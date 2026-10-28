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"Удаляйте это видео!" Камалия не на шутку разозлила украинцев танцами в военной форме

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read1 мин
231
"Удаляйте это видео!" Камалия не на шутку разозлила украинцев танцами в военной форме
Камалия не на шутку разозлила украинцев танцами в военной форме

Украинская певица Камалия опубликовала видео, на котором вместе с исполнителем VLADIAS танцует на бронеавтомобиле под свою песню "Самбука". Артисты позировали на военной технике в форме (не пиксельной) и берцах, однако такой замысел возмутил пользователей соцсетей. В комментариях исполнительницу обвинили в неуместности и призвали удалить ролик, который на фоне войны и потерь украинских защитников восприняли как насмешку над трагедией.

Камалия сопроводила публикацию в Instagram словами благодарности военным, назвав их мужественными и сильными. Артистка обратилась непосредственно к 2-му механизированному батальону "Бесова дюжина" 12 ОВМБр.

"Мои любимые "Бисики"! Спасибо вам за мужество, силу и каждый день борьбы за Украину! Горжусь вами, люблю вас и верю в нашу Победу! Слава ВСУ! Слава нашим Героям!" – написала артистка.

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Песня, под которую снимали видео, рассказывает о несчастной любви, однако некоторые ее слова в контексте военного видео приобрели для зрителей трагическое звучание. В частности, в композиции есть строки "Більше твої руки не торкнуть, на жаль" и "Не жури, не жени, не живи, якщо ти не живий". Поэтому часть аудитории восприняла танцы на бронеавтомобиле как неуместное использование темы войны.

''Удаляйте это видео!'' Камалия не на шутку разозлила украинцев танцами в военной форме

Камалия устроила танцы на военной технике. Источник: скриншот

В комментариях пользователи не скрывали возмущения и призывали Камалию пересмотреть решение оставить ролик на странице.

"Я никогда не пишу комментарии под такими постами, но тут я словила жесткий кринж... пойду промою глаза".

"Вы что, с ума сошли?"

"Песня пулями за душу берет. А эта гадость и блевотина – словно насмешка над погибшими. Лучше удалите ее и никогда не пойте ее".

''Удаляйте это видео!'' Камалия не на шутку разозлила украинцев танцами в военной форме

В комментариях сплошное возмущение. Источник: скриншот

''Удаляйте это видео!'' Камалия не на шутку разозлила украинцев танцами в военной форме

В комментариях сплошное возмущение. Источник: скриншот

"На чем ты танцуешь, Камалия?"

"Какой долб*б дает им технику для съемок этого дерьма?"

"Как по мне, лучше удалите".

''Удаляйте это видео!'' Камалия не на шутку разозлила украинцев танцами в военной форме

В комментариях сплошное возмущение. Источник: скриншот

''Удаляйте это видео!'' Камалия не на шутку разозлила украинцев танцами в военной форме

В комментариях сплошное возмущение. Источник: скриншот

Ранее OBOZ.UA писал, что Камалию обвинили в обмане из-за отдыха с бывшим мужем Захуром, с которым она рассталась.

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