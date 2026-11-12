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"Вырезали все": как выглядит тяжелобольной режиссер Алексей Комаровский после операции на лице

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read1 мин
438
"Вырезали все": как выглядит тяжелобольной режиссер Алексей Комаровский после операции на лице
Как выглядит тяжело больной режиссер Алексей Комаровский после операции на лице. Источник: instagram.com/aleks_komarovskyi

Украинский режиссер Алексей Комаровский, у которого диагностировали рак кожи, перенес уже третью операцию за год. Хирургическое вмешательство касалось правой брови и области вокруг глаза. Кинематографист сообщил, что все прошло успешно, однако на опубликованных послеоперационных фото заметны последствия вмешательства.

Снимками из операционной и после процедуры режиссер поделился в Instagram. На одном из кадров он лежит на операционном столе и складывает ладони в форме сердца. На других видно, что правую бровь и веко заклеили медицинскими пластырями.

''Вырезали все'': как выглядит тяжелобольной режиссер Алексей Комаровский после операции на лице

Режиссер перенес уже третью операцию за год. Источник: instagram.com/aleks_komarovskyi

"3-я операция за год. Все прошло хорошо! Оставлю здесь на память. Об этом дне, о своевременно проведенной операции, о мегапрофессиональных врачах и клинике, где даже 4-часовая операция проходит в максимально позитивной атмосфере и под музыку. Я им безмерно благодарен!" – написал Комаровский.

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В сториз он также коротко описал результат хирургического вмешательства: "Вырезали все. Я снова с вами".

''Вырезали все'': как выглядит тяжелобольной режиссер Алексей Комаровский после операции на лице

Режиссер перенес уже третью операцию за год. Источник: instagram.com/aleks_komarovskyi

Напомним, в октябре Алексей Комаровский сообщил, что у него обнаружили рак кожи. Опухоль располагалась на лице, поэтому режиссер не знал, как изменится его внешность после операции. Он также предполагал, что из-за лечения может пропасть из социальных сетей примерно на полгода.

''Вырезали все'': как выглядит тяжелобольной режиссер Алексей Комаровский после операции на лице

В октябре Алексей Комаровский сообщил, что у него обнаружили рак кожи. Источник: instagram.com/aleks_komarovskyi

Позже кинематографист рассказал, что сначала заметил на лице небольшое красное пятно, которое со временем превратилось в образование. Поскольку оно не болело и не причиняло дискомфорта, Алексей Комаровский не спешил к врачам. Пройти обследование его трижды призывала подруга, и в конце концов он прислушался к ее совету.

''Вырезали все'': как выглядит тяжелобольной режиссер Алексей Комаровский после операции на лице

Кинематографист рассказал, что сначала заметил на лице небольшое красное пятно, которое со временем превратилось в образование. Источник: instagram.com/aleks_komarovskyi

Ранее OBOZ.UA писал, что Мика Ньютон, которая поборола рак, рассекретила результаты новой биопсии и рассказала, что нашли врачи.

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