''Вырезали все'': как выглядит тяжелобольной режиссер Алексей Комаровский после операции на лице

Украинский режиссер Алексей Комаровский, у которого диагностировали рак кожи, перенес уже третью операцию за год. Хирургическое вмешательство касалось правой брови и области вокруг глаза. Кинематографист сообщил, что все прошло успешно, однако на опубликованных послеоперационных фото заметны последствия вмешательства.

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Снимками из операционной и после процедуры режиссер поделился в Instagram. На одном из кадров он лежит на операционном столе и складывает ладони в форме сердца. На других видно, что правую бровь и веко заклеили медицинскими пластырями.

"3-я операция за год. Все прошло хорошо! Оставлю здесь на память. Об этом дне, о своевременно проведенной операции, о мегапрофессиональных врачах и клинике, где даже 4-часовая операция проходит в максимально позитивной атмосфере и под музыку. Я им безмерно благодарен!" – написал Комаровский.

В сториз он также коротко описал результат хирургического вмешательства: "Вырезали все. Я снова с вами".

Напомним, в октябре Алексей Комаровский сообщил, что у него обнаружили рак кожи. Опухоль располагалась на лице, поэтому режиссер не знал, как изменится его внешность после операции. Он также предполагал, что из-за лечения может пропасть из социальных сетей примерно на полгода.

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Позже кинематографист рассказал, что сначала заметил на лице небольшое красное пятно, которое со временем превратилось в образование. Поскольку оно не болело и не причиняло дискомфорта, Алексей Комаровский не спешил к врачам. Пройти обследование его трижды призывала подруга, и в конце концов он прислушался к ее совету.

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