда был очень смелый вырез, обнажавший почти всю спину модели и частично сами ягодицы.

Для выхода на красную дорожку 38-летняя модель выбрала черное платье с длинными рукавами и высоким воротником у лица. Главный "подвох" скрывался сзади: спина наряда была открыта до бедер, а металлическая серебристая деталь соединяла всю конструкцию.

Выставила ягодицы напоказ: невеста-супермодель Джейсона Стейтема приковала взгляды платьем с ''подвохом'' на благотворительном мероприятии

Для выхода на красную дорожку 38-летняя модель выбрала черное платье с длинными рукавами

Необычный дизайн дополнял высокий разрез на ноге. Поэтому спереди образ Рози Хантингтон-Уайтли выглядел довольно сдержанно, а сзади превращался в откровенный вечерний выход.

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Модель подобрала к платью черные туфли с острым носом и серьги с изумрудами и бриллиантами. Волосы она собрала в гладкий хвост, чтобы не отвлекать внимания от необычного кроя наряда.

Выставила ягодицы напоказ: невеста-супермодель Джейсона Стейтема приковала взгляды платьем с ''подвохом'' на благотворительном мероприятии

Платье с "подвохом" Рози Хантингтон-Уайтли

Что известно об отношениях Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсона Стейтема

Личную жизнь супермодели уже более 15 лет связывают с актером Джейсоном Стейтемом. Они познакомились в 2009 году на вечеринке в Лондоне, а впервые официально появились вместе на публике через 2 года. Несмотря на 20-летнюю разницу в возрасте, пара построила крепкие отношения и воспитывает двоих детей – сына Джека Оскара, который родился в 2017 году, и дочь Изабеллу, которая появилась на свет в феврале 2022-го.

Выставила ягодицы напоказ: невеста-супермодель Джейсона Стейтема приковала взгляды платьем с ''подвохом'' на благотворительном мероприятии

Образ модель дополнила изумрудными серьгами

В январе 2016 года влюбленные обручились, однако до свадьбы до сих пор не дошли. Рози Хантингтон-Уайтли ранее объясняла, что брак не является для них главным приоритетом, ведь они счастливы и без свидетельства о браке. По ее словам, пара хочет дождаться подходящего момента.

Этот момент на самом деле настал в 2018 году, но свадьбу пришлось отложить, ведь супруги узнали, что ждут первенца, а позже решили дождаться, пока дети подрастут.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что ангел Victoria's Secret и возлюбленная Джейсона Стейтема "ударила" по чувствам украинцев, пока Украина оплакивала убитую семью под Кривым Рогом.

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